Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
SanDisk выпустила первые SSD под брендом Optimus по цене от 459 долларов за 1 ТБ
Переход на новый бренд сопряжён с незначительным увеличением издержек для пользователей

Компания SanDisk официально завершила ребрендинг своей продукции, упразднив ранее известные линейки потребительских твердотельных накопителей WD_Black и WD Blue. Все новые устройства теперь будут выпускаться под общим брендом Optimus, объединяя продукцию под единой концепцией.

Может быть интересно

Новые накопители серии Optimus GX Pro 8100 стали первыми моделями, выпущенными под новым брендом. Эти устройства уже поступили в продажу в американских магазинах, включая официальный сайт SanDisk и крупнейший американский онлайн-маркетплейс — Amazon.

Новинка представлена тремя вариантами объема памяти:

  • За версию на 1 ТБ предлагают $499,
  • Цена модели на 2 ТБ: $999,
  • Самый объемный вариант на 4 ТБ продается за $1949.

Цены новинок немного отличаются от рекомендованных производителем розничных цен предыдущей версии накопителей WD Black SN8100. По данным издания Tom’s Hardware, цены выросли примерно на 5% по сравнению с предшественниками. Однако, приобретая накопители на площадке Amazon, покупатели столкнутся с ещё большим повышением стоимости — цены здесь достигают уровня +9% относительно официальной розничной сети.

Переход на единую линейку позволяет упростить ассортимент для покупателей и облегчить маркетинговые коммуникации бренда. Однако изменения затронули не только название: теперь покупателю предлагается чуть более высокая цена. Будут ли пользователи готовы платить больше за тот же продукт, покажет рынок.

#ssd #sandisk #wd blue #optimus gx pro 8100 #wd_black
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
1
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
2
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
2
В Индии наладят производство вертолётов разработки Leonardo
+
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
Энтузиаст активировал XeSS 3 на Arc A380 с помощью DLL и увеличил производительность в 2,5 раза
+
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
6
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
3
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
63
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
5
Poco опубликовала дизайн и цены смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
75
Полёт свиньи на дроне оставил без электричества деревню в Китае
1
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
1
Fractal Design представила корпуса North и North XL серии Momentum Edition в полностью черном цвете
+
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
+
Casio выпустила в США лимитированные часы G-Shock в стиле оригами с корпусом из биопластика
+
Ученые называют срок в 5,5 дней от сильной солнечной бури до массового схода спутников с орбиты
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
8
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
16
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
21
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
26

Сейчас обсуждают

test1
21:49
забавное фанатское мнение,а например от старших феномов платы не горели?а от интелов на 1155-1151 с напряжением за 1,5v в разгоне? если бездумно ставить да еще и разгонять мощные процы в бюджетные дос...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
21:49
Что такое NFS? ) Моя не понимать)
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
21:46
НИКОГДА не критиковал клиентов FX за их выбор, клиент всегда ПРАВ - платите за платы, перегоревшие от печки FХ )))
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
21:36
1. В 7 тоже есть используется данный антивирус. Минус. Телеметрия, предсказуемо, ладно. Но она была и win7. Пока не вижу преимущество 10 перед 7 в моём случае. 3. Я конкретно указал использование: NF...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
21:35
можеть быть тк стандарты с того времени в этом плане почти не поменялись,но вот работа с дисками nvme от драйверов может явно зависеть,потребление оперативки в целом да больше,но это следствие разжир...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
21:31
раньше ими многие пользовались и не вопили про печь много энергии и про некро что-то там,тяжелая винда сама по себе вот и все + большое кол-во мелкоблочных обращений к диску пока ssd от такого помогае...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
swr5
21:28
Вот если бы этот облили и завели )))
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
lighteon
21:27
1 и 2. Авто обновление; Windows Defender и сборка телеметрии потребляют всю дорогу не мало ресурсов начиная с Windows Vista. Их отключение облегчает участь слабого железа 3. В вашем варианте не знаю....
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
IRanPast
21:27
Это WEBUI для qBittorrent. Работает всё без графики
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
21:24
Спасибо, использую BitTorrent.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter