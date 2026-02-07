Переход на новый бренд сопряжён с незначительным увеличением издержек для пользователей

Компания SanDisk официально завершила ребрендинг своей продукции, упразднив ранее известные линейки потребительских твердотельных накопителей WD_Black и WD Blue. Все новые устройства теперь будут выпускаться под общим брендом Optimus, объединяя продукцию под единой концепцией.

Может быть интересно

Новые накопители серии Optimus GX Pro 8100 стали первыми моделями, выпущенными под новым брендом. Эти устройства уже поступили в продажу в американских магазинах, включая официальный сайт SanDisk и крупнейший американский онлайн-маркетплейс — Amazon.

Новинка представлена тремя вариантами объема памяти:

За версию на 1 ТБ предлагают $499,

Цена модели на 2 ТБ: $999,

Самый объемный вариант на 4 ТБ продается за $1949.

Цены новинок немного отличаются от рекомендованных производителем розничных цен предыдущей версии накопителей WD Black SN8100. По данным издания Tom’s Hardware, цены выросли примерно на 5% по сравнению с предшественниками. Однако, приобретая накопители на площадке Amazon, покупатели столкнутся с ещё большим повышением стоимости — цены здесь достигают уровня +9% относительно официальной розничной сети.

Переход на единую линейку позволяет упростить ассортимент для покупателей и облегчить маркетинговые коммуникации бренда. Однако изменения затронули не только название: теперь покупателю предлагается чуть более высокая цена. Будут ли пользователи готовы платить больше за тот же продукт, покажет рынок.