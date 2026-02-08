Это первый дрон морских пехотинцев, не состоящий из китайских деталей

В Корпусе морской пехоты один из специалистов разработал FPV-дрон с помощью 3D-принтера, который полностью соответствует стратегии США по замещению поставок комплектующих из Китая. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на официальный пресс-релиз. Источник изображения: Корпус морской пехоты США (Альфонсо Ливриери)Разработчиком FPV-дрона стал Генри Дэвид Волпе («Хэнк»), который поступил в Инновационный кампус 2 экспедиционного корпуса морской пехоты в Кэмп-Леджен (штат Северная Каролина). Военнослужащий имел опыт, который помог ему в конструировании дронов, но столкнулся с бюрократическими препятствиями и даже обращался к правительству США с запросом на одобрение некоторых действий. В конечном итоге ему понадобилось более тысячи часов разработки, чтобы закончить работу над дроном HANX (в честь разработчика).

По словам Генри, преимуществом HANX является модульность, которая позволяет модифицировать дрон для различных задач, включая сброс взрывчатки на позиции противника. В то же время другие дроны, поставляемые частными подрядчиками, не подлежат модернизации. Теперь Корпус морской пехоты США работает над интеграцией HANX в структуру для полевого обучения и учебную программу, а также имеет план собственного производства этих дронов. Отмечается, что это первый FPV-дрон разработки морских пехотинцев, при производстве которого не нужны китайские комплектующие.