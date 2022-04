За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ни одна операционная система от Microsoft не вызывала столько споров в интернете, как Windows 10. Это неудивительно, ведь Windows 10 стала очень капризной ОС, которая зависит от аппаратного и программного окружения намного больше, чем Windows 7 или Windows 8.1. В результате кто-то не знает с ней бед, а кто-то, с более редким "железом" и набором софта вынужден постоянно бороться с багами и проблемами. Но даже самые ярые противники Windows 10 все равно в большинстве своем пересели на эту ОС, а сейчас пересаживаются и на Windows 11, ведь использовать для современного игрового ПК Windows 7 уже не представляется возможным.

А ведь еще совсем недавно Windows 7 была неплохой альтернативой для тех пользователей, которые хотели получить от ПК максимальную скорость отклика и стабильность работы. Другой путь для получения этих качеств ОС стало использование корпоративных редакций Windows 10, которые работали стабильнее и быстрее за счет отсутствия некоторых программных функций, не критичных для обычного пользователя.

Но вместе с "мусором", который большинство опытных пользователей удаляет после установки Windows, в редакциях LTSB и LTSC были вырезаны и такие важные для игрового ПК функции, как магазин приложений Microsoft Store, UWP-приложения и игровой режим.

Но самой главной проблемой редакций LTSB и LTSC стало то, что игры все чаще стали требовать новую версию Windows 10, что вызывало недоумение, когда игра прекрасно запускалась на старой Windows 7 и при этом отказывалась запускаться на Windows 10 LTSB. Из-за этого Windows 10 LTSB, вышедшая в 2016 году и основанная на версии Windows 10 Anniversary Update (1607), очень быстро потеряла актуальность.

Редакция Windows 10 LTSC от 2018 года, основанная на Windows 10 October 2018 Update (1809), продержалась дольше, но сегодня уже не поддерживает ряд игр. Например, Age of Empires: Definitive Edition, Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Empires III: Definitive Edition требуют версию Windows 10 1903 и выше. Аналогичные требования предъявляют Microsoft Flight Simulator, Gears 5 и State of Decay 2: Juggernaut Edition. Еще одна проблема Windows 10 LTSB и Windows 10 LTSC 1809 - полное отсутствие или запоздалое появление оптимизаций под новое "железо", например, новые процессоры Ryzen.

Этих проблем оказалась лишена последняя редакция Windows 10 LTSC от 2021 года, основанная на коде Windows 10 версия 21H2 и включающая в себя весь набор функций, представленных в Windows 10 версий 1903, 1909, 2004, 21H1 и 21H2. К тому же, в Windows 10 LTSC оказалось довольно легко интегрировать Microsoft Store, UWP-приложения и игровой режим, о чем я подробно рассказал в блоге "Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения".

В результате мы получаем версию Windows 10, отлично подходящую для игр, ведь за счет отсутствия части служб, даже оперативной памяти Windows 10 LTSC 2021 потребляет на 500 МБ меньше, чем Windows 10 Pro 21H2. Отсутствуют в Windows 10 LTSC 2021 и многие раздражающие функции, которые требуют тщательного ручного удаления, например, реклама в меню Пуск или Кортана.

Я не мог не попробовать Windows 10 LTSC 2021 на своем ПК, и теперь, спустя несколько месяцев использования, могу поделиться с вами впечатлениями об этой ОС. Надо заметить, что мой ПК является тяжелым испытанием для любой Windows, ведь мне приходится устанавливать много игр и софта для тестов. А мое недавнее многочасовое тестирование разгона оперативной памяти, часто вызывавшее сбои загрузки и BSOD, может легко угробить даже свежеустановленную Windows, повреждая файловую систему.

Из плюсов сразу стоит отметить то, что Microsoft Store, UWP-приложения и игровой режим удалось вернуть за несколько минут и они стабильно работают, а пользуюсь я ими каждый день. "Записки" и "Будильники и часы" самые используемые мной из UWP-приложений. Что очень важно, не возникало никаких проблем при установке новых игр и версия Windows 10, к примеру, корректно отображается в Horizon: Zero Dawn.

В целом система работает более стабильно, чем Windows 10 Pro и перейдя на Windows 10 LTSC наконец-то мне удалось избавиться от багов мерцания анимации окон и меню Пуск при сворачивании и разворачивании. Но сразу после установки вылезла новая проблема - при регулировке уровня звука с помощью мультимедийных кнопок клавиатуры происходило падение FPS в играх практически до нуля, даже в совсем старых, например, Heroes of Might and Magic V и Anno 1404. Переустановка звуковых драйверов решила проблему, но осадочек остался.

Несмотря на то, что Windows 10 LTSC ест меньше ресурсов, чем Windows 10 Pro, в целом отклик системы на действия пользователя остался на прежнем, неудовлетворительном уровне. Windows долго загружается и долго выключается, время загрузки ОС в "диспетчере задач" дошло до шокирующих 22 секунд!

При старте системы заметно, что ОС нагружает на 100% даже те накопители, которые никак не используются для системных файлов. А загрузка ОЗУ с обычными пользовательскими программами: μTorrent, Viber и т.д. достигает почти 3 ГБ!

Открытие папок с парой сотен изображений в виде эскизов вызывает ощутимую задержку, на которой видно, как система отрисовывает эскизы. Иногда даже создается ощущение, что Windows установлена не на SSD, а на HDD. Такая же задержка происходит при сохранении файлов на Рабочий стол, а при сворачивании и разворачивании программ, использующих графическое ускорение, например, Viber или браузер, иногда происходит "фриз", длящийся две-три секунды.

Былой отзывчивости системы, с мгновенной реакцией ОС, которую давали Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB, больше не найти. Первые жалобы пользователей на снижение отзывчивости системы появились после выхода Windows 10 версии 1703, а дальше дела с этим обстояли все хуже и хуже. Поэтому, если вы ждете от Windows 10 LTSC то, к чему привыкли на Windows 7, то я вас разочарую.

Стоит отметить, что я не применял никаких твиков и тонких настроек системы, помимо интеграции Microsoft Store и UWP-приложений, а ПК не испытывает недостатка в ОЗУ - ее установлено 32 ГБ, как и в потоках процессора - Ryzen 5 1600 достаточно производителен для Windows 10.

Система установлена на достаточно шустрый SATA SSD Samsung 850 EVO и единственный 100% работающий способ ускорить ее отклик, по отзывам пользователей, это установить Windows на шустрый NVMe SSD. В 2022 году покупать накопитель объемом менее 500 ГБ не имеет смысла, ведь 250 ГБ хватит только на Windows и пару новых игр, поэтому 500 ГБ - это оптимальный минимум.

Или более быстрый WD Blue SN570 WDS500G3B0C.

Ну а если вы готовы доплатить за надежность, то стоит присмотреться к Samsung 980 MZ-V8V500BW.

Выводы

Итак, стоит ли использовать Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году, учитывая столь неоднозначные впечатления? Для себя я решил, что буду и дальше использовать Windows 10 LTSC и даже когда система потребует переустановки, опять установлю именно ее. Да, в Windows 10 LTSC есть многие минусы, которыми "славится" последние годы обычная Windows 10, но, по крайней мере, она не требует "ручной доводки" через отключение или удаления программного мусора от Microsoft.

Еще один плюс Windows 10 LTSC в том, что на ПК вам не прилетят обновления компонентов, и система останется в том виде, в каком вы ее установили. Поддержка обычных редакций Windows 10 сжалась до минимума и недавно мой второй домашний ПК потребовал для постоянного получения обновлений обновить систему с версии 2004 до 21H2.

Пишите в комментарии, а вы пробовали редакции Windows 10 LTSB или Windows 10 LTSC и какие впечатления они отставили после себя?