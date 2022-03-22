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В первой части блога про цены на комплектующие из 2020 года мы остановились на июне, когда уже стал заметен рост цен из-за дефицита электронных компонентов и увеличившегося спроса на ПК и ноутбуки, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Тогда, в 2020 году, это казалось трагедией, и я еще помню, как радовался, что успел купить Ryzen 5 1600 и материнскую плату для него до подорожания. Сейчас, спустя почти два года, это кажется смешным, ведь впереди нас ждал чудовищный рост цен на видеокарты, который сделал их покупку невозможной для обычного геймера в течение всего 2021 года.

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Ну а в феврале и марте 2022 года и без того уже высокие цены на комплектующие практически удвоились. Глядя сейчас на свой не особо шустрый компьютер на основе Ryzen 5 1600, 32 ГБ ОЗУ, видеокарты GeForce RTX 3060 и SSD на 1 ТБ, стоимость которого приблизилась к 200000 рублей, я понимаю, что об его апгрейде теперь можно забыть на годы и на ближайшие пять-семь лет мне придется пользоваться тем, что есть.

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Но давайте продолжим с того места, на котором остановились в прошлом блоге и посмотрим на цены из блога Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn, вышедшего 7 июля. Цена на процессоры продолжала колебаться и Ryzen 5 1600 можно было купить в Регарде за 7660 рублей.

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Одна из простых моделей GeForce GTX 1660 от Colorful стоила чуть дороже 17000 рублей, а сегодня за похожую модель от Palit в Ситилинке нужно отдать 68190 рублей.

В блоге Пять самых популярных видеокарт июля 2020 года в Ситилинке, вышедшем 28 июля, можно увидеть Radeon RX 580, которые буквально испарились с полок магазина после начала майнинг бума и больше на них не появлялись.

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А вот сейчас будет больно, предупреждаю, даже больнее, чем когда смотришь на цены GeForce GTX 1660 и подобных видеокарт среднего уровня. GeForce GTX 1650 дешевле 12000 рублей! Тогда эта видеокарта была мало кому нужна из-за низкой производительности, а в 2022 году на нее смотришь уже совсем по-другому. Сегодня самую недорогую модель GeForce GTX 1650 можно приобрести чуть дешевле 39390 рублей, то есть она подорожала более, чем в три раза.





В блоге Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100 за 2 августа можно увидеть цены на еще один продукт от AMD, который, как и Radeon RX 580, давно исчез с полок магазинов, но уже не из-за майнеров, а из-за недостаточного производства. Четырехъядерный Ryzen 3 3100 был неплох в бюджетных сборках, и стоил чуть дешевле шестиядерников на архитектуре Zen+.

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Ryzen 5 2600 перевалил в цене за 9000 рублей.

Популярный бюджетный кулер DeepCool GAMMAXX 200T стоил в Регарде всего 910 рублей, а сегодня уже перевалил в цене за 1400 рублей.

А вот недорогие модели GeForce GTX 1660 SUPER тогда вплотную приблизились к психологической отметке в 20000 рублей.

SSD Western Digital Blue (WDS500G2B0B) стоил всего 5210 рублей, а сегодня в Регарде его цена уже выше 14000 рублей! Опять в сборке попался M.2 SSD с интерфейсом SATA-III и у меня только один вопрос, на который нет ответа.

В блоге Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года за 11 августа заметно, что народный процессор Ryzen 5 1600 перевалил в цене за 8000 рублей.

А вот цены на блоки питания начального уровня еще долго оставались стабильны.





В блоге Сравниваем цены двух игровых сборок - c Core i3-10300 и Ryzen 3 3100 засветилась популярная новинка, четырехъядерный Core i3-10300, который стоил еще довольно дорого.

А вот итоговая калькуляция сборки на Intel.

И на AMD.

28 августа выходит блог Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700, который интересен в первую очередь ценой на Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700, которые давно не найти в продаже.

И вот итоговая калькуляция сборки, которая перевалила за 100000 рублей.

Блог Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600 за 1 сентября наглядно иллюстрирует то, как быстро падали цены на 10-ю линейку процессоров Intel, делая процессоры от AMD не конкурентоспособными. А сегодня Core i5-10400F стоит более, чем в два раза дороже.





Видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER стоили чуть дороже 30000 рублей. А весь ПК, довольно мощный, обошелся бы в 72670 рублей.





10 сентября выходит блог Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600, в котором цена AMD Ryzen 5 3600 уже перевалила за 15000 рублей.

А GeForce GTX 1660 SUPER почти взяла отметку в 20000 рублей, ведь уже начался спрос на видеокарты со стороны майнеров.

В блоге Собираем игровой ПК на самом мощном шестиядернике — Core i5-10600K, вышедшем 17 сентября, засветился довольно редкий процессор, оверклокерский шестиядерник Core i5-10600K.

А цены на GeForce RTX 2060 SUPER перевалили за 35000 рублей.

Итоговая стоимость сборки.

А вот на блоге 10 лучших игровых процессоров сентября 2020 года — сравниваем цены и потенциал за 15 сентября стоит остановиться поподробнее. Очень заметен быстрый рост цены на процессоры AMD.

А вот цены некоторых процессоров от Intel, наоборот, снижаются.

Блог Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей выходит 22 сентября и в нем заметно, что цена на Ryzen 3 3100 выросла почти до 10000 рублей.

И можно увидеть цену GeForce GTX 1650 Super, которую я нечасто использовал в сборках, ведь GeForce GTX 1660 стоили лишь чуть дороже.

Весь ПК стоил тогда дешевле 50000 рублей.

26 сентября выходит блог Цены продолжают расти — собираем оптимальный игровой компьютер дешевле 60000 рублей, в котором заметно, как выросла цена на Ryzen 5 1600, достигнув почти 10000 рублей.

Простая версия GeForce GTX 1660, которую в начале 2020 года можно было купить дешевле 17000 рублей, стоит уже 19000 рублей.

Но добротный ПК еще можно было собрать за сумму чуть более 50000 рублей.

Демпинг цен Intel и необъяснимый рост цена на процессоры от AMD хорошо заметен в блоге Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены, за 8 октября. Боксовая версия Ryzen 5 3600 стоит уже почти 18000 рублей, в то время как Core i5-10400F продается дешевле 15000 рублей.

А цены на GeForce GTX 1660 SUPER уже вплотную приближаются к 22000 рублей.

Итоговая стоимость сборок, разница составляет 2840 рублей в пользу Intel.

В блоге Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500 XT — рецепт недорогого и шустрого игрового компьютера за 9 октября можно посмотреть цены на еще одну диковинку от AMD, очень быстро исчезнувшую из магазинов - Radeon RX 5500 XT.

А итоговая стоимость компьютера составила чуть более 50000 рублей.

18 октября выходит блог Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей, в котором стоит посмотреть на цену популярного тогда восьмиядерника Core i7-10700F. Мне тогда эта сумма казалось просто гигантской, чтобы отдавать ее за процессор.

А весь ПК, с достаточно мощными комплектующими, обошелся бы дороже 100000 рублей.

В блоге 5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020 за 26 октября видно, что процессоры от AMD продолжают дорожать, Ryzen 5 2600 стоит уже 11320 рублей.

Чуть дороже стоит восьмиядерный Ryzen 7 2700, который в то время уже сложно было найти в продаже.

Как и Ryzen 7 1700, пользующийся низким спросом, ведь в играх он был практически на уровне Ryzen 5 1600.

Все больше моих блогов в то время были посвящены майнингу, набирающему обороты, в том числе и Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту, вышедший 2 ноября. Интересно то, что доход даже от GeForce GTX 1660 Super был в то время довольно скромный, но майнеры уже начали скупать видеокарты.

Но в продаже еще можно было найти даже Radeon RX 580 по приемлемой цене.

Итоговая стоимость ПК с двумя такими видеокартами. Надо заметить, что в 2017 году связка из двух GeForce GTX 1060 в моем ПК показала себя вполне жизнеспособной, позволяя играть одновременно с майнингом с умеренным уровнем нагрева и шума.

Блог Разбираемся, как правильно собрать недорогой универсальный компьютер — для игр, работы и учебы, вышедший 10 ноября, был посвящен недорогому железу и в нем видно, что GeForce GTX 1650 подорожала почти на 1000 рублей.

А весь ПК обошелся бы во вполне скромную сумму.

4 декабря выходит блог Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD, в котором единственный раз засветилась GeForce RTX 2080 Ti. Надо заметить, что я неохотно писал блоги про дорогое "железо", считая его слишком избыточным для подавляющей массы пользователей.

А вот GeForce RTX 3070 за 57900 рублей выглядит гораздо привлекательнее.

Мощный игровой ПК обошелся бы в 136630 рублей, сегодня на эти деньги возможно собрать чуть ли не в два раза более слабую систему.

Блог Выбираем подарок на Новый год для своего компьютера до 5000 рублей вышел 25 декабря, и интересен ценами на популярную периферию, например, роутер TP-LINK Archer C6. Сегодня такие навороченные роутеры можно записывать в разряд роскоши, ведь цена выросла почти в три раза!



Или клавиатуру LOGITECH K200, на которой я сейчас и пишу этот блог.

И наконец последний блог 2020 года, вышедший 30 декабря - Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году. Гибридные процессоры Ryzen 5 PRO 4650G появились в продаже совсем ненадолго и быстро исчезли с полок магазинов.

Весь ПК на базе этого процессора обошелся бы в 42140 рублей, но глядя на эти цены из 2022 года, такие сборки кажутся баловством. Зачем заморачиваться со "встройкой" Radeon Vega 7, когда GeForce GTX 1650 стоила всего 12000 рублей?

Итоги

Есть хорошая поговорка «Имея – не ценим, а потерявши, плачем» и мы, геймеры и компьютерные энтузиасты, не ценили те цены, что имели в 2020 году. Тот год казался тяжелым - пандемия коронавируса набирала обороты, цены росли, но сейчас, в 2022 году, понимаешь, что все это было не так страшно, как казалось тогда. И кто знает, учитывая нарастающие санкции и ограничения поставок электроники, вполне возможно, что даже цены 2022 года через два года, в 2024, нам будут казаться вполне умеренными.

Пишите в комментарии, успели ли вы купить комплектующие в 2020 году, по таким низким ценам?