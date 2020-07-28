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Сезонные колебания цен давно стали привычны опытным покупателям компьютерных комплектующих. Лето - период отпусков и затишья, в который цены заметно снижаются. А вот к 1-му сентября начинается ажиотажный спрос на компьютеры "для учебы" и апгрейды для тех, кто вернулся с дач.

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Если учесть, что на этот период часто выпадают колебания курса валют, а затем начинается спрос на технику к Новому году, то период весна-лето стоит признать лучшим временем для апгрейдов.





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Скоро выходят видеокарты серии NVIDIA Ampere, а затем и ответ на них от AMD, в виде архитектуры RDNA2. Это сделает те видеокарты, что лежат сейчас на полках магазинов, морально устаревшими.

Но если учесть, что цены на новинки будут "устаканиваться" минимум полгода, то покупка новой видеокарты может отложится аж до весны-лета 2021 года!



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На фоне скорого выхода Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn апгрейд видеокарты для многих становится просто необходимым здесь и сейчас. Если вы хотели сменить старенькую GeForce GTX 1050 TI или GeForce GTX 960, лето 2020 может оказаться лучшим временем для апгрейда.

Особенно если учесть, что криптовалюты опять начали расти в цене, вызвав оживление в рядах майнеров.

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Давайте посмотрим самые популярные и покупаемые модели видеокарт в Ситилинке. Такой отсев самых популярных комплектующих я считаю первой ступенью при поиске модели для апгрейда.

Вторая ступень - это чтение обзоров про них на профильных сайтах.

А третья - изучение отзывов реальных пользователей на форумах.







На первом месте - SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 PULSE.





Про эту видеокарту можно сказать - "старый конь борозды не портит". Radeon RX 580, являющийся реинкарнацией Radeon RX 480, остается самой популярной видеокартой даже в 2020 году.

Секрет прост - приличный объем памяти и производительность, которую продолжают подтягивать драйверами в новых проектах.

Доминирование над былым соперником в лице GeForce GTX 1060 становится все более заметным со временем.







На втором месте - MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC.





GeForce GTX 1650 удачно попал в нишу видеокарт для простых онлайн игр. В них не нужен большой объем памяти, зачастую пользователи таких игр играют на минимальных настройках. Поэтому даже в 2020 году эта модель с 4 Гб памяти пользуется таким активным спросом. Еще один плюс - низкая цена.

Конечно, у GeForce GTX 1650 есть очень опасный конкурент в лице AMD Radeon RX 570, но он требует более мощного блока питания и хорошей вентиляции в корпусе. GeForce GTX 1650 можно установить в практически любой ПК с БП на 300 ватт и со слотом PCI-E. И он будет работать.





На третьем месте - GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6G.





Почему обычная модель GeForce GTX 1660 оказалась популярнее обновленной GeForce GTX 1660 SUPER? Все просто, NVIDIA выставила между этими видеокартами разницу в цене, соответствующую разнице в производительности.

Если у вас не хватает денег на GeForce GTX 1660 SUPER, можете смело брать GeForce GTX 1660, разница между ними совсем небольшая, а объем памяти и энергопотребление одинаковое.









А вот на четвертом месте как раз и расположился GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G.





Это не самая дешевая модель GeForce GTX 1660 SUPER, но с отличным охлаждением. Покупая эту модель, учитывайте ее длину в 280 мм.

Но большая длина это не только минус для тесного корпуса, но и весомый плюс в охлаждении. Отвести тепло от чипа на большой радиатор с тремя вертушками - это очень эффективное решение, по сравнению с компактными моделями.





К моему удивлению, на пятом месте оказалась офисная видеокарта MSI GeForce GT 710. Но на игровых моделях свет клином не сошелся и такие "затычки" берут в офисные машины без встроенной графики.

Ее задача, бесшумно ускорять браузеры, видео и отрисовку графического интерфейса, с чем она вполне справляется, потребляя всего 19 ватт.

При этом у нее есть три вида видеовыходов, которыми ее можно подключить к любому монитору.











Плюсы недорогих видеокарт, типа GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6G, в том, что можно спокойно купить такую видеокарту на время, для прохождения того же Cyberpunk 2077. А потом спокойно продать на вторичном рынке, потеряв совсем немного.

Но не забывайте, что к видеокартам среднего уровня нужны соответствующие процессоры.





А если цены на видеокарты подскочат от роста курса валют, майнеров или этих обоих факторов вместе, то вполне реально продать ее дороже, чем вы купили в магазине.

Пользователи, продававшие видеокарты в 2017-2018 года, хорошо помнят такие "сделки века".



А вы будете апгрейдится к выходу Cyberpunk 2077 или ждать выхода 3000-й серии от Nvidia?