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Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700

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Я думаю, большинство из нас, пользователей игровых ПК, сталкивались с таким ощущением, когда вы понимаете, что ваш компьютер устарел и не "тянет" новую игру даже на средних настройках. Рано или поздно такой момент наступает для каждого игрового компьютера, насколько бы мощный он не был.

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Мы можем только оттянуть этот момент, грамотно подобрав комплектующие и дав игровому ПК запас прочности в виде избыточной мощности. Покупая сегодня игровой ПК, основанный на шестиядерном процессоре и видеокарте, которых достаточно для игры в 1080p, вы, с одной стороны, делаете оптимальный выбор. 

А с другой - вы не оставляете этому ПК почти никакого запаса мощности, ведь уже ясно, что число ядер в процессорах будет и дальше стремительно увеличиваться. А новые игры, такие как Microsoft Flight Simulator 2020, уже требуют гораздо более производительных видеокарт для игры в 1080p, чем популярные сегодня GeForce GTX 1660 SUPER.

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Давайте соберем сегодня сборку на основных комплектующих от AMD, дав ей запас для игр в 1080p как по процессорной мощности, так и по мощности видеокарты.


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За комплектующими я отправился в магазин Регард.

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Если вы берете процессор на несколько лет, то это должна быть, как минимум, восьмиядерная модель. Я выбрал в нашу сборку AMD Ryzen 7 3700X в BOX версии. OEM версии сейчас нет в продаже в Регарде, но BOX версия имеет ряд преимуществ, которые компенсируют высокую цену.

Во-первых, увеличенный до 36 месяцев срок гарантии.
Во-вторых, покупая BOX версию, вы можете быть уверены, что ножки процессора будут в идеальном состоянии.

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В-третьих, Ryzen 7 3700X в BOX версии имеет неплохой кулер с четырьмя теплотрубками, которого ему вполне хватит. Ryzen 7 3700X - довольно горячий процессор из-за того, что маленькое ядро имеет совсем небольшой контакт с теплораспределительной крышкой. И переплачивать за навороченную систему охлаждения для него не стоит, это не даст большого выигрыша по температурам.



Материнские платы на чипсете B550 наконец-то стали дешеветь. Это позволит нам взять в сборку плату ASRock B550M Pro4.

ASRock B550M Pro4 имеет все, что нужно современному игровому ПК.


Быстрые модули памяти имеют важно значение для систем AM4, давая им неплохой прирост производительности. Я выбрал в наш ПК 32 Гб памяти Crucial Ballistix Red (BL2K16G30C15U4R), с частотой 3000 МГц и отличным разгонным потенциалом. 

3600 МГц на них достижимы практически на любой материнской плате. А красный цвет отлично подходит в сборку на AMD. 32 Гб являются грамотным выбором, если вы не хотите через полгода-год упереться в 16 Гб, которых не будет хватать в новых играх.

Microsoft Flight Simulator 2020, к примеру, уже упирается в 16 Гб ОЗУ, вызывая просадки кадровой частоты.


Видеокарта в нашей сборке будет тоже от ASRock - Radeon RX 5700 ASRock Challenger D 8G OC.

Мощная, с хорошим охлаждением, ее точно хватит надолго для игр в 1080p. Из минусов - отсутствие поддержки трассировки лучей, но пока эта функция не особо нужна. Конечно, она есть уже во многих новых играх, но вот заметить разницу между режимами, когда она включена, а когда - нет, иногда не удается на глаз.




Дизайн видеокарты очень оригинален и запоминается сразу.



Накопитель в нашей системе будет от ADATA - ADATA XPG Gammix S5 (AGAMMIXS5-1TT-C), емкостью 1 ТБ. Очень шустрый SSD с предустановленным радиатором, а его емкости хватит для современных игр, которые уже переваливают за планку в 100 Гб.



Запитывать всю эту мощь будет Be Quiet Pure Power 11-CM мощностью 600 ватт. Он имеет сертификат 80 PLUS Gold, отстегивающиеся кабели и работает очень тихо.


Осталось выбрать корпус и это будет Powercase Mistral Z4С Mesh LED Black. За цену всего в 2950 рублей он предлагает окно из закаленного стекла, четыре предустановленных вентилятора с RGB подсветкой и отличный дизайн.

 


Корпус отлично продувается, перегрев вашим комплектующим не грозит.


Ну вот сборка и готова. Она обойдется вам в 106240 рублей, сумма немаленькая, но и хватит этого ПК очень надолго.



Пишите, чтобы вы изменили в этой сборке?

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