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Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту

Майнинг снова стал выгоден. Давайте соберем компьютер, который сможет неплохо майнить и при этом позволит вам пройти многочисленные игровые хиты этой осени.
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Майнинг снова стал выгоден. Конечно, прибыли не настолько велики, как в 2017 году, но уже позволяют понемногу окупать видеокарту. В Китае, по сообщениям СМИ, видеокарты массово раскупаются прямо со складов, даже не попадая на магазинные полки. Особенным спросом пользуются видеокарты от AMD - Radeon RX 580 и Radeon RX 5700 XT.

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Во времена криптовалютной лихорадки 2017 года в моем ПК долгое время проработали две видеокарты GeForce GTX 1060, принося неплохую прибыль. Но самое удобное в такой конфигурации было то, что на таком ПК можно было играть, выделяя одну видеокарту под игры. 

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Это были золотые времена, когда практически любой ПК с видеокартой мощнее GeForce GTX 960, и процессором - мощнее Core i5-2400, мог не только компенсировать затраты на электричество, но заработать приличную сумму, окупая затраты на покупку комплектующих.

Поставив в свой ПК две видеокарты GeForce GTX 1060, которые отличаются довольно умеренным энергопотреблением, я все таки столкнулся с перегревом. Причина банальна - одной из видеокарт не хватает воздушного потока. Зажатая между блоком питания и подогреваемая сверху основной видеокартой, она буквально запекалась с двух сторон.

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Поэтому к выбору корпуса для сборки с двумя видеокартами надо подойти очень тщательно. Модные корпуса со стеклянными стенками без перфорации не подойдут, надо искать корпус с, как минимум, двумя местами под вентиляторы на боковой стенке. 

Отправившись за комплектующими в Регард, я нашел такой корпус. Это - DeepCool TESSERACT BF Black. Он имеет два посадочных места под вентиляторы на боковой стенке, одно - на передней панели, два - на верхней, и один предустановленный вентилятор на задней панели.







Как видите, в этом корпусе можно устроить серьезный "сквозняк", который будет отводить тепло от наших видеокарт. Главное - доукомплектовать его дополнительными вентиляторами. Я выбрал Powercase PF12-B1, с оборотами 1200 в минуту, это оптимальный баланс между шумом и производительностью. В нашу сборку понадобится 4 вентилятора.


Еще один важный вопрос - какие видеокарты брать в нашу сборку? Майнеры не спроста охотятся за видеокартами AMD, даже сейчас Radeon RX 580 приносят большую прибыль, чем заметно более дорогие GeForce GTX 1660 Super. Минусы в виде более высокого энергопотребления частично компенсируются андервольтом.

Доход от GeForce GTX 1660 Super.


Доход от Radeon RX 580.


В нашу сборку мы возьмем парочку Asus Radeon RX 580 DUAL-RX580-O8G с хорошим охлаждением и объемом видеопамяти в 8 Гб.






Процессор в нашей сборке будет один из самых оптимальных по соотношению цена/производительность - AMD Ryzen 3 3100.

Для охлаждения процессора возьмем кулер DeepCool GAMMAXX 200T. Две теплотрубки, прямой контакт и вентилятор 120 мм - отличное сочетание для кулера за 910 рублей.






Материнская плата для нашей конфигурации нужна в формате ATX, с двумя широко разнесенными слотами PCI-E x16. Я выбрал ASRock B450 PRO4, добротную и качественную плату на чипсете B450.







Оперативная память в нашей сборке будет Crucial Ballistix RGB (BL8G32C16U4RL), популярные и отлично разгоняющиеся модули серии U4, с частотой 3200 МГц и объемом по 8 Гб.



Еще один важный компонент для ПК майнера - блок питания. В нашей сборке будет мощный, качественный и тихий Be Quiet System Power 9. Его мощности в 700 ватт вполне хватит для нашей системы.


Осталось выбрать накопитель и это будет ADATA Swordfish (ASWORDFISH-500G-C), емкостью 500 Гб. Время наработки на отказ у него составляет внушительные 1800000 часов.


Ну вот, сборка и готова. Обойдется она вам в 77580 рублей, а сколько денег будет приносить - зависит от курса криптовалют. На 29.10.2020 - 138 рублей в сутки.


Пишите в комментарии, занимаетесь ли вы майнингом? И чтобы поменяли в этой сборке?


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Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту
peppery
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Мне в одну из первых очередей.
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Цель статьи - регарду нужно скинуть 580-е? За такую цену с рук б/у две штуки можно взять ) Их сейчас как грязи на барахолках.
Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту
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