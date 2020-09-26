Цены продолжают расти — собираем оптимальный игровой компьютер дешевле 60000 рублей
Глядя на то, как растут цены на комплектующие, мне уже вспоминается осень 2014 года, когда за несколько недель средний игровой компьютер стал стоить в рублях в два раза дороже, и из доступной многим покупки превратился в предмет роскоши.
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Если вы еще не купили себе игровой ПК в ожидании новых процессоров Zen 3 и видеокарт GeForce 3060, есть вполне реальный риск, что отложенной суммы хватит только на половину его стоимости.
Я купил себе весной 2020 года процессор Ryzen 5 1600 как временное решение, но, судя по всему, он останется в моем ПК очень надолго. Но этого процессора с небольшим разгоном и в комплекте с качественной памятью вполне хватает для новых игр. Популярному Ryzen 5 3600, который стоит уже дороже 17000 рублей, он уступает всего 10-15%, а стоит почти в два раза дешевле.
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Давайте на Ryzen 5 1600 и соберем сегодняшний ПК, ведь его вполне хватит для видеокарты уровня GeForce GTX 1660 SUPER и даже выше.
Собирать наш ПК мы будем в Регарде, и Ryzen 5 1600 сейчас в нем стоит 9380 рублей.
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Не забывайте, что Ryzen 5 1600 желательно покупать с маркировкой YD1600BBM6IAF, что означает архитектуру Zen+. По своему опыту скажу, что это универсальный процессор, который отлично подходит не только для игр, но и для работы. 12 потоков хватит еще очень и очень надолго.
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Материнскую плату для него я выбрал на чипсете B450 - ASRock B450M-HDV R4.0. Это одна из самых недорогих плат на этом чипсете, но небольшой разгон Ryzen 5 1600 и ОЗУ она вполне осилит.
А вот на оперативной памяти я экономить не стал и взял отлично разгоняющиеся планки Crucial Ballistix Black (BL2K8G30C15U4B), два модуля по 8 Гб с частотой 3000 МГц.
На этой материнской плате и с процессором на архитектуре Zen+ наши модули вполне возьмут частоту 3300-3400 МГц с хорошими таймингами, что даст отличный прирост производительности и в играх, и в рабочих задачах.
Кулер для процессора будет бюджетный, но с тихим вентилятором на 120 мм - AeroCool Verkho 2 Plus. Больше для этой сборки не потребуется, так как скорее всего при разгоне Ryzen 5 1600 мы упремся в систему питания материнской платы, чем в температуру процессора.
А вот видеокарта в нашей сборке будет самым дорогим компонентом. Я выбрал Palit GeForce GTX 1660 DUAL, одну из самых оптимальных моделей GeForce GTX 1660 - двухвентиляторную, но недорогую.
С ограниченным бюджетом не стоит гнаться за видеокартами GeForce GTX 1660 SUPER, они настолько же более производительны, насколько и более дороги, а разница между ними совсем небольшая.
Palit GeForce GTX 1660 DUAL хороша тем, что отводит тепло с системы питания и чипов памяти общим радиатором. Есть много моделей видеокарт, где охлаждению этих компонентов не уделяется должного внимания.
Накопитель в нашей сборке будет тоже от компании Palit - Palit UV-S (UVS-SSD720), с нестандартной емкостью в 720 Гб. Другие вендоры за эту цену предлагают SSD объемом в 480-500 Гб, так что дополнительные 220 Гб будут отличным бонусом.
Построен он на контроллере Phison S3111-S11 и памяти 3D TLC.
А вот на блоке питания сегодня тоже экономить не будем и возьмем Be Quiet System Power 9 мощностью 500 ватт. Наш ПК довольно экономичный и этой мощности хватит с избытком.
Игровые ПК среднего уровня давно вписываются в энергопотребление в районе 250 ватт, но запас по питанию необходимо иметь по нескольким причинам.
Во-первых, БП будет меньше нагреваться и шуметь в таком режиме. Во-вторых, стабильность напряжений будет хорошей даже у бюджетных БП, если они загружены наполовину.
Осталось выбрать корпус и вот на нем мы сегодня немного сэкономим. Это будет Aerocool Tomahawk-A, который стоит чуть дороже 2000 рублей. Но его внешний вид вполне презентабельный, есть прозрачное окно, а продувка комплектующих будет отличной.
Из минусов можно отметить верхнее расположение блока питания, но наши комплектующие не горячие и это компенсируется созданием нормального "сквозняка" в корпусе.
Ну вот, сборка и готова. Обойдется она вам всего в 53780 рублей. Цены актуальны на 26 сентября 2020 года.
На этом ПК вы сможете нормально поиграть во все хиты 2020 года, а их будет немало. К уже вышедшим Horizon Zero Dawn и Death Stranding скоро добавятся Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077.
А главное - купив наконец ПК, можно успокоиться и меньше переживать из-за растущих цен. Пишите, чтобы вы изменили в этой сборке?
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