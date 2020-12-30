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Думаю, вы уже в курсе заоблачных цен на видеокарты. Новый бум майнинга и высокий курс валют превратил их в дорогой дефицит. Если вы собираете игровой компьютер в это непростое время, то наверняка задаетесь вопросом - "как собирать мощный ПК без видеокарты?"

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К счастью, у этого вопроса есть практичное решение - новые APU от AMD с встроенной графикой Radeon Vega 7, выполненные по технологии 7-нм. Но интересны эти процессоры в первую очередь не встроенной графикой, APU от AMD имели и более мощную графику Radeon Vega 11, например, в Ryzen 5 3400G, а своей процессорной частью.





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Наконец-то AMD перевели свои APU на мощные и современные процессорные ядра Zen 2, почти такие же, какие используются в популярном процессоре Ryzen 5 3600. Это дает нам возможность собирать мощный игровой ПК без видеокарты, переждать бум майнинга на встроенной видеокарте Radeon Vega 7, а после нормализации цен поставить в этот ПК видеокарту уровня GeForce RTX 3060.

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Radeon Vega 7 отлично разгоняется и в тандеме с хорошей памятью обеспечивает игровую производительность на уровне половины от Radeon RX 5500 XT или до 2,1 терафлопс FP32. На практике это означает возможность играть в Ведьмак 3: Дикая охота в разрешении 1080p на низких настройках с кадровой частотой 30-40 кадров, что является отличным результатом для встроенной графики.





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Давайте соберем такую сборку, использую комплектующие Регарда.

Герой дня - AMD Ryzen 5 PRO 4650G, стоит даже дешевле, чем Ryzen 5 3600. В комплекте имеется кулер, которого ему вполне хватит.





Материнскую плату для нашего APU возьмем на чипсете B450 - ASRock Fatal1ty B450 GAMING K4. Она имеет VGA, HDMI и DisplayPort выходы и в будущем получит возможность установки процессоров Ryzen 5000.





Самой оптимальной ОЗУ под AMD платформу сегодня являются модули Crucial Ballistix с маркировкой U4. Они почти гарантированно работают на частоте 3600 МГц при CL 16, что является отличным результатом и самой оптимальной частотой для AMD процессоров. Мы возьмем два модуля Crucial Ballistix (BL8G32C16U4B), с частотой 3200 МГц и объемом по 8 Гб.





В качестве системного и игрового накопителя возьмем SSD ADATA XPG Gammix S5 (AGAMMIXS5-512GT-C), емкостью 512 Гб. Модель построена на базе контроллера Realtek RTS5763DL, имеет предустановленный радиатор и скорость чтения 2100 Мб/сек по шине PCI-E 3.0 x4.





Блок питания нужно брать с запасом под будущую видеокарту, а GeForce RTX 3000 довольно прожорливое поколение, поэтому стоит остановиться на 600 ваттной модели. Be Quiet System Power 9 отлично подойдет в наш ПК. Это тихий и надежный блок питания с cертификатом 80 PLUS Bronze.





Осталось выбрать корпус и я предлагаю присмотреться к модели DeepCool MATREXX 50 Black. Это очень популярная модель, что неудивительно, ведь всего чуть дороже 3000 рублей DeepCool предлагает каленое стекло, отличный дизайн, продуманную конструкцию и возможность установки процессорных кулеров высотой до 168 мм и видеокарт длинной до 370 мм.

Даже водяное охлаждение можно легко установить в DeepCool MATREXX 50 Black. С завода предустановлен один вентилятор размера 120 мм, а дополнительно можно установить 3x140 мм вентиляторов спереди и 2x140 мм вверх.









Данная сборка обойдется вам всего в 42140 рублей на 30.12.2020, и позволит в будущем поставить перспективную видеокарту. Да и без видеокарты этот ПК вполне сможет поработать в качестве мультимедийного и мощного рабочего.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке?