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Не знаю как вам, а мне почти физически больно смотреть на растущие цены на комплектующие. Ситуация очень напоминает осень 2014 года, когда выросшая более чем в два раза цена валюты превратила обычный игровой ПК в объект роскоши.

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Пользователи отреагировали на это экономией и тщательным продумыванием покупок. Многие стали откладывать апгрейды на годы, кто-то стал покупать недорогие процессоры Intel Xeon на AliExpress. А часть пользователей перешла на покупки б/у комплектующих.

Но цены в 2020 году выросли пока примерно на 10-20% и еще есть возможность купить недорогой, но быстрый ПК для новинок игр. А их выходит в этом году немало. К уже вышедшим Death Stranding и Horizon Zero Dawn вскоре добавятся Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla.

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Такого урожая игр-хитов не было давно, и оставаться в 2020 году без игрового ПК ну никак нельзя. Давайте соберем в этом блоге недорогой, но шустрый игровой ПК за сумму чуть более 50000 рублей.

За комплектующими отправимся в Регард.

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Основой нашей сборки будет процессор AMD Ryzen 3 3100.

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Четыре ядра и восемь потоков архитектуры Zen 2 оказались очень удачными и востребованными. Большинство игр до сих пор вполне комфортно играются на четырех ядрах, и по соотношению цена/производительность Ryzen 3 3100 вне конкуренции. Стоит он пока еще дешевле 10000 рублей.





Для недорогой сборки, не ориентированной на разгон, вполне хватит и материнской платы на чипсете A320, но лучше доплатить до самых недорогих плат на чипсете B450, чтобы обеспечить возможность апгрейда на Zen 3. Поэтому давайте возьмем в наш ПК плату ASUS PRIME B450M-K, одну из самых недорогих на чипсете B450.





Плата имеет разъем M.2, шесть портов USB 3.1 и звук 7.1. Аппетиты у Ryzen 3 3100 небольшие и можно надеяться на разгон даже не такой недорогой плате. Ну а разогнать память на системе AMD AM4 стоит однозначно, тем более, что ее разгон поддерживают и самые дешевые платы.





















Но надо сразу ориентироваться на качественные модули памяти. Тем более, что разница между модулями с частотой 2666 и 3200 МГц и хорошими таймингами - всего несколько сотен рублей. Я выбрал в нашу сборку ADATA XPG Hunter (AX4U320038G16A-SBHT), два модуля объемом 8 Гб и с частотой 3200 МГц.

Сайт ADATA указывает, что в модулях используются модули памяти SEC K4A4G085WE-BCPB производства Samsung. А обзоры показывают, что ADATA XPG Hunter разгоняется до 3500 МГц при CL16, и до 3700 МГц при CL19, что просто отлично за такую цену.





Кулер для процессора в этой сборке будет PCcooler GI-X2, с двумя теплотрубками с прямым контактом и 120 мм вентилятором. Стоит он чуть дороже 1000 рублей, что для кулеров такого класса вполне приемлемо.









Я заметил, что читатели устали от засилья видеокарт GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 SUPER. И правда, какой интерес читать про среднеценовую сборку, зная заранее, какая видеокарта там будет стоять?

Поэтому в этом блоге мы попробуем их конкурента - AMD Radeon RX 5500 XT, а именно, модель Radeon RX 5500 XT ASRock Phantom Gaming D 8G OC.





По производительности Radeon RX 5500 XT конкурент для GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1650 SUPER, но имеет 8 Гб видеопамяти, более интересные системы охлаждения за ту же цену и традиционно долгую поддержку драйверами от AMD.

Я не удивлюсь, если через пару лет в новых играх Radeon RX 5500 XT будет обгонять GeForce GTX 1660 SUPER.









Накопитель в нашей сборке будет объемом 500 Гб и в формате M.2 - Pioneer APS-SE20G (APS-SE20G-512). Построен он на контроллере Phison PS5012-E12, памяти 3D NAND и имеет ресурс работы в 800 TBW. За цену чуть более 5000 рублей он имеет лучшие скоростные характеристики среди подобных SSD.

Максимальная скорость последовательного чтения доходит до 3400 Мбайт/сек, а записи - до 3000 Мбайт/сек.





Блок питания в нашей сборке будет Cougar VTE 500, мощностью 500 ватт. Он имеет cертификат 80 PLUS Bronze и полный набор защит: от перегрузок по току (OCP), от выхода из строя при подаче пониженного или повышенного напряжения (UVP/OVP), от короткого замыкания (SCP), от перегрузок (OPP).









Для этой сборки я выбрал корпус Zalman S2 Black. Несмотря на скромную цену он позволяет установить СВО, видеокарту длинной до 330 мм и имеет пылевые фильтры. Добавьте к этому отличную продуваемость и интересный дизайн, и вы поймете, что за свои деньги корпус просто "бомба".

















Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам в 52750 рублей. При желании можно сэкономить на корпусе, SSD, кулере и вписаться в сумму 50000 рублей.









Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в ней?