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Вторая половина 2020 года оказалась очень урожайной в плане игровых хитов. Рынок игр просто завален новинками AAA-уровня - шутерами, RPG и стратегиями. Одной из самых долгожданных игр 2020 года станет Assassin’s Creed Valhalla, которая выходит 10 ноября. На сайте игры недавно были опубликованы окончательные системные требования, которые заметно выросли по сравнению с прошлой частью - Assassin’s Creed Odyssey.

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Но ради таких игр мы и делаем апгрейды, и хотя игрой года однозначно будет Cyberpunk 2077, то почетное второе место эксперты и геймеры пророчат именно для Assassin’s Creed Valhalla. Жалеть деньги на подобные апгрейды не стоит, ведь "первый раз мы проходим игру только один раз" и именно наши положительные эмоции стоят гораздо больше, чем компьютерное "железо".

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Конечно, можно пройти все эти хиты на минимальных настройках на старенькой GeForce GTX 960, несколько месяцев ожидая выхода GeForce RTX 3060, а потом еще несколько месяцев ожидая, пока ее цена снизиться до приемлемого уровня. А можно собрать компьютер прямо сейчас и пройти все хиты игр 2020 года сразу после выхода, получая максимальное удовольствие.

Тем более, что скачок курса валют и майнинг, который стал опять выгодным, могут снова превратить видеокарты в предмет роскоши. Но давайте посмотрим, какие комплектующие Ubisoft рекомендует для Assassin’s Creed Valhalla.

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Вот общая таблица.

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А вот конкретика для игры в 1080p и 60 FPS - самому распространенному разрешению среди геймеров.









Первое, на что стоит обратить внимание, так это на высокие требования к графической подсистеме для высоких настроек в разрешении 1080p. Рекомендуются видеокарты AMD Vega 64 или GeForce GTX 1080 с 8 Гб видеопамяти. А это значит, что для комфортной игры придется ставить видеокарту GeForce RTX 2060 Super.





Вторая, очень показательная рекомендация - восьмиядерный Ryzen 7 1700. Прошлая игра серии, Assassin’s Creed Odyssey, была очень чувствительна к процессорной части и могла легко нагрузить многопоточный процессор. А это значит, что такая ситуация будет и в Assassin’s Creed Valhalla, и желательно ориентироваться на восьмиядерные процессоры.

Конечно, по процессорной мощности нужно иметь запас, да и компьютер покупается не на один год, поэтому в эту сборку стоит взять Core i7-10700F, одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена/качество.









Но давайте приступим к выбору комплектующих, отправившись за ними в Регард.

Core i7-10700F стоит дешевле конкурента от AMD - Ryzen 7 3700X, при этом опережая его в играх и это делает выбор однозначным. Мне кажется, AMD совершает серьезный просчет, держа цены на процессоры Zen 2 выше, чем у аналогов от конкурента - Intel Comet Lake. Пользовательская лояльность долго зарабатывается, но теряется быстро, особенно если за нее нужно доплачивать.

Именно поэтому сегодня наш ПК построен на Core i7-10700F - потому, что это лучший выбор для игр сегодня. Эта модель не имеет разгона и сейчас я расскажу почему.

Core i7-10700F имеет отличный буст по всем ядрам и без разгона - до 4600 МГц. Взяв модель с "K" (с разгоном) и вложившись в дорогую материнскую плату, мы получили бы 200-300 МГц по всем ядрам, но цена этого прироста, который не увидеть на глаз, была бы очень высокой.





Несмотря на то, что процессор у нас с заблокированным множителем, материнская плата будет на Z490 чипсете. Разница между качественными платами на B460 и Z490 чипсетах небольшая, а вот возможность использовать быструю память крайне важна для современных многоядерных процессоров.

Мы возьмем ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4, одну из самых недорогих плат на Z490 чипсете. Рекордов разгона процессора от нее ждать не стоит, а вот разогнать ОЗУ она позволит.





Для процессоров Comet Lake, даже с заблокированным множителем, очень важна температура, ведь от нее зависит частота буста. Поэтому в нашей сборке будет использоваться качественный кулер - Zalman CNPS9X Optima. Он имеет четыре теплотрубки, а на минимальных оборотах вентилятора практически бесшумен.









ОЗУ в нашей сборке будет с отличным разгонным потенциалом - Crucial Ballistix RGB White (BL2K8G30C15U4WL). Два модуля по 8 Гб с частотой 3000 МГц. Модули Ballistix U4 сменили на рынке популярные у оверклокеров Ballistix AES и обладают не худшим разгонным потенциалом.





Видеокарта будет немного быстрее рекомендованной - Palit GeForce RTX 2060 Super Dual (NE6206S018P2-1160A). Этой видеокарты еще долго будет хватать для игр в разрешении 1080p с высокими настройками.









SSD накопитель в нашем ПК мы возьмем ADATA Swordfish (ASWORDFISH-1T-C) емкость 1 ТБ. Меньший размер SSD брать в хороший игровой компьютер нет смысла, так как игры занимают все больше места. ADATA Swordfish имеет отличные скоростные характеристики и ресурс работы в 1800000 часов.





На блоке питания в дорогом компьютере экономить нельзя, и мы возьмем Be Quiet System Power 9 мощностью 600 ватт. Это тихий, мощный и надежный блок питания с сертификатом 80 PLUS Bronze.





Корпус в нашей сборке будет стильный и с отличной вентиляцией - AeroCool Aero One Frost Black. Очень важно обращать внимание на количество предустановленных вентиляторов в корпусе, ведь их отдельная покупка может влететь в сумму сопоставимую с 50% цены самого корпуса. В AeroCool Aero One Frost уже установлены четыре(!) вентилятора и перегрев нашим комплектующим не грозит.

















Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам в 104570 рублей на 16.10.2020. На первый взгляд сумма кажется огромной, но если перевести ее в доллары, то наш ПК будет стоить примерно $1341. А это как раз обычная цена для хорошего ПК высшего среднего уровня.

Но такого ПК хватит как минимум на 3-5 лет комфортной игры во все новинки игр и любой работы.



