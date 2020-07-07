Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn
Совсем недолго осталось до выхода двух безусловных игровых хитов, которые подтолкнут многих к апгрейду. Это Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn. Эти игры как раз из тех, ради которых ПК пользователи идут в магазин и расстаются с приличной суммой денег. Ведь мы, в отличие от пользователей консолей, не избалованы игровыми хитами.
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За последние пять лет я по пальцам одной руки могу посчитать игры, ради которых мне не жалко было бы сделать полный апгрейд ПК. Это Ведьмак 3: Дикая Охота, Sid Meier's Civilization VI, Forza Horizon 4 и Anno 1800. Даже пяти игр не набралось.
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Вот и после выхода Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn многие пользователи задумаются, как поиграть в них с минимальными затратами, чтобы потом не было мучительно больно за простаивающую GeForce RTX 2060 SUPER и восемь ядер процессора.
Рекомендуемые системные требования у Cyberpunk 2077 разнятся по версиям сайтов с игровыми новостями, но, как минимум, надо ориентироваться вот на такие:
|ОС:
|Windows 7 SP1, Windows 10 (только 64-bit версия)
|Процессор:
|Intel Core i5-4690k@3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1600@3.2 GHz или аналогичный
|Оп.память:
|16 GB ОЗУ
|Видеокарта:
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), GTX 970 (4GB) или AMD RX 470 (8GB) или лучше
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Требования у игры Horizon Zero Dawn пониже и если у вас нормально пойдет Cyberpunk 2077, то пойдет и она.
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Я решил собрать компьютер под эти игры на базе бюджетного хита - AMD Ryzen 5 1600 и видеокарты GeForce GTX 1660. Почему именно GeForce GTX 1660, а не GeForce GTX 1660 SUPER?
Дело в том, что GeForce GTX 1660 отстает от GeForce GTX 1660 SUPER как раз настолько, насколько меньше стоит.
GeForce GTX 1660 на сегодняшний день является самым оптимальным, недорогим и энергоэффективным решением для игр в Full HD.
Ниже ее по производительности и цене только GeForce GTX 1650 SUPER, объем памяти которого делает его нишевым решением. И AMD Radeon RX 580, устаревший и прожорливый.
Но давайте поскорее приступим к сборке. За комплектующими на этот раз я отправился в магазин Регард.
Процессор - Ryzen 5 1600 за 7660 рублей.
Думаю, все читатели overclockers.ru уже знают, что этот процессор нужно искать только с маркировкой AF. В этом случае вы получите аналог Ryzen 5 2600 с чуть более низкими частотами.
Охлаждать его будет DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0. Это хорошее решение по соотношению цена/эффективность охлаждения. Рекордов разгона с ним, конечно, не поставишь, но мы ведь собираемся играть в игры, а не в разгон?
Материнскую плату под Ryzen 5 1600 я выбрал ASUS PRIME B450M-K, добротную, качественную и с умеренной ценой.
Она имеет все, что нужно современной материнской плате, включая слот M.2 и шесть портов USB 3.1.
Видеокарта в нашей сборке будет от Colorful - GeForce GTX 1660 (GTX 1660 NB 6G BA1V).
По цветовой гамме видеокарта очень похожа на решения от MSI.
Оперативной памяти в нашей сборке будет 16 Гб. Две планки Crucial (CT8G4DFS832A) объемом по 8 Гб и с частотой 3200 МГц.
Ryzen 5 1600 любит память с частотой от 3000 МГц и недорогая Crucial (CT8G4DFS832A) - это то, что надо.
В качестве системного накопителя мы возьмем SSD ADATA Ultimate SU630 (ASU630SS-240GQ-R) объемом 240 Гб. Такого объема как раз хватит под систему и наши две игры.
Под хранение файлов мы возьмем недорогой жесткий диск Toshiba P300 (HDWD120UZSVA), объемом 2 ТБ.
Выбор блока питания в бюджетные сборки - это всегда компромисс. С одной стороны, нужно экономить, а с другой - хочется взять качественное и надежное решение.
Я выбрал блок питания Chieftec (APB-500B8), которого с лихвой хватит на нашу сборку по мощности. А стоит он всего 2400 рублей.
Остался корпус и это будет Zalman S2 Black. Стильный, вместительный и хорошо продуваемый. А стоит он всего 2520 рублей.
Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам всего в 48100 рублей. Приятной игры в Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn!
Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке, не особо превышая бюджет в 50000 рублей?
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