Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Совсем недолго осталось до выхода двух безусловных игровых хитов, которые подтолкнут многих к апгрейду. Это Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn. Эти игры как раз из тех, ради которых ПК пользователи идут в магазин и расстаются с приличной суммой денег. Ведь мы, в отличие от пользователей консолей, не избалованы игровыми хитами.

реклама









анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

За последние пять лет я по пальцам одной руки могу посчитать игры, ради которых мне не жалко было бы сделать полный апгрейд ПК. Это Ведьмак 3: Дикая Охота, Sid Meier's Civilization VI, Forza Horizon 4 и Anno 1800. Даже пяти игр не набралось.





реклама

Вот и после выхода Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn многие пользователи задумаются, как поиграть в них с минимальными затратами, чтобы потом не было мучительно больно за простаивающую GeForce RTX 2060 SUPER и восемь ядер процессора.

Рекомендуемые системные требования у Cyberpunk 2077 разнятся по версиям сайтов с игровыми новостями, но, как минимум, надо ориентироваться вот на такие:

ОС: Windows 7 SP1, Windows 10 (только 64-bit версия) Процессор: Intel Core i5-4690k@3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1600@3.2 GHz или аналогичный Оп.память: 16 GB ОЗУ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), GTX 970 (4GB) или AMD RX 470 (8GB) или лучше

реклама





Требования у игры Horizon Zero Dawn пониже и если у вас нормально пойдет Cyberpunk 2077, то пойдет и она.

реклама

Я решил собрать компьютер под эти игры на базе бюджетного хита - AMD Ryzen 5 1600 и видеокарты GeForce GTX 1660. Почему именно GeForce GTX 1660, а не GeForce GTX 1660 SUPER?

Дело в том, что GeForce GTX 1660 отстает от GeForce GTX 1660 SUPER как раз настолько, насколько меньше стоит.

GeForce GTX 1660 на сегодняшний день является самым оптимальным, недорогим и энергоэффективным решением для игр в Full HD.

Ниже ее по производительности и цене только GeForce GTX 1650 SUPER, объем памяти которого делает его нишевым решением. И AMD Radeon RX 580, устаревший и прожорливый.

Но давайте поскорее приступим к сборке. За комплектующими на этот раз я отправился в магазин Регард.





Процессор - Ryzen 5 1600 за 7660 рублей.

Думаю, все читатели overclockers.ru уже знают, что этот процессор нужно искать только с маркировкой AF. В этом случае вы получите аналог Ryzen 5 2600 с чуть более низкими частотами.





Охлаждать его будет DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0. Это хорошее решение по соотношению цена/эффективность охлаждения. Рекордов разгона с ним, конечно, не поставишь, но мы ведь собираемся играть в игры, а не в разгон?





















Материнскую плату под Ryzen 5 1600 я выбрал ASUS PRIME B450M-K, добротную, качественную и с умеренной ценой.









Она имеет все, что нужно современной материнской плате, включая слот M.2 и шесть портов USB 3.1.





Видеокарта в нашей сборке будет от Colorful - GeForce GTX 1660 (GTX 1660 NB 6G BA1V).









По цветовой гамме видеокарта очень похожа на решения от MSI.









Оперативной памяти в нашей сборке будет 16 Гб. Две планки Crucial (CT8G4DFS832A) объемом по 8 Гб и с частотой 3200 МГц.

Ryzen 5 1600 любит память с частотой от 3000 МГц и недорогая Crucial (CT8G4DFS832A) - это то, что надо.









В качестве системного накопителя мы возьмем SSD ADATA Ultimate SU630 (ASU630SS-240GQ-R) объемом 240 Гб. Такого объема как раз хватит под систему и наши две игры.













Под хранение файлов мы возьмем недорогой жесткий диск Toshiba P300 (HDWD120UZSVA), объемом 2 ТБ.













Выбор блока питания в бюджетные сборки - это всегда компромисс. С одной стороны, нужно экономить, а с другой - хочется взять качественное и надежное решение.

Я выбрал блок питания Chieftec (APB-500B8), которого с лихвой хватит на нашу сборку по мощности. А стоит он всего 2400 рублей.





Остался корпус и это будет Zalman S2 Black. Стильный, вместительный и хорошо продуваемый. А стоит он всего 2520 рублей.









Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам всего в 48100 рублей. Приятной игры в Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn!





Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке, не особо превышая бюджет в 50000 рублей?