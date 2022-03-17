За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Человеческий разум устроен таким образом, что события прошлого, воспринимаемые через призму ностальгии, видятся в положительном ключе, а негативные воспоминания наша память делает несущественными и вытесняет на свои задворки. Освежая свои ощущения от начала 2020 года, я еще помню нарастающую тревогу от стремительно разгорающейся пандемии коронавируса COVID-19 и начавшийся уже тогда рост цен на комплектующие, заставивший меня поторопиться с апгрейдом.

реклама

Тогда появилась множество мемов о том, что 2020-й - худший год в истории

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Сейчас, в марте 2022 года, те страхи кажутся смешными: мы уже почти не обращаем внимания на все не затихающий COVID-19, а многие, как и автор, переболели им уже не один раз. Ну а рост цен в начале 2020 года кажется сейчас просто мизерным и не стоящим внимания. Но, открыв свои старые блоги за 2020 год и сравнив те цены с сегодняшними, честно признаюсь, мне стало тяжело на душе, а на глазах даже выступили слезы. Поэтому я заранее предупреждаю читателей, что некоторым может быть по-настоящему физически больно смотреть на цены из 2020 года, ведь судя по всему, они не вернутся уже никогда.

реклама

Мои старые блоги про сборки ПК и цены на комплектующие получили немало заслуженной (и не очень) критики от читателей, но теперь, спустя годы, выявился их полезный эффект, о котором я и не подозревал, когда писал их. Они стали подробным слепком цен тех лет, ведь в каждом блоге я использовал скриншоты с ценами из популярных магазинов, Ситилинк и Регард. Давайте же посмотрим с помощью этих блогов на то, какими были цены в 2020 году и как они выросли за год, когда на них началось давление глобального дефицита электроники, повышенного спроса из пандемии и начавшегося бума майнинга.

Первый блог со сборками, вышедший в 2020 году, был Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей, за 20 января. Как я жалею, что так и не решился тогда именно на такой апгрейд, выбрав в итоге более дешевые комплектующие. Ведь Ryzen 5 3600 стоил тогда всего 12710 рублей.

А материнская плата под него, ASRock B450M PRO4, стоила всего 5070 рублей.

реклама

Сегодня цена на Ryzen 5 3600 почти утроилась, а на ASRock B450M PRO4 - выросла вдвое. Дешевые планки ОЗУ DDR4 от Samsung объемом 8 ГБ и частотой 2666MHz стоили всего 2320 рублей.

Глядя на такой выбор памяти в систему с Ryzen 5 3600, я не удержался и поставил "кол" за тот блог самому себе но, к счастью, мои навыки в выборе железа росли в то время довольно быстро, благодаря вашим комментариям и форуму overclockers.ru. Но, давайте посмотрим, сколько стоила главная деталь той сборки - видеокарта Radeon RX 5700 от PowerColor.

реклама

Смотреть на эту цену почти физически больно и не верится, что когда-то такие цены были в реальности. Остальные комплектующие уже не так интересны, но их цену можно посмотреть в итоговой таблице.

Из блога Собираем универсальный ПК на сильно подешевевшем AMD Ryzen 7 2700 за 50460 рублей, за 31 января, я хочу в первую очередь показать процессор Ryzen 7 2700, который тогда уже практически исчезал из продажи.

А главное, взгляните на цену GeForce GTX 1660 Super. Менее 17000 рублей, была бы у меня машина времени, то купил бы штук пять. Сегодня они стоят дороже 60000 рублей.

И вот итоговая цена сборки.

Блог Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей вышел 10 февраля, и был интересен быстро потерявшим актуальность процессором Core i7-9700 и платой под него.

Материнская плата на Z390 чипсете, ASUS TUF Z390-PLUS GAMING.

Оптимальный выбор оверклокера в то время, ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT, стоила всего 11840 рублей за 32 ГБ набор.

В то время цены на GeForce RTX 2070 Super мне казались дико высокими, а их производительность - чрезмерной для Full HD и недостаточной для 4K.

Итоговая калькуляция сборки, и за выбор такого SSD мне ничего не остается, кроме как опять поставить себе "кол".

А вот на блоге Антикризисная сборка на AMD Ryzen 5 1600, вышедшего 21 марта, стоит остановиться поподробнее и процитировать его начало:

"Я, как и многие из вас, с ужасом смотрю на растущие цены в компьютерных магазинах. Буквально на глазах комплектующие, вчера вполне бывшие мне по карману, превращаются в предмет роскоши. И глядя на мощную видеокарту или новый восьмиядерный процессор, думаешь, - "а нужна ли мне такая производительность за такие огромные деньги?".

Кадрами в секунду, гигафлопсами и пропускной способностью памяти сыт не будешь и в кризис нужно менять свое отношение к комплектующим. Но отчаиваться не стоит, мы выдержали кризис 2014 года, выдержим и этот."

Это я сказал сам себе при перечитывании блога

А ведь цены то выросли совсем чуть-чуть, Ryzen 5 1600 подорожал на 500-600 рублей.

А GeForce GTX 1660 подтянулись в цене до GeForce GTX 1660 Super, но тогда это казалось катастрофой, а сейчас просто смешно.

Итоговая цена компьютера всего 46670 рублей, что чуть дороже, чем сегодня стоит видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6! Слов нет, одни эмоции. Как? Как мы дошли до жизни такой, что за цену GeForce GTX 1650 два года назад можно было собрать добротный игровой ПК?

Блог Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей вышел 12 апреля и уже заметно подорожание Ryzen 5 3600 на 21%.

GeForce GTX 1660 SUPER начинаются с цены в 19100 рублей.

И вот итоговая стоимость сборки.

Блог Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей за 25 апреля представляет мало практического интереса в 2022 году, но итоговую калькуляцию стоит посмотреть.

Блог Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны вышел 14 мая и уже заметно подорожание процессоров и почти всех комплектующих.

Самые недорогие GeForce GTX 1660 Super подбираются к цене в 20000 рублей, а ведь бум майнинга еще даже и не пахнет.

Блог Рекорды экономии: бюджетный компьютер для самоизоляции на AMD Athlon 240GE за 22150 рублей за 23 мая был посвящен максимально бюджетной сборке. Процессор Athlon 240GE был хорош в таких сборках, а сейчас его цена его аналога, Athlon 220GE - почти 14000 рублей.

Итоговая цена сборки, вместе с монитором и прочей периферией - всего 22150 рублей.

26 мая выходит блог Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super, в котором появляется новинка, шестиядерник от Intel под сокет LGA 1200.

Оверклокерские модули ОЗУ Crucial Ballistix U4B, заменившие исчезнувшие из продажи Crucial Ballistix Sport LT, заметно подорожали по сравнению с ними, почти на 24% за месяц.

Недорогая версия GeForce RTX 2060 Super от Palit стоила 31750 рублей.

А вот и калькуляция сборки, за 90980 рублей мы могли собрать отличный игровой ПК весной 2020 года.

В блоге Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 за 9 июня видно, что Ryzen 5 3600 пока еще оставался более выгодным предложением, чем Core i5-10400F. А сегодня цена на Core i5-10400F переваливает за 30000 рублей.

Radeon RX 5700 MECH OC от MSI стоила менее 30000 рублей.

А более мощная GeForce RTX 2070 Super KFA2 EX Gamer Black Edition!, которую можно было поставить в сборку AMD за счет экономии, ведь платы под Core i5-10400F были доступны тогда только дорогие, на Z490 чипсете, стоила 38570 рублей.

Итоговая цена сборки на Intel.

И на AMD.

22 июня выходит блог У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS, в котором расклад сил уже изменился из-за более дешевых плат. В блоге засветилась видеокарта GeForce RTX 2070, аналог GeForce RTX 3060 из 2022 года, по цене 35360 рублей.

И вот итоговая цена сборки.

А на блоге Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей за 28 июня, стоит остановиться поподробнее, ведь мы как раз и пришли к той ужасной ситуации, прогноз на которую в нем давался. А ведь к его написанию меня подтолкнул рост курса доллара в 2020 году, дошедший всего лишь до 69.47 рублей.

Комплектующие, как обычно, сразу среагировали на рост курсов валют и Ryzen 5 3600 стоил уже дороже 13000 рублей. Но мой прогноз "А вот при долларе за 80 рублей он будет стоить уже 15099 рублей, при 100 - 18775 рублей, а при 120 - 22583!", оказался слишком оптимистичным.

Но видеокарты GeForce GTX 1660 Super еще не перевалили отметку в 20000 рублей. Прогноз цен "После применения нашей формулы ее цена составит: 21976, 27327 и 32869 рублей. Не знаю как вы, а бы не решился потратить на видеокарту сумму более, чем 25000 рублей." совершенно не учитывал бум майнинга 2021 года и тоже оказался несостоятельным. Как и расчет моего личного бюджета на видеокарту.

А итоговая цена сборки составила 66780 рублей с вот таким прогнозом - "При долларе за 80 рублей он будет стоить 76797 рублей, при 100 - 95495, а при 120 - пугающие 114861 рубль", увы, не оправдавшимся в плане цен, но оправдавшимся в том, что доллар перешагнул пугающую границу в 100 рублей.

Итоги

Итак, мы дошли до середины 2020 года, но блог уже значительно перегружен изображениями, поэтому продолжить предлагаю во второй части, которую постараюсь выпустить как можно быстрее. К концу 2020 ситуация с ценами будет развиваться все драматичнее и, думаю, он получится еще более интересным.

Пишите в комментарии, готовы вы ли покупать комплектующие по ценам 2022 года или теперь будете максимально долго пользоваться ПК, собранным во времена адекватных цен?