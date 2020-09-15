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Выбрать игровую видеокарту очень просто, начиная с определенной цены они все игровые и вам нужно только выбрать модель с наилучшей системой охлаждения и питания за минимальную сумму.

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А вот выбор игрового процессора не так однозначен и часто ставит в тупик даже опытного пользователя. В наше время мы выбираем не столько процессор, сколько платформу, состоящую еще и из материнской платы и памяти.

И здесь легко и переплатить, потратив впустую деньги, которые не отразятся на производительности, или слишком сэкономить, купив слабый процессор, который уже через пару лет станет тормозом всей системы.

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Идеальный вариант - найти золотую середину, купив процессор, отрабатывающий каждый вложенный в него рубль и при этом имеющий запас по производительности, который позволит вам через пару лет поставить более мощную видеокарту.

Конечно, у всех из нас разные финансовые возможности и разные бюджеты на комплектующие для ПК. Разные задачи, которые стоят перед нашими ПК, и разные наборы игр, в которые мы играем. В блоге я разделю процессоры на категории, чтобы вам было удобнее подобрать себе модель по карману и по потребностям.

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Я подберу в блоге процессоры из ассортимента Ситилинка Москвы. Цены актуальны на 15.09.2020.





Бюджетные игровые процессоры

Новые игры предъявляют даже к бюджетным процессорам серьезные требования и покупая для игр, к примеру, Pentium Gold G5400, вы обрекаете себя на фризы, статтеры и нестабильную кадровую частоту. Четырех поточные модели - это теперь удел офисных и мультимедийных систем. Минимум, который нужен сегодня играм - это восемь достаточно быстрых потоков.

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К сожалению, рост цен на комплектующие после роста курса валют не заставил себя ждать, но бюджетные модели подорожали не так сильно, как их топовые собратья.

Ryzen 3 3100

Начать стоит с нового бюджетного хита - Ryzen 3 3100. Шустрый процессор с четырьмя ядрами Zen 2 и восемью потоками, отлично подходит для бюджетных игровых машин. Да и цена остается привлекательной, он до сих пор стоит дешевле 9000 рублей.





Ryzen 5 2600

А вот Ryzen 5 2600 подорожал более заметно и стоит уже 10590 рублей. Несмотря на архитектуру Zen+ этот процессор до сих пор возглавляет списки продаж. Секрет в сочетании цены и универсальности. Его 12 потоков отлично показывают себя и в рабочих задачах.

Даже сейчас он стоит дешевле Ryzen 5 3600 почти на 50%, а отстает в играх всего лишь процентов на 20.

Intel Core i3-10100

Intel Core i3-10100 похож на Ryzen 3 3100, но производительность на ядро у него повыше и стоит он немного дороже. Но совсем недавно Core i7-7700K с такой производительностью был топовым игровым процессором и стоил дороже 20000 рублей.





Игровые процессоры среднего уровня

Я долго думал, в какую категорию отнести процессоры Core i5 9400F и Ryzen 5 3500X но, все-таки, стоимость дороже 12000 рублей - это уже средний уровень.

Процессоры эти не имеют технологий многопоточности, что делает их ориентированными именно на игровые машины. Но производительность на ядро вполне достаточная, а многие, особенно старые или онлайн игры требуют именно быстрые ядра, а не большое число потоков. Поэтому эти процессоры твердо занимают свою нишу и пользуются спросом.

Core i5-9400F

Core i5-9400F стоит в Ситилинке 12190 рублей и использует уже устаревающий сокет 1151, но для бюджетной игровой машины все еще отлично подходит.





Ryzen 5 3500X

А вот его конкурент, Ryzen 5 3500X, будучи установленным в материнскую плату на чипсете B450 или B550, позволит впоследствии сделать апгрейд на процессоры семейства Zen 3.





Core i5-10400F

Мы подходим к самым оптимальным процессорам, сочетающим и приличную мощность и потенциал на будущее. У Intel это Core i5-10400F, стоящий все-лишь 14090 рублей. Шесть мощных ядер и двенадцать потоков, отличный вариант для игр.





Ryzen 5 3600

А вот его главный конкурент, Ryzen 5 3600, стоит уже 16590 рублей. Надо признаться, если бы я сейчас выбирал между этими двумя процессорами, то поломал бы голову. На стороне Ryzen 5 3600 более дешевые материнские платы и разгон памяти, а на стороне Core i5-10400F - простота и производительность на ядро.

И не стоит забывать, что даже на недорогой плате сокета 1200 с чипсетом H410 можно сильно "ужать" тайминги, что даст отличный прирост производительности.









Дорогие и мощные игровые процессоры

Core i5-10600K

Core i5-10600K это процессор для разгона, дополнив его материнской платой на Z490 чипсете и быстрой памятью, вы получите мощнейшую игровую машину, которая справится со всеми играми. Это отличный выбор в ПК с мониторами с высокой кадровой частотой, там особенно сильно нужны быстрые ядра.





Core i7-10700F

Core i7-10700F - это процессор универсал, который имеет отличную производительность в играх здесь и сейчас, позволяет работать в тяжелых приложениях, и имеет отличный потенциал на будущее.

Почему я выбрал модель без "K"? Производительность на ядро у него и так приличная, а вот разница в цене с "K"-моделью уже чувствуется.





Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 3700X - это аналог Core i7-10700F от AMD и по началу я не хотел включать его в этот список из-за цены. Но, чтобы не обидеть фанатов AMD - пусть будет.

Но AMD уже пора что-то делать с ценами на Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600, ведь они стоят уже заметнее дороже аналогов от Intel, выигрывая у них только в рабочих задачах. Уже пришло время демпинговать, что-что, а это AMD отлично умеет делать.

Вот такая десятка игровых процессоров под любые бюджеты и задачи у меня получилась.Главное, не забудьте укомплектовать систему хорошей памятью, она сейчас очень важна в играх.

Пишите в комментарии, какой бы из этих процессоров выбрали вы?