Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
На старте продаж процессоров Comet Lake они получили немало критики и основной претензией были высокие цены. Но прошло несколько месяцев и ситуация кардинально поменялась - Core i5-10400F стал стоить заметно дешевле конкурента, Ryzen 5 3600.
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Особенно заметна разница в цене стала на фоне растущей в цене валюты, которая вызывает повышение цен на комплектующие. На этом фоне, по отзывам продавцов, продажи Core i5-10400F идут вверх, ведь его конкурент - Ryzen 5 3600, уже заметно прибавил в цене.
Но при сравнении этих двух процессоров нужно обязательно сравнить и цену материнских плат, ведь платы AMD AM4 традиционно дешевле плат конкурента. Давайте в этом блоге сравним два комплекта "процессор, материнская плата и память", один из которых будет на основе Core i5-10400F, а второй - на Ryzen 5 3600.
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Цены возьмем в магазине Регард. А так как Ryzen 5 3600 там есть только в BOX-версии, то и Core i5-10400F тоже возьмем в комплектации BOX.
Цена на Ryzen 5 3600 дошла почти до 18000 рублей, что переводит его в разряд дорогих, топовых комплектующих.
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А вот Core i5-10400F до сих пор держится на уровне ниже 15000 рублей даже в версии BOX.
Теперь давайте подберем к нашим процессорам недорогие материнские платы. Для AMD это будет ASRock B450M-HDV R4.0 за 5150 рублей, одна из самых недорогих плат на чипсете AMD B450.
А для Core i5-10400F мы возьмем ASRock H410M-HDV, одну из самых недорогих плат на чипсете H410. Стоит она 5520 рублей.
Остальные комплектующие можно взять одинаковые, и мы уже можем прикинуть разницу в цене двух сборок. Она равна 2840 рублей. Много это или мало, зависит от вашего бюджета на покупку ПК. Если это ПК среднего уровня, где каждая деталь - это компромисс, 2840 рублей окажутся серьезной разницей.
Давайте посчитаем остальные комплектующие и прикинем, насколько лучшую сборку можно собрать на более дешевом процессоре от Intel.
В оба ПК мы возьмем 16 Гб (2*8) недорогой памяти Crucial (CT8G4DFRA266). Не самая оптимальная память для AMD сборки, но для чистоты эксперимента подойдет.
SSD-накопитель в нашей сборке будет Western Digital Blue (WDS500G2B0A), объемом 500 Гб. ASRock H410M-HDV, как и большинство плат на H410 чипсете, не имеет M.2 разъемов, поэтому мы ограничены SATA III интерфейсом.
Блок питания мы возьмем HIPER HPB-650SM-PRO, мощностью 650 ватт. Он имеет cертификат 80 PLUS Bronze, модульные провода и может выдать 624 ватта мощности по линии 12 В.
Корпус в нашей сборке будет недорогой, но вместительный и симпатичный - Aerocool Shard Black.
И наконец, видеокарта. Я выбрал Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro, быстрая, с хорошим охлаждением - оптимальный выбор для игр в FHD-разрешении.
Давайте подведем итоги. Сборка на AMD обойдется вам в 62580 рублей.
А сборка на Intel обойдется в 59740 рублей.
Так много это или мало, разница в 2840 рублей? Я считаю, что для среднебюджетного игрового ПК это заметная разница. Ее хватит, к примеру, для того, чтобы поставить SSD на 1 ТБ, а не 500 Гб. Или купить гораздо более качественную материнскую плату.
Главный вопрос в том, почему AMD так быстро сдает долю рынка, с таким трудом отвоеванного за три года? Посмотрим, какие цены будут на процессоры Zen 3, анонс которых будет через несколько дней.
Пишите в комментарии, как бы вы изменили эти две сборки? И на чтобы потратили разницу в 2840 рублей?
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