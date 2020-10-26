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Когда пользователь ПК набирается опыта, он перестает обращать внимание на восторженные отзывы "пять звезд" к товару, а начинает внимательнее присматриваться к негативным оценкам. Причина этого проста - мало кто из нас, купив нормально работающие процессор или видеокарту, бежит на сайт оставлять восторженный отзыв.

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А вот если с товаром что-то не так, или он не оправдал ожиданий - это сильная мотивация для того, чтобы влепить товару на сайте "троечку" и подробно расписать, что с ним не так. В этом блоге я предлагаю вам выявить процессоров, которые лучше не покупать в октябре 2020 года на основе анализа цены и производительности, перспективы на будущее и отзывов владельцев.





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Давайте начнем и расставим процессоры в порядке увеличения цены, ориентируясь на цены магазина Регард.

Процессор №1 - AMD Ryzen 5 2600

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Я уже чувствую, как напряглись почитатели продукции компании AMD, но не спешите ставить мне "кол" и закрывать блог, сейчас я аргументированно все объясню. И не переживайте, процессоры Intel в этом списке тоже будут.

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Шестиядерный ветеран рынка процессоров Ryzen 5 2600 не стал хуже работать или разгонятся, а попал в этот список по причине странной ценовой политики компании AMD.

Посудите сами, восьмиядерный Ryzen 7 2700, который будет быстрее Ryzen 5 2600 и в играх, и в рабочих задачах, стоит всего на 1200 рублей дороже. В процентном соотношении разница в ценах всего 9.6%. Еще никогда доплата за два физических ядра с одинаковой производительностью не была такой маленькой.

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Ryzen 7 2700 гораздо перспективнее своего младшего шестиядерного брата, восемь ядер еще долго будут актуальны даже несмотря на то, что эти ядра не самой быстрой и новой архитектуры Pinnacle Ridge (Zen+). А за счет низкой цены Ryzen 7 2700 вплотную подобрался к идеалу в плане цена/производительность.





Но не только Ryzen 7 2700 "поджимает" Ryzen 5 2600 по ценам. Снизу давит еще один восьмиядерник, Ryzen 7 1700. Он стоит на 430 рублей дешевле Ryzen 5 2600, и если вам нужны для работы именно восемь ядер, пусть и не самых быстрых, то стоит присмотреться и к этому процессору.





Процессор №2 - AMD Ryzen 5 3500

Ryzen 5 3500 сразу был довольно скептически встречен пользователями. Всему виной отсутствие технологии SMT. Процессоры покупают не на один год и многие покупатели понимают, что шесть потоков, пусть и довольно быстрых - это тупик для игр, а особенно - тупик для рабочих задач.

Если уж кому нужны для игр и вполне достаточны именно шесть потоков, то для этого есть более шустрый Core i5-9400F почти по такой же цене.





Процессор №3 - Intel Core i5-9400F

Процессоры архитектуры Coffee Lake Refresh-S, обделенные технологией hyper-threading, выглядели тупиковым решением даже год назад. А сейчас, когда новые и более быстрые Comet Lake с технологией hyper-threading стоят совсем немного дороже, а конкуренты от AMD - немного дешевле, шансов у Core i5-9400F найти покупателя почти не остается.

А если добавить устаревший сокет 1151, то на этом процессоре можно ставить жирный крест.





Процессор №4 - AMD Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 - это уникальный процессор, умудрившийся стать лучшим шестиядерником и лидером продаж в 2020 году, и под конец 2020 года ставший очень неоптимальным выбором.





Всему виной опять ценовая политика AMD, его конкурент - Core i5-10400F, стоит на 3730(!) рублей дешевле. В процентном соотношении разница выглядит еще более внушительной - 20%.

А учитывая близкую производительность этих процессоров, то такая цена для Ryzen 5 3600 - это приговор. Если кто и купит сейчас этот процессор, то только по старой памяти или уже имея под него хорошую материнскую плату.





Процессор №5 - Intel Core i7-9700KF

Core i7-9700KF губят три причины - высокая цена, устаревший сокет и отсутствие hyper-threading.





Учитывая его превосходную производительность в играх, по цене тысяч в 20 он бы разлетался как горячие пирожки, но за 27960 рублей, всего на 540 рублей дороже, продается отличный Core i7-10700F.





Вот такая пятерка неоптимальных и переоцененных процессоров октября 2020 года у меня получилась. Но такой расклад сил на рынке просуществует недолго, ведь 5 ноября выходят процессоры Ryzen 5000. Посмотрим, учтет ли AMD ошибки в ценовом позиционировании? Или даже при наличии Ryzen 5000 на рынке самым выгодным решением будут процессоры Comet Lake?



