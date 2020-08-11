Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
Во второй половине 2020 года нас ожидает большое количество игр-хитов: Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, DIRT 5, Watch Dogs Legion и еще много других. А Horizon Zero Dawn и Death Stranding можно начать проходить прямо сейчас.
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Похоже, настало время для апгрейда, и если вы еще не обновили свой ПК, сейчас самое время это сделать, ведь рост курса валют и криптовалют уже начал влиять на цены комплектующих. Популярный AMD Ryzen 5 1600, совсем недавно стоивший чуть более 7000 рублей, стоит уже 8390 рублей и более.
Давайте соберем бюджетный ПК, который будет отрабатывать каждый вложенный в него рубль и позволит пройти все хиты этого года на средне-высоких настойках.
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Ryzen 5 1600, даже несмотря на подорожание, остается самым доступным и универсальным процессором. Он подходит и для игр, и для работы, и имеет лучшее соотношение цена/производительность.
Даже четырехъядерный Ryzen 3 3100 стоит на 500 рублей дороже. Какой из этих двух процессоров ставить в бюджетные сборки - будет для многих сборщиков ПК главным вопросом конца 2020 года.
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Если вы хотите дать вашему ПК возможность апгрейда, то материнскую плату надо выбирать, как минимум, на чипсете B450. Я взял ASROCK B450M-HDV R4.0, самую доступную плату на чипсете B450.
Она способна обеспечить умеренный разгон нашего Ryzen 5 1600 и даст возможность апгрейда на процессоры Ryzen 4000.
А вот за память мы чуть-чуть доплатим. Переход с памяти с частотой 2400-2666 МГц до 3000-3200 МГц (CL 16) на процессорах Ryzen дает приличный прирост производительности, за который можно и нужно доплатить несколько сотен рублей.
Поставим в эту сборку пару модулей PATRIOT Viper Steel PVS48G300C6, объемом по 8 Гб и с частотой в 3000 МГц.
Охлаждать наш процессор будет DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0, недорогой, компактный и довольно эффективный кулер.
За 590 рублей температурных рекордов от него ждать не стоит, но в пределах 70 градусов Ryzen 5 1600 он удержит.
Видеокарта в сборке будет MSI GeForce GTX 1660 ARMOR 6G. Это обычная GeForce GTX 1660, без приставки SUPER, но своих денег она однозначно стоит.
Nvidia так позиционирует по цене GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 SUPER, что брать можно любую из версий. Насколько SUPER быстрее обычной версии, настолько и дороже. Версия ARMOR от MSI отличается неплохим, тихим охлаждением, за которое однозначно стоит доплатить несколько сотен рублей.
Блок питания в нашем ПК будет бюджетный, но качественный - THERMALTAKE LT-550P. А учитывая, что наша сборка очень экономичная, работать он будет вполсилы. Это гарантирует стабильность напряжений и тихую работу даже у бюджетного БП.
SSD накопитель я выбрал объемом в 480 Гб. Брать SSD меньшего объема уже не имеет смысла, так как средний размер новых игр приближается к 100 Гб. Это будет A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-R, один из самых доступных SSD такого объема.
Наличие в сборке HDD - уже опционально. Если вам приходится работать с большими файлами или хранить на ПК свои объемные фото и видеоархивы, то берите HDD объемом от 2 ТБ.
Например, TOSHIBA P300 HDWD120UZSVA за 4290 рублей.
Осталось выбрать корпус и это будет ZALMAN ZM-T6, стильный компактный и недорогой.
Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам всего в 45420 рублей (цены актуальны на 9.08.2020).
Этот ПК позволит выжать максимальный FPS из затраченных денег и при этом имеет потенциал для апгрейда.
Пишите, чтобы вы изменили в этой сборке?
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