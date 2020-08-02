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Валюта опять растет в цене. И как всегда ценники в компьютерных магазинах сразу реагируют на этот неприятный фактор. А глядя на скачокообразный рост курса ethereum и bitcoin, мне кажется, что скоро видеокарты начнут сметать с полок магазинов, как в 2017 году.

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Добавьте к этому ежегодный ажиотаж к 1-му сентября, когда покупаются компьютеры для учебы, и перспектива вырисовывается совсем безрадостная.

Похоже, впереди нас ждет только увеличение цен на комплектующие, и если вы ждали Zen 3 и GeForce RTX 3060, то можете попасть в ситуацию, что стоить они будут целое состояние.

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Поэтому, если вы сейчас сидите без ПК или пользуетесь старым то, возможно, сейчас самое подходящее время для апгрейда. Апгрейдиться на железо, которое вскоре устареет морально очень не хочется, но есть простой выход.



Надо купить ПК минимально стоящий, но выдающий за свою цену приемлемый FPS. Такой недорогой ПК потом будет очень легко продать на вторичном рынке или не жалко отдать родственнику.

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К тому же, 7 августа выходит Horizon Zero Dawn, а следом за ним и до конца 2020 года начинается настоящий "игропад" хитов. A Total War Saga: Troy, Wasteland 3, Iron Harvest, DIRT 5, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed: Valhalla и главная игра 2020 года - Cyberpunk 2077.

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Оставаться без игрового компьютера этой осенью ну никак нельзя. Поэтому давайте соберем недорогой ПК, отрабатывающий каждый рубль, вложенный в него.













Основой ПК будет новинка от AMD - Ryzen 3 3100. Если вы когда-то, как и я, мечтали о Core i7-7700K, то теперь можете взять аналог от AMD всего за 8800 рублей.

За счет большей производительности на такт новинка обходит во многих играх даже шестиядерный Ryzen 5 2600.









Но если у вас в приоритете не только игры, но и работа на ПК, смело ставьте Ryzen 5 2600 вместо Ryzen 3 3100 в эту сборку. И не тяните, цены растут прямо на глазах.





Материнскую плату мы возьмем на чипсете B450, это позволит потом сделать апгрейд на Zen 3. Я выбрал ASRock B450M-HDV R4.0, в ней есть все, что нужно современному ПК. Можно будет и умеренно разогнать и процессор, и память.













А память в нашей сборке будет самая недорогая из поддерживающих частоту 3200 МГц - AMD (R9S416G3206U2K), два модуля по 8 Гб.

Частота в 3200 МГц - это желательный минимум для процессоров Ryzen. Они очень хорошо откликаются и на ее разгон до 3400-3600 МГц. Дальше прирост уже небольшой и переплачивать нет смысла.





Охлаждать наш процессор будет популярнейший бюджетный кулер DeepCool GAMMAXX 200T. Он тих и очень удобен в установке, имеет гидродинамический подшипник и две теплотрубки с прямым контактом, проходящих прямо над ядром процессора.

При желании выдержит и небольшой разгон процессора.

Видеокарта у нас будет Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP OC (NE6166S018J9-1160A). GeForce GTX 1660 SUPER можно назвать главной видеокартой 2020 года. Ее хватает во всех ААА-играх для игры в разрешении 1080p/60FPS.





Эта модель - самая недорогая из двухвентиляторных. Но сделана очень профессионально - и чипы памяти, и зона VRM отдают тепло на радиатор.









При выборе SSD я на первое место поставил надежность, на второе - цену, и только на третье - скоростные характеристики. Дело в том, что заметить в играх на глаз разницу между SATA III и PCIe 3.0x4 подключением практически невозможно.

SSD Western Digital Blue (WDS500G2B0B) на 500 Гб отвечает всем нашим критериям выбора. SSD объемом меньше, чем 500 Гб брать уже нет смысла. Даже Horizon Zero Dawn весит целых 100 Гб.









Блок питания мы возьмем Chieftec (ELP-500S), надежный, умеренно стоящий и имеющий сертификат 80 PLUS Bronze.





Осталось выбрать корпус и это будет Zalman ZM-T6 Black, недорогой, компактный и строго выглядящий.













Давайте подведем итог. ПК у нас получился на сумму всего в 49820 рублей.





За эти деньги вы получаете бодрую игровую машину, которая справится со всеми новинками игр 2020.



Пишите, успели ли вы проапгрейдиться до повышения цен? И чтобы изменили в этой сборке?