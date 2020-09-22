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Судя по всему, те цены на комплектующие, которые мы видим сейчас, после скачка курса валют, теперь с нами надолго и надо к ним привыкать. В начале 2020 года можно было собрать игровой ПК с процессором Ryzen 5 1600 и видеокартой GeForce GTX 1660 за сумму около 50000 рублей и даже дешевле.

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Ради интереса я полистал свои старые блоги и нашел сборку на Ryzen 7 2700 и GeForce GTX 1660 Super всего за 50460 рублей! Но реальность теперь диктует совсем другие цены и нужно приспосабливаться к ним. В этом блоге мы немного сэкономим на процессоре, немного на видеокарте, и впишемся в 50000 рублей, сохранив возможность играть в новинки AAA-игр.

Несколько дней назад были озвучены системные требования Cyberpunk 2077, которые оказались довольно скромными:



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А это значит, что в главный хит последних лет можно будет поиграть на довольно бюджетном ПК.





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За сборкой я отправился в Регард.

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Процессор в эту сборку я выбрал AMD Ryzen 3 3100, теперь это хит бюджетных сборок, который заменил собой исчезающий из продажи Ryzen 5 1600. Стоит он пока еще менее 10000 рублей, но уже близко подобрался к этой психологической отметке.

Секрет популярности Ryzen 3 3100 прост, многим играм до сих пор хватает четырех ядер с производительностью уровня Zen 2.

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Материнскую плату для него я взял одну из самых недорогих на чипсете B450 - ASRock B450M-HDV R4.0. Несмотря на свою бюджетность, она позволит немного разогнать Ryzen 3 3100, а главное - сможет разогнать оперативную память. А спустя год-два - сделать апгрейд на процессоры Zen 3.









Охлаждать наш процессор будет кулер DeepCool GAMMAXX 200T - отличное бюджетное решение с двумя теплотрубками и прямым контактом. Работает он тихо, а при желании сможет справиться с умеренным разгоном Ryzen 3 3100.





А вот оперативную память мы возьмем не самую дешевую, ведь ее скорость очень хорошо отражается на общей производительности систем AM4. Это будет Crucial Ballistix Red (BL8G32C16U4R). Два модуля по 8 Гб с частотой 3200 МГц.

Даже ее скорости на XMP-профиле уже будет достаточно для Ryzen 3 3100, но если вы потратите несколько часов на ее разгон хотя бы до 3400-3600 МГц, результат в виде заметного прироста в играх не заставит себя долго ждать.





Некоторые читатели просто негодуют в комментариях, когда видят в сборках SSD-накопители в формате SATA 2.5", несмотря на то, что у них есть свои преимущества. Но я всегда прислушиваюсь к своим читателям и буду стараться ставить в сборки M.2 накопители.

Сегодня я взял недорогой, но качественный Western Digital Blue (WDS500G2B0B) объемом 500 Гб. Это добротный, надежный SSD среднего уровня с наработкой на отказ в 1750000 часов.





Видеокарта в нашей сборке будет одна из самых доступных моделей GeForce GTX 1650 Super - Palit StormX 4G (NE6165S018G1-166F). В новых играх и с новыми драйверами GeForce GTX 1650 Super показывает себя на уровне GeForce GTX 1060 6 Гб. А это значит, что на ней удастся нормально поиграть в будущий главный хит последних лет - Cyberpunk 2077.

Видеокарта компактная, а чип у GeForce GTX 1650 Super не горячий и хватит и простого охлаждения.





Наш ПК будет очень энергоэффективным и ему хватит скромного БП. Я выбрал Be Quiet System Power 9 мощностью 400 ватт. Он имеет cертификат 80 PLUS Bronze и отличается тихой работой и надежностью.

Остался корпус и это будет DeepCool MATREXX 30 SI Black.





Корпус очень стильный и компактный, а внутренне устройство очень продумано.









Ну вот, сборка для Cyberpunk 2077 готова. Она обойдется вам всего в 47750 рублей.





Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке? И готов ли ваш ПК к Cyberpunk 2077?



