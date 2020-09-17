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Валюта выросла в цене, а за ней, как обычно, потянулись и цены на комплектующие. Но невозможно вечно ждать выгодного курса валют или выхода DDR5, самый ценный ресурс — это наши положительные эмоции. На них нельзя экономить и если вы хотите купить ПК именно сейчас для игровых хитов 2020, то не откладывайте покупку.

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И кто знает, возможно это только начало серьезного роста цен, и в начале 2021 года они покажутся вполне приемлемыми.

В этом блоге я решил собрать игровой ПК на самом мощном шестиядернике нашего времени — Core i5-10600K. Стоит он не так уж и дорого в сравнении с подорожавшим Ryzen 5 3600, а прирост производительности дает очень заметный.

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Главное — укомплектовать его материнской платой на чипсете Z490 и разгоняющейся оперативной памятью, и тогда он раскроет весь свой потенциал. А за мегагерцами самих ядер гнаться в этой сборке не будем, ограничившись недорогим кулером и одной из самых дешевых материнских плат на чипсете Z490. Core i5-10600K и так имеет вполне приличную частоту без разгона по всем ядрам — 4500 МГц.

За комплектующими я отправился в Регард. Core i5-10600K стоит сейчас там 22640 рублей.

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Материнскую плату под него мы возьмем ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4. Это одна из самых бюджетных плат на Z490, но позволит разогнать процессор, а главное — разогнать ОЗУ. Скорость ОЗУ дает сейчас заметный прирост в играх и именно ее стоит разгонять в первую очередь.

Плата имеет звуковой кодек Realtek ALC1200, порты USB 3.2 Gen2 и систему питания с радиаторами.









Память в нашей сборке будет Crucial Ballistix RGB White (BL2K8G36C16U4WL), два модуля по 8 Гб с частотой 3600 МГц. Память имеет приличную частоту в "стоке", а если ее разогнать, то можно достичь и частот в 4000 МГц, что заметно отразится на общей производительности системы.

Память имеет RGB-подсветку, и выглядит очень привлекательно.





Сначала я поставил в эту сборку кулер DeepCool GAMMAXX 300 R, но потом решил доплатить до его более производительного аналога DeepCool GAMMAXX 400. Ведь наш "камень" имеет 125 ватт даже без разгона и даже для небольшого разгона уже нужен производительный кулер с, как минимум, четырьмя теплотрубками.









Видеокарта в нашей сборке будет MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS V1. Она обеспечит комфортную игру в последние ААА-новинки в разрешении 1080p, а во многих играх и в 1440p.









Цена в 35000 рублей за видеокарту среднего уровня немного пугает, но таковы реалии цен при высоком курсе валют.

SSD-накопитель должен быть под стать остальному железу и не быть "узким местом" системы. Поэтому берем быстрый M.2 SSD ADATA XPG Gammix S11 Pro (AGAMMIXS11P-1TT-C), емкостью 1 ТБ и с наработкой на отказ в 2000000(!) часов.





Постоянные читатели моих блогов про сборки знают, что я часто выбираю блоки питания от Be Quiet. Ответ прост, БП Be Quiet отличает качество изготовления, тихая работа и приемлемая цена. Сейчас это золотая середина на рынке БП.

Вот и в этот раз я выбрал Be Quiet Pure Power 11-CM мощностью 600 ватт.

Наш процессор в разгоне легко может начать потреблять 200 ватт, да и видеокарта ест 175 ватт, так что качественный БП на 600 ватт - это минимум для нашей сборки.

Be Quiet Pure Power 11-CM - тихий БП с модульной системой проводов и сертификатом 80 PLUS Gold.















Остается выбрать корпус и я взял в нашу сборку Zalman R2 Black. Недорогой, вместительный и стильный корпус строго черного цвета с прозрачной стенкой. Материал окна - закалённое стекло, что для этой ценовой категории очень неплохо.









Ну вот, наш ПК и готов, он обойдется вам в 101680 рублей по ценам на 14.09.2020. Сумма немаленькая, но этот ПК легко справится с будущими играми-хитами - Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla и подарит вам массу приятных эмоций.





Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?