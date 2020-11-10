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Разбираемся, как правильно собрать недорогой универсальный компьютер — для игр, работы и учебы

Недорогой универсальный компьютер - это всегда компромисс и жесткие рамки его бюджета не прощают ошибок. Давайте разберемся, как собрать его правильно и без переплаты.
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Для многих из нас компьютер давно стал универсальным инструментом, с помощью которого мы решаем множество задач: учимся, работаем, путешествуем в интернете, смотрим фильмы и играем.

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Я неспроста поставил игры на последнее место, ведь у большинства пользователей сегодня на них хорошо если уходит около получаса в день. Но и совсем без игр эти пользователи остаться пока не готовы. В этом и состоит главная проблема универсального ПК - как собрать его так, чтобы поиграть в большинство игр, но заплатить при этом как можно меньше.

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Я думаю, всем понятно, что брать в такой ПК GeForce RTX 2060 SUPER и Core i7-10700KF - это расточительство, ведь дорогие комплектующие будут попросту простаивать большую часть времени. Но и Pentium G6400 с UHD Graphics 610 будет слишком слаб для таких задач. 

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В этом блоге мы постараемся нащупать золотую середину производительности и цены, которую не жалко заплатить за возможность поиграть в современные ААА-игры, пусть и на минимальных настройках.

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Начнем с процессора. Одними из самых оптимальных по производительности и цене сегодня являются четырехъядерные восьмипоточные процессоры, такие как Ryzen 3 3100 и Core i3-10100F. Совсем недавно за подобную производительность в лице Core i7-7700K приходилось отдавать существенную сумму, а сегодня она доступна за 8000 рублей.

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В нашу сборку мы возьмем Ryzen 3 3100 из-за более низкой цены самого процессора и материнской платы под него. За комплектующими, как и в прошлый раз, мы отправимся в Регард.


Охлаждать процессор будет DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0, недорогой и эффективный кулер с двумя теплотрубками и прямым контактом. 

Я ставлю этот кулер практически во все ПК, которые собираю знакомым и родственникам, ведь он всего на 200-300 рублей дороже простых кулеров без теплотрубок, при этом обеспечивает совсем другой уровень охлаждения.


Материнскую плату возьмем на чипсете AMD B450, который позволит в будущем сделать апгрейд на процессоры Ryzen 5000. ASRock B450M-HDV R4.0 имеет слот M.2 и достаточно портов USB 3.0.




На оперативной памяти для процессоров Ryzen лучше не экономить, ведь ее скорость выше 2666 МГц дает неплохой прирост производительности. Мы возьмем парочку модулей Patriot Viper Steel (PVS48G320C6) объемом 8 Гб и с частотой 3200 МГц. 16 Гб - это оптимальный объем памяти на сегодня и для игр, и для рабочих задач.


Выбор видеокарты в универсальный ПК - самый сложный вопрос. Я считаю, что на эту роль идеально подходит GeForce GTX 1650 со скромным теплопакетом всего в 75 ватт и производительностью, лишь немного не дотягивающей до популярной Radeon RX 570. Мы возьмем одну из самых недорогих моделей - Palit GeForce GTX 1650 StormX

12000-13000 рублей - это как раз та цена, какую не жалко отдать за видеокарту, которая будет использоваться нечасто. Но GeForce GTX 1650 ускорит ПК не только в играх, но и в некоторых рабочих задачах, например в продуктах от Adobe.


Даже в бюджетные сборки сегодня ставят SSD, ведь работа Windows 10 на HDD превратит даже самую шуструю сборку в раздражающий источник "тормозов". Мы возьмем Western Digital Blue (WDS250G2B0A), качественный и надежный SSD объемом 250 Гб и временем наработки на отказ в 1750000 часов.


Наша сборка будет очень экономичной и даже в играх ее потребление не превысит 150 ватт, но на блоке питания сильно экономить не будем и возьмем крепкого середнячка Chieftec IArena (GPB-400S) мощностью 400 ватт.


Просматривая бюджетные корпуса, я наткнулся на DeepCool MATREXX 30 Black. При цене всего в 2280 рублей он имеет нижнее расположение блока питания, прозрачную стенку, вентиляторы размера 120 мм и отличный строгий дизайн.  



Сборка обойдется вам в 41070 рублей в ценах на 8 ноября 2020. За такую скромную цену вы получите универсальный и экономичный ПК для работы, учебы и игр.


 Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке?





 

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