За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Глядя на цены комплектующих в популярных магазинах, испытываешь ощущение шока. Цены в последнее время растут на все, от продуктов питания, до автомобилей, но именно комплектующие ПК наиболее остро реагируют даже на небольшие скачки курсов валют. Но текущая ситуация усугубляется не только стоимостью доллара и евро, переваливших за отметку в 100 рублей, но и неопределенностью, вызванной ограничением поставок электронной продукции.

реклама

AMD и Intel объявили о прекращении поставок своей продукции, а 6 марта к ним присоединилась и компания Nvidia, заявив о приостановке продаж своей продукции. Ранее в этом списке отметились компании HP, Dell, Samsung, Panasonic. Это грозит дефицитом и ростом цен на компьютеры, ноутбуки, комплектующие и периферию и сейчас, похоже, мы находимся только в начале этого процесса.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Что же делать тем, кому нужен игровой компьютер прямо сейчас? Ведь многие откладывали его покупку весь 2021 год, ожидая снижения цен на видеокарты. Количество пользователей, пытающихся купить GeForce RTX 3050 на старте продаж, составляло десятки тысяч и даже если исключить из этого числа "перекупов", оно все равно огромно. Все эти люди не хотели переплачивать даже лишние 10000 рублей за видеокарту, ведь большинство из нас привыкло отдавать за игровой ПК разумную сумму.

реклама

Сумма эта последние 20 лет составляла эквивалент примерно 1000 долларов в рублях. Самый сильный удар по кошелькам геймеров нанес кризис 2014 года, когда сумма, которую надо было отдать за игровой ПК, удвоилась в рублях. Боюсь, что в 2022 году ситуация еще серьезнее, несмотря на то, что курс рубля вырос с 75 рублей в феврале до 105 рублей на 7 марта, время написания этого блога.

И даже имея сейчас эквивалент 1000 долларов в рублях, равный 105000 рублям, полноценный игровой ПК уже не собрать. Да и такая сумма явно превышает бюджет на покупку ПК для большинства пользователей, а значит, придется экономить и часть комплектующих покупать на вторичном рынке.

реклама

Я расскажу вам свое видение ситуации, которое не является единственно правильным и вы можете вносить коррективы в сборку, исходя из количества средств, которые вы готовы потратить на компьютер. А так же, набора ваших задач и игр, для которых он будет использоваться, цен и ассортимента на вторичном рынке в вашем регионе.

И конечно же, уровня ваших знаний, позволяющих проверить б/у комплектующие на исправность и скрытые дефекты. Опытный пользователь, располагающий достаточным количеством времени, может проверить досконально практически все, а вот новичку будет сложно убедиться в исправности сложного устройства, а особенно - материнской платы.

Материнская плата - основа компьютера, от которой зависит стабильность его работы и проблемы с ней могут поставить под вопрос целесообразность всей сборки ПК. А скрытых дефектов, которые можно пропустить при покупке б/у материнской платы - предостаточно. Тут и нерабочие SATA III и M.2 порты, поврежденный контакт в слоте PCI Express или слоте под оперативную память, замятые ножки в сокете процессора или нерабочая сетевая карта. А такие мелочи, как небольшие царапины и повреждения дорожек, которые можно обнаружить только с лупой и фонариком, начинающему пользователю обнаружить крайне сложно.

реклама

Поэтому материнскую плату я рекомендую покупать новую и с гарантией. При текущем уровне цен все еще выглядят доступными младшие решения на сокете LGA 1151v2 и AM4. Например,

MSI H310M PRO-VDH PLUS для процессоров Intel 9ххх поколения.

И ASUS PRIME A320M-K для процессоров Ryzen. Список поддерживаемых процессоров у этой материнской платы очень широк, но замахиваться на что-либо "прожорливее" Ryzen 5 3600 не стоит из-за довольно слабого VRM.

Как вы уже поняли, в сборке мы будем ориентироваться на младшие шестиядерные процессоры, которые довольно просто найти на вторичном рынке, а разброс их цен очень широкий. Для платы LGA 1151v2 стоит искать Core i5-9400F, который еще вполне бодро чувствует себя в играх, несмотря на всего шесть потоков. А для AM4 платы выбор процессора будет более широк: Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3600.

А вот платы на гораздо более актуальном сокете 1200 стоит брать только в том случае, если вы сможете найти б/у процессор для них, например, Core i3-10100F или Core i5-10400F, но сделать это будет гораздо сложнее, так как таких предложений на рынке заметно меньше, а их цена - гораздо выше.

Модули памяти можно искать как б\у, так и взять новые, учитывая, что за цену примерно в 7000 рублей сейчас продается огромное количество модулей объемом 8 ГБ, как откровенно медленных, так и шустрых, например, Crucial Ballistix BL8G32C16U4R, популярных у оверклокеров. Нам будет нужна пара, 2х8 ГБ. Даже если разгон памяти невозможен, такие модули потом гораздо легче продать, а возможность сильно ужать тайминги прибавит производительности. Себе в ПК с Core i3-10100 и ASROCK H410M-HDV я брал такие же модули, но с частотой 3000 МГц и они отлично ужались по таймингам.

Охлаждение для процессора можно смело искать б/у, ломаться там, кроме подшипника вентилятора, нечему. Для Core i5-9400F и Ryzen 5 1600 вполне подойдет кулер уровня DeepCool GAMMAXX 300.

SSD-накопители тоже удвоились в цене и наиболее рациональным будет поискать б/у модель объемом, как минимум, 240 ГБ. Проверить накопитель можно довольно быстро, а предпочтение стоит отдать моделям форм-фактора 2.5" с интерфейсом SATA III, их заметно больше на вторичном рынке, а цены - дешевле. К тому же, у платы MSI H310M PRO-VDH PLUS нет разъема M.2, что сужает выбор.

С б\у блоками питания ситуация довольно сложная - у недорогих моделей, проработавших несколько лет, наверняка будут уже деградировавшие конденсаторы, потерявшие часть своего ресурса. А дорогие модели с качественными конденсаторами - слишком дороги даже на б/у рынке. Но если вам удастся найти хороший БП на гарантии на Авито, и вы сумеете его протестировать в работе мультиметром - отлично, иначе возьмите новую модель начального уровня с гарантией, например, Hipro (HIPO DIGI) HPE400W, мощностью 400 ватт, который может отдать по линии 12В 350 ватт.

Опытный пользователь на этом месте наверняка воскликнет - "Zystax! Это какую же видеокарту ты собрался запитывать таким блоком питания?" и будет совершенно прав. Про мощные и прожорливые видеокарты стоит забыть с нашим бюджетом, а смотреть на цены новых GeForce GTX 1050Ti, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500XT физически больно. Какую же видеокарту выбирать на б\у рынке?

Стоит сразу отмести Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 580, как и GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080(Ti). Эти видеокарты, скорее всего, поучаствовали в майнинге, да и возраст их уже таков, что риск выхода из строя довольно высок. GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 Ti слишком дороги и тоже могли использоваться в майнинге.

Остается GeForce GTX 1650, желательно с памятью GDDR6, которые еще можно найти почти по старым ценам, за 25000 рублей, но количество предложение по России уже довольно невелико.

И, как крайний вариант, искать GeForce GTX 1050 Ti, которых уже побольше на вторичном рынке.

GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050Ti - видеокарты с малым энергопотреблением, способные работать даже от слабого БП и, как правило, не сильно греющиеся, а майнерам они были не особо интересны. А что касается списка игр, которые они потянут, то помимо огромного количества игр до 2015 года, тут и Ведьмак 3: Дикая охота, и Grand Theft Auto V, и даже новые God of War и Horizon Zero Dawn, пусть и на минималках. А как выбрать надежную видеокарту я недавно писал в блоге "Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников".









Остается корпус и тут достаточно взять обычную "коробку" старого образца с верхним расположением блока питания за несколько сотен рублей. Но и среди таких корпусов можно найти довольно стильные модели с толстой сталью, например, от Inwin.

Надеюсь, вам удастся собрать хороший игровой ПК, следуя моим советам. Главное, не паникуйте и будьте внимательны при покупке б\у комплектующих. И стоит учесть, что на момент выхода статьи в печать, упомянутые в ней цены и доступность товаров могут измениться.





