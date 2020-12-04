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В ПК-гейминге сложилась интересная ситуация, когда индустрия уже давно предлагает в играх и мониторах разрешения выше Full HD (1920x1080), но даже новые видеокарты среднего сегмента до сих пор не могут выдать стабильную кадровую частоту в разрешении 4K (3840 × 2160). Согласитесь, будет очень неприятно купить новый компьютер более чем за 100 тысяч рублей и обнаружить, что он "не тянет" Crysis Remastered на 60 FPS.

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К счастью, выход из этой ситуации есть - мониторы с разрешением Quad HD дадут вам и высокую плотность пикселей с четкой картинкой, и при этом создадут умеренную нагрузку на видеокарту.

Идеальным решением для игр в Quad HD являются сегодня видеокарты GeForce RTX 3070, которые сопоставимы по производительности с GeForce RTX 2080 Ti. Конечно, GeForce RTX 2080 Ti может похвастаться 11 Гб видеопамяти, но если сравнить цены, то я думаю, мало найдется покупателей, выбирающих GeForce RTX 2080 Ti сейчас.

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Конечно, 8 Гб видеопамяти уже в третьем по счету поколении видеокарт Nvidia седьмой линейки (GeForce GTX 1070 и GeForce RTX 2070 имели 8 Гб) - это маловато, но пока их везде хватает, и, скорее всего, хватит на весь жизненный цикл видеокарт GeForce RTX 3070.

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Давайте соберем добротный игровой компьютер на основе GeForce RTX 3070, без переплат и без разгона.

За комплектующими мы отправимся в Регард. В эту сборку я выбрал видеокарту от Palit - GeForce RTX 3070 JetStream. Дизайн видеокарт от Palit в линейке RTX 3000 стал более лаконичным и строгим.

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И, как всегда, в серии Palit JetStream, покупатель получит качественное охлаждение и надежные компоненты.

Компьютер с видеокартой GeForce RTX 3070 на борту должен иметь соответствующий ей процессор, и, пока в рознице есть проблемы с доступностью процессоров AMD Ryzen серии 5000, стоит обратить внимание на процессоры Intel Comet Lake, которые в играх им практически не уступают.

В этой сборке у нас будет один из самых оптимальных по соотношению цена/производительность процессоров Comet Lake - Core i7-10700F. Процессор не поддерживает разгон, но это и не нужно в игровой машине, ведь мы будем играть в игры, а не в подборку напряжений и таймингов.

Но ускорить процессор у вас будет возможность, включив Multi-Core Enhancement в BIOS материнской платы, и позволив процессору работать на высокой частоте все время. Данный режим заметно увеличивает производительность Core i7-10700F, но и увеличивает его энергопотребление почти на 100 ватт.

Поэтому кулер нам понадобится качественный - Zalman CNPS9X Optima. Он может отвести до 180 ватт от процессора, имеет четыре теплотрубки с прямым контактом, и вентилятор со светодиодной подсветкой.









Материнскую плату под Core i7-10700F мы возьмем на чипсете Z490, для возможности использовании быстрой памяти, которая не будет ограничивать процессор. ASUS PRIME Z490-V-SI - одна из самых недорогих плат на чипсете Z490, имеющая неплохую систему питания процессора.









Оперативной памяти в этой сборке будет 32 Гб, я считаю, что уже пора переходить на такой объем в новых производительных сборках. Ведь игры вплотную подошли к пределу в 16 Гб, а закрывать браузер и рабочие программы для возможности поиграть - в этой ценовой категории неприемлемо.

Мы возьмем два модуля по 16 Гб Patriot Viper Blackout (PVB432G360C8K) с частотой 3600 МГц. Это самая доступная по цене память с такой частой и она отлично впишется в эту сборку. Более быстрые и дорогие модули, конечно, увеличат производительность нашей системы, но это не будет заметно "на глаз".

Поэтому Patriot Viper Blackout (PVB432G360C8K) - это оптимальный выбор в систему, где пользователь будет играть, а не разгонять комплектующие.

Игры за последнее время настолько прибавили в объеме, что брать SSD менее, чем на 1 ТБ, уже не практично. В нашу систему мы возьмем ADATA XPG Gammix S11 Pro (AGAMMIXS11P-1TT-C), быстрый и надежный SSD с отличными скоростными характеристиками.

Он построен на базе контроллера Silicon Motion SM2262EN и имеет ресурс работы в 640 TBW.

SSD имеет радиатор, что немаловажно при серьезных нагрузках.

Блок питания мы возьмем Be Quiet Pure Power 11 700 Вт - мощный, тихий и с cертификатом 80 PLUS Gold. Для GeForce RTX 3070 рекомендуется БП мощностью от 650 ватт, и Core i7-10700F с включением Multi-Core Enhancement "кушает" очень прилично, поэтому качественный БП на 700 ватт - это то, что надо.





Для такого мощного железа нужен просторный корпус с хорошей вентиляцией и мы возьмем DeepCool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F White. Он позволяет установить материнские платы формата E-ATX, имеет три предустановленных вентилятора с RGB-подсветкой и окно из закаленного стекла.





Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам в 136630 рублей на 1.12.2020.

Остается выбрать хороший игровой Quad HD монитор, например - Acer 27" VG270UPbmiipx, и приступать к прохождению игровых хитов 2020 года.





Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?



