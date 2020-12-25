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Выбираем подарок на Новый год для своего компьютера до 5000 рублей

Давайте обсудим список недорогих комплектующих и периферии, которые станут отличным подарком для вас и вашего компьютера.
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Не знаю как вы, но я уже очень давно, если хочу порадовать себя на Новый год, покупаю какую-нибудь полезную "штучку" в свой ПК. В шутку я называю это "подарками своему компьютеру", и он уже много лет подряд получает все новые и новые устройства. Шутки  шутками, но пользователю ПК очень удобно выбирать подарок, ведь ему часто требуются новые флешки, наушники, мыши, клавиатуры и т.д.

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В этом блоге я предлагаю выбрать такой подарок для вас или вашего родственника или друга. Главными критериями выбора будут - низкая цена, до 5000 рублей. И удобная установка и подключение устройства, без нужды значительно разбирать и собирать ПК для установки подарка. За подарками предлагаю отправиться в Ситилинк.


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Давайте начнем с носителей информации, ведь флешки и внешние HDD нужны нам постоянно - для переноса данных, бэкапов, обмена данными между устройствами. При выборе флешки стоит обратить внимание на интерфейс подключения - USB 3.0 устройства стоят все дешевле, а прирост скорости по сравнению с USB 2.0 дают колоссальный.

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Флешка SILICON POWER Marvel M01 объемом 16 Гб стоит всего 390 рублей.

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Для более объемных данных стоит взять внешний HDD. Оптимальным объемом в 2020 году будет 1-2 ТБ, более маленькие диски лучше не брать. Western Digital  Elements Portable WDBMTM0010BBK-EEUE пригодится любому пользователю ПК, стоит демократично и имеет неплохие скорости.

Если вы ищете качественную акустику формата 2.0, то я посоветую обратить внимание на модели от компании EDIFIER. Акустика EDIFIER давно считается экспертами и опытными пользователями золотой серединой по соотношению качества звучания и цене. Колонки EDIFIER R980T стоят всего 4250 рублей, но с музыкой и играми справятся на отлично.

Не помешает для ночных боев и отдельная игровая гарнитура, например - A4 Bloody G521.

Если вы начнете путь к качественной акустике, то рано или поздно решитесь на покупку отдельной дискретной звуковой карты, например ASUS Xonar SE. Стоит она умеренно, но зато даст вам понять - стоит ли увеличивать качество вашей акустики дальше, или стоит остановиться. Ведь много пользователей вполне удовлетворяются звучанием встроенных в материнскую плату аудиокодеков.

Вы наверняка видели роутеры, которые ставят интернет-провайдеры при подключении интернета. Они не отличаются качеством и мощностью Wi-Fi сигнала. Если у вас или ваших друзей и родственников стоит подобный дешевый роутер, то его замена на качественный станет отличным подарком.

TP-LINK Archer C6 имеет 4 антенны и максимальную скорость по всем диапазонам до 1167 Мбит/с.                

В 2020 году многие перешли на удаленную работу или учебу, и веб-камера стала необходимой частью периферии ПК. A4 PK-910P имеет разрешение 1280x720, угол обзора 68° и максимальную частоту передачи в 30 кадров в секунду, чего вполне достаточно для онлайн работы или учебы.

Отличным подарком геймеру станет геймпад. Многие игры гораздо лучше играются на геймпаде, а для файтингов или гонок он просто необходим. MICROSOFT Xbox One легко подключается к ПК и может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме.

Клавиатура, мышь и коврик - три компонента, подвергающиеся самым интенсивным нагрузкам при работе и игре на ПК. Неудивительно, что они часто выходят из строя и требуют замены. В свое время я озаботился выбором клавиатуры и мыши с хорошим соотношением цена/качество/долговечность и сейчас порекомендую найденные модели вам.

Клавиатура - LOGITECH K200, удобная, крепкая и строго выглядящая. Подойдет практически любому пользователю ПК.

Мышь - LOGITECH G102 LIGHTSYNC, удобно сидящая в ладони, с дополнительными кнопками, на которые можно повесить различные действия и отличным позиционированием курсора. Подойдет и геймеру, и пользователю, долго работающему на ПК.

А вот коврик для мыши я считаю вещью, за которую не стоит много платить. Ведь даже самый крутой и дорогой коврик может быстро прийти в негодность. Поэтому я рекомендую A4 X7 Pad X7-300MP за 460 рублей, на год-полтора его точно хватит.

Еще из оригинальных подарков я бы посоветую апгрейд ОЗУ. Если у пользователя до сих пор стоит 8 Гб ОЗУ, то ее увеличение до 16 Гб он особенно почувствует в играх, да и в рабочих задачах тоже. Ведь в наши дни даже браузер может легко съесть 3-5 Гб ОЗУ.

Я рекомендую пару модулей CRUCIAL Ballistix RGB BL8G30C15U4BL для ПК с DDR4. Это уже ставшие легендарными модули, за которыми охотятся оверклокеры и опытные пользователи. Причина - в отличном разгонном потенциале и хорошей цене. Модули Ballistix U4 стали быстро исчезать из продажи даже в Москве, поэтому вам стоит поторопиться.


Еще один полезный подарок для обладателей старых корпусов - USB Front Panel 2xUSB3.0. Он позволяет вывести в панель для 3.5" дисковода два порта USB 3.0 и даже  древний корпус Inwin S-серии с ней станет гораздо удобнее.

Вот такой список полезных подарков у меня получился. Себе на этот Новый год я подарю, скорее всего, геймпад MICROSOFT Xbox One. Пишите в комментарии ваши идеи для полезных подарков!

Цены в блоге актуальны на 22.12.2020 в Ситилинке Москвы.

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