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Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного

Мы апгрейдим видеокарты ради новых игр, но стоят ли они таких затрат в 2022 году? И так ли заметна разница между минимальными и максимальными настройками, учитывая застой в графике игр, который длится уже несколько лет?
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В феврале 2022 года я сделал самый неоднозначный апгрейд в своей жизни, отдав за видеокарту GeForce RTX 3060 70000 рублей, сумму, на которую совсем недавно можно было купить отличный игровой ПК. Сегодня, почти три недели спустя, эта сумма уже не кажется такой пугающей, ведь цены на видеокарты, хоть и падают после дикого скачка вверх, но все еще не укладываются в голове. Цены на GeForce RTX 3060 в Ситилинке 16 марта начинаются с 110890 рублей за модель Palit GeForce RTX 3060 StormX, а  совсем недавно ее стоимость доходила почти до 150000 рублей.

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Причина падения цен понятна, игровая видеокарта - это не предмет первой необходимости и даже если вам нужен ПК для офисной работы, учебы, серфинга интернета и просмотров фильмов, можно прекрасно обойтись встроенной, даже такой слабой, как Intel UHD Graphics.
И, несмотря на падение курса рубля, наши с вами доходы не выросли, а компьютерные игры - это последнее, о чем сейчас думает человек со средним доходом, который тратит свои деньги. Цены растут буквально на все - от запчастей, до бытовой химии и даже если на покупку видеокарты была отложена сумма в валюте, это не особо спасает трещащий по швам семейный бюджет.

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А вот в Европе цены на видеокарты падают, и даже с таким курсом валют, как сейчас, после окончания майнинговой лихорадки в течение нескольких месяцев мы можем прийти к ценам на GeForce RTX 3060 в районе 55000-70000 рублей, если найдем способ обойти санкционные запреты на поставки электроники. Но, если вы задумывались о том, что уже пора сменить видеокарту уровня GeForce GTX 1060 на что-либо более производительное, то стоит представить - а что в результате этого апгрейда вы можете получить наглядно, на экране своего монитора, а не в виде цифр в счетчике MSI Afterburner или "попугаев" в бенчмарках.

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Стоит сразу упомянуть, что все ниже написанное будет иметь отношение только к самому массовому разрешению на компьютерах геймеров, Full HD, и кадровой частоте, составляющей комфортные для большинства игроков 60 FPS. Гейминг в 4K или UltraWide разрешениях или с кадровой частотой 140 FPS и выше на игровых мониторах - это отдельная тема, бывшая довольно узкой в прошлом, а в 2022 году ставшая интересной только для людей с очень высокими доходами.

Напомню, что GeForce GTX 1060 уже несколько лет лидирует в статистике Steam, но давно исчезла из продажи, а второе и третье место делят уступающие ей на 20-30% в производительности GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti, которые есть в продаже и в 2022 году. Сопоставимой производительностью обладают видеокарты AMD Radeon RX 570 и 580, а из более новых - GeForce GTX 1660, которая опережает GeForce GTX 1060 в играх примерно на 10%.

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В чем секрет такого долгожительства старушки GeForce GTX 1060? Ведь через 4 месяца GeForce GTX 1060 исполнится уже шесть лет, прошедших с 19 июля 2016 года, даты ее выхода на рынок. В первую очередь, стоит сказать спасибо майнинг буму 2017 года, ведь именно тогда Nvidia наклепала огромное количество GeForce GTX 1060, очень востребованных в майнинге. А после окончания криптолихорадки в 2018 году, все эти видеокарты хлынули на вторичный рынок, оседая в компьютерах геймеров за смешные 8-10 тысяч рублей и появляясь потом в статистике Steam.

Ну а во-вторую очередь стоит отметить небывалый застой в качестве графики и системных требований игр на ПК, который продолжается уже несколько лет. Да, каждая новая игра AAA-уровня пытается чем-то удивить игроков в плане графики. Но изменения настолько малозаметны, что если взять игры 2016 года, когда вышла GeForce GTX 1060, и 2022 года, когда прошло уже почти четыре года с момента выхода видеокарт GeForce RTX с технологией трассировки лучей, то изменения буквально приходится искать под лупой. А в динамике разница часто и вовсе не видна. 

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Такого застоя индустрия компьютерных игр еще не знала, и если мы сравним игры 1995 и 2001 года, или 2001 и 2007 года, мы увидим пропасть в графике и радикальные изменения, завораживающие, и поражающие глаз. А вот уже с 2007-го, года, когда вышла игра Crysis, темп улучшений графики в играх заметно снизился. Не особо помогла даже технология DirectX 12, которой в этом году исполняется уже семь(!) лет, что тоже небывалый ранее срок актуальности для DirectX, в свою очередь подтверждающий стагнацию графики в играх.

В результате видеокарты уровня GeForce GTX 1060 продолжают "тащить" новые игры, пусть уже не на максимальных настройках, но с вполне играбельным FPS. Играя сейчас, к примеру, в Horizon Zero Dawn на GeForce RTX 3060 с максимальными настройками графики и с 60 FPS, ограниченных монитором, я не особо замечаю разницу в картинке и комфорте игры, которые получал на GeForce GTX 1060 на средних настройках с 45-55 FPS.

Если не гнаться за максимальными настройками, а остановиться на средних или средне-высоких, то GeForce GTX 1060 неплохо справляется с такими  играми, стоящими внимания и времени геймеров, как Red Dead Redemtpion 2, Death Stranding, Dirt 5, Godfall, Mafia: Definitive Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War, Days Gone, Resident Evil Village, Forza Horizon 5, Far Cry 6 и Elden Ring.


Такие игры, как Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Deathloop, Total War: Warhammer III и God of War уже потребуют компромисса между низкими и средними настройками, чтобы получить 45-60 FPS, но разница в получаемой картинке не поражает глаз и совсем не стоит тех денег, которые потребует в 2022 году апгрейд с GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060 или видеокарту сопоставимой производительности - Radeon RX 6600 XT. Вот, например, сравнение минимальных и ультра настроек графики в игре God of War, где разница в динамике иногда малозаметна.


Разница в производительности между GeForce GTX 1060 и этими видеокартами почти двукратная, что довольно оптимально для апгрейда. А апгрейдиться с GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3050, которая лишь чуть обогнала GeForce GTX 1070 в производительности, смысла практически нет. Как и на сопоставимые по мощности GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti, которые еще можно найти в магазинах.

И только Cyberpunk 2077 и Dying Light 2: Stay Human играбельны на GeForce GTX 1060 только на низких настройках, где видеокарта выдает в среднем около 40-45 FPS, что все еще остается приемлемым результатом. Да и картинка, по крайней мере, в Dying Light 2: Stay Human неплоха даже на "минималках".


Итоги

Читатель наверняка спросит, зачем автор сделал апгрейд с GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060, если в нем так мало смысла для современных игр. На это было несколько причин, главная из которых - я продал GeForce GTX 1060 весной 2021 года в ожидании завершения майнинг бума и снижения цен на новинки, которого не произошло. А вот если бы GeForce GTX 1060 стояла у меня в ПК сейчас, глядя на дикие цены новых видеокарт, я бы и не думал об апгрейде.

Вторая причина в том, что мы обычно покупаем видеокарту на довольно долгий период и нужно иметь запас производительности для новых игр, чтобы не менять видеокарту каждый раз, когда выходит отличная новая игра, которую она не "тянет". Ну а третья причина - банальная паника, страх остаться без видеокарты вообще, ведь все прогнозы, расчеты и даже надежды на окончание майнинг бума с переходом Ethereum на PoS, как показала реальность, могут оказаться написанными "вилами по воде". 

Что можно посоветовать обладателям видеокарт уровня GeForce GTX 1060 в итоге? Главное - радоваться, что у вас есть сейчас игровая видеокарта даже такого уровня, ведь как показывают форумы и комментарии в соцсетях и под видео в YouTube, многие геймеры и энтузиасты продали свои видеокарты по хорошей цене и ждали снижения цен на новинки. А еще - надо беречь видеокарту, внезапно ставшую предметом роскоши, следить за ее температурой, вовремя чистить от пыли и менять термопасту. Я был сторонником не трогать термопасту годами, пока температуры в норме, но ремонтники видеокарт советуют делать это хотя бы раз в два года, чтобы избежать локальных перегревов.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу системных требований новых игр и качества их графики? И успели ли вы купить видеокарту до повышения цен?

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