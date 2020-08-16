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Сравниваем цены двух игровых сборок - c Core i3-10300 и Ryzen 3 3100

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Похоже, популярность нового четырехъядерника Ryzen 3 3100 стала сюрпризом даже для AMD. Хотя его позиционирование по цене вызывает вопросы, ведь в пределах 8000-9000 рублей у AMD теперь продаются сразу три процессора со схожей производительностью: Ryzen 5 2600, Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 3100

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А в небольшую ценовую вилку 8000-12100 рублей вообще укладываются 11(!) процессоров, учитывая вышеназванные: Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 2400G, Ryzen 7 1700, Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 3500, Ryzen 7 2700

Главная интрига в том, что производительность их довольно схожа и при сборке бюджетного ПК у пользователя разбегаются глаза.

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Но Ryzen 3 3100 в этом списке выделяется самой низкой ценой и отличной производительностью на ядро благодаря архитектуре Zen 2, что делает его неплохим выбором для игровых ПК начального уровня. 

А что может предложить Intel со схожей производительностью и ценой? 

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Устаревшие четырехъядерники Core i3-8100 и Core i3-9100 и новенький Core i3-10300, которой и является главным противником для 11 процессоров AMD средне-бюджетного сегмента. 

Core i3-8100 и Core i3-9100 имеют всего четыре потока, что делает их кандидатами только в офисные и мультимедийные ПК. 

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Но между Core i3-10300 и Ryzen 3 3100, обладающими схожей производительностью, теперь лежит огромная разница в цене. Давайте попробуем собрать две сборки на этих процессорах, и посчитать выгоду, которую дает сборка на AMD. 

И посмотрим, на что эту выгоду можно потратить: лучшую видеокарту, SSD или корпус?



Кто-то обязательно напишет, что надо было брать Ryzen 3 3300X в противники Core i3-10300, но разница в производительности между Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 гораздо меньше, чем разница в цене, что делает Ryzen 3 3100 гораздо более популярной и выгодной покупкой.

Начнем со сборки на Intel.

Core i3-10300 стоит в Регарде 13040 рублей.

Я не вижу смысла брать под него дорогую материнскую плату, поэтому возьмем ASRock H410M-HVS.


Быструю память тоже нет смысла брать, достаточно 2х8 Гб максимально поддерживаемой ОЗУ с частотой 2666 МГц и CL 16, например Crucial Ballistix White (BL8G26C16U4W).



Остальные комплектующие возьмем идентичные в сборку и на Intel, и на AMD, для того, чтобы понять выгоду в цене, которую даст сборка на AMD.

Компактный и эффективный кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0.



Корпус Zalman ZM-T6 Black. Недорогой, но довольно стильный и строгий.


 

Твердотельный накопитель SSD Western Digital Blue (WDS500G2B0A), емкостью 500 Гб. Про него я недавно писал в блоге "10 самых популярных SSD августа 2020 года магазина Регард". 

Надежный SSD с приличным ресурсом TBW в 200 ТБ. 



Блок питания 500W Chieftec (ELP-500S). Один из самых недорогих БП с сертификатом 80 PLUS Bronze.



Осталось выбрать видеокарту. Я думаю, что в эту недорогую сборку достаточно обычной GeForce GTX 1660, самую недорогую двухвентиляторную PALIT GeForce GTX 1660, PA-GTX1660 DUAL OC 6G

Разница в производительности с GeForce GTX1660 SUPER как раз соответствует разнице в их цене.


Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам в 52630 рублей.



Теперь давайте займемся сборкой на AMD.

Ryzen 3 3100 стоит 8770 рублей. Разница с Core i3-10300 составляет 4270 рублей.



Материнскую плату возьмем ASRock B450M Pro4-F. Она чуть дороже платы ASRock H410M-HVS, но по сравнению с ней выглядит игроком из высшей лиги. Больше слотов DDR-4 и PCI-E, два слота M.2, более качественный аудиокодек Realtek ALC892. Серьезная система питания с радиаторами. Но у платы под AMD нет USB версии 3.2.



Память стоит взять как минимум на 3200 МГц, ведь ее разгон возможен, в отличие от сборки на Intel.

Например, недорогую Patriot Viper Steel (PVS48G320C6), с частотой 3200 МГц и таймингами 16-16-16-39.



Сборка на AMD обойдется нам в 49360 рублей.


Разница со сборкой на Intel 3270 рублей. Но стоит ли игра свеч? Ведь мы немного потеряли в процессорной производительности. 

Я думаю - стоит, ведь у нас более качественная материнская плата, которая даст проапгрейдиться на Ryzen 4000, более быстрая память, и возможность разогнать как процессор так и ОЗУ.

А разницу в 3270 рублей можно использовать по-разному, например, увеличить объем SSD, заменив его на Western Digital Blue (WDS100T2B0A) объемом 1 ТБ.


 

Или купить жесткий диск на 1 ТБ под файлы, например Toshiba P300 (HDWD110UZSVA).

 


Можно заменить и видеокарту на более быструю и с хорошим охлаждением, например ASUS GeForce GTX 1660 SUPER (TUF 3-GTX1660S-6G-GAMING).



Можно взять и более дорогой корпус. Лишние 3270 рублей в сборке этого ценового уровня - это огромный бонус.


Но выбор только за вами. Пишите в комментарии, какую бы из этих двух сборок вы предпочли?

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