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Я уже предсказывал сильный рост цен на компьютерные комплектующие и, к сожалению, оказался прав. Курс евро дошел до отметки 90, а доллар в паре шагов от 80 и это сразу отразилось на ценах комплектующих.

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Но не только это влияет на них, майнинг опять стал выгоден. Майнеры скупают видеокарты уровня GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060 пачками, если не верите, загляните на форумы майнеров. А геополитическая ситуация довольно пессимистична и похоже рост курса валют может не остановиться даже на отметках 90 и 80.





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Похоже, нас ждут тяжелые и затяжные времена высоких цен на комплектующие, когда даже покупка бюджетной видеокарты сильно бьет по карманам, а восьмиядерные процессоры и SSD на 1 ТБ станут роскошью. Цены выросли, но еще не везде и пока не на все. Пока еще можно найти GeForce GTX 1660 SUPER дешевле 20000 рублей.

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Я предлагаю вам сборку ПК из оптимальных комплектующих, без переплат, но довольно мощную, чтобы сидеть на ней в течении трех-пяти лет. При подборе "железа" будем экономить на некритичных местах, которые не отразятся на производительности.

Я ежедневно мониторю несколько магазинов комплектующих и решил собрать нашу сборку в Ситилинке, так как ассортимент товаров там широк, а система скидок и бонусов очень удобна.

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Сердцем нашего ПК будет популярнейший процессор AMD Ryzen 5 3600. На его главном конкуренте, Core i5-10400F, я делал сборку совсем недавно, поэтому сегодня соберем ПК для приверженцев компании AMD.









Материнская плата будет на чипсете B450 - ASROCK B450M PRO4. К счастью, платы на этом чипсете еще продаются. Они недороги, а по функционалу заметно обходят равноценные платы на чипсетах от Intel, например B460.

ASROCK B450M PRO4 - добротная плата с качественной системой питания с радиаторами, двумя слотами M.2, отличным звуковым кодеком Realtek ALC892 и поддержкой USB 3.1 (Type-C).













Память возьмем PATRIOT Viper 4 PV416G300C6K - недорогой комплект из двух модулей по 8 Гб с частотой 3000 МГц и CL 16. То, что надо для Ryzen 5 3600. Если захотите прироста производительности, достаточно разогнать эту памяти до 3200 МГц. Более высокие частоты не дают особого видимого прироста.





Кулер будет недорогой, но качественный - DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0. Он имеет две теплотрубки с прямым контактом и вполне справится с Ryzen 5 3600. Сегодня мы экономим, поэтому более мощные кулеры с четырьмя - пятью теплотрубками и вентиляторами 120-140 мм не впишутся в наш бюджет.



















GeForce GTX 1660 SUPER остается самой оптимальной видеокартой для игры в разрешении 1080p. Я выбрал модель от PALIT - PA-GTX1660SUPER GP 6G, одну из самых недорогих, но с отличным двухвентиляторным охлаждением. Ее СО охлаждает и чипы памяти и систему питания общим радиатором, что очень хорошо сказывается на температурах. Это залог долгой и надежной работы.



















Брать SSD объемом менее 500 Гб сейчас нет никакого смысла, так объемы игр перешагнули планку в 100 Гб. Я выбрал в нашу сборку WD Blue WDS500G2B0B, объемом 500 Гб, с гарантией 60 месяцев и ресурсом TBW в 200 ТБ.









В Ситилинке сейчас продаются две модели блока питания THERMALTAKE TR2 S с мощностью 500 и 600 ватт с разницей в цене всего в 30(!) рублей. Однозначно стоит выбрать более мощный блок питания даже в такую экономичную сборку, как наша. Это даст меньший нагрев БП при работе, более тихую работу и более стабильное напряжение на линии 12 вольт под нагрузкой.

Поэтому смело берем THERMALTAKE TR2 S на 600 Вт. Гарантия на него составляет три года, а цена пока еще умеренна.









Осталось выбрать корпус и это будет ZALMAN S2, один из самых популярных корпусов в Ситилинке.

Корпус выделяется среди бюджетных собратьев приятным дизайном, вместительностью и функциональностью.









Ну вот, сборка и готова. Даже с учетом растущих цен она обойдется вам дешевле психологически важной отметки в 60000 рублей, а конкретнее - в 59320 рубля.





Цены в блоге актуальны на 07.09.2020.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке? И успели ли вы сделать апгрейд до повышения цен?







