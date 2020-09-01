Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ryzen 5 3600, который почти год царствовал на рынке игровых процессоров, получил сильного конкурента в лице шестиядерника от Intel - Core i5-10400F. Процессоры очень близки по производительности и какой из них выбрать в игровую сборку в конце 2020 года - очень серьезный вопрос.

реклама

Усложняет выбор то, что Ryzen 5 3600 в комплекте с недорогой материнской платой на чипсете B450 будет стоить столько же, сколько Core i5-10400F с самой недорогой платой на чипсете B460. Платы на B460 стартуют с отметки в 6400 рублей.





анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!



Но у Ryzen 5 3600 в такой связке будет серьезный козырь - разгон процессора и оперативной памяти. Core i5-10400F на плате с чипсетом B460 позволит только занизить тайминги ОЗУ. Преимущество сборки на Intel в простоте, возможность разгона не будет отвлекать вас от главного занятия, для которого берутся игровые ПК - от игр.

Я предлагаю собрать сегодня игровую сборку на Core i5-10400F, на которой можно будет с комфортом поиграть во все игровые хиты 2020 года, которых выйдет очень много.

реклама

Главный герой блога стоит в Ситилинке 14090 рублей. Это почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600.

Мне кажется, что уже пора бы и AMD начинать отвечать на такой вызов снижением цен.

реклама





реклама

Материнскую плату я выбрал под него самую недорогую на чипсете B460 - ASROCK B460M-HDV. Но все, что нужно современной материнской плате, у нее есть: M.2 Key E для Wi-Fi адаптера, 8 портов USB 3.2 Gen1, аудиокодек Realtek ALC887 и 7-ми фазная система питания.





Охлаждать процессор будет популярный кулер DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0. У него есть две теплотрубки с прямым контактом, а наш "камень" не отличается горячим нравом. Кулер отличается простотой установки и тихой работой. В этом ценовом сегменте он самый популярный.









Выбор оперативной памяти в ПК с платой на чипсете B460 гораздо проще, чем на системы AM4. Разгона у нас не будет, память ограничена частотой 2666 МГц. Но тайминги очень важны, поэтому надо выбирать модули с таймингом CL не менее 16. В этот игровой ПК мы возьмем два модуля по 8 Гб.

CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 - самые недорогие планки с CL 16 и частотой 2666 МГц, при этом они имеют симпатичные черные радиаторы. Если вам удастся еще и занизить тайминги, то прирост процессорной производительности будет заметен.





Видеокарта в нашей системе будет очень мощная - MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC. В разрешении 1080p она справится со всеми новинками игр, которые выйдут в 2020 году. Эта модель не самая дорогая и "навороченная", но стоит умеренно и со своей задачей справится на 100%.









Блок питания в наш ПК я возьму с запасом мощности - THERMALTAKE Smart RGB 600. Наша система будет не очень прожорлива и запас мощности у БП - это гарантия стабильных напряжений, низкого шума и малого нагрева. А еще он стоит совсем недорого и имеет сертификат 80 PLUS. Обратите внимание и на гарантию - 84 месяца!





SSD-накопитель в системе будет WD Blue WDS500G2B0A, на 500 Гб. Версия с 2.5" с SATA III интерфейсом стоит дешевле M.2, и мы немного сэкономим.

Гарантия на этот SSD составляет 5 лет, а ресурс TBW - 200 ТБ. Игры последнее время настолько увеличились в размере, что накопитель объемом 500 Гб - это разумный минимум. А если вы привыкли, чтобы у вас было установлено сразу по 5-10 игр, присмотритесь к моделям на 1 ТБ, например - WD Blue WDS100T2B0A.





Осталось выбрать корпус и это будет ZALMAN i3, симпатичный, с четырьмя предустановленными вентиляторами. Он отлично выглядит и продувается, вашим комплектующим не будет грозить перегрев.









Ну вот, сборка и готова. Она обойдется вам в 72670 рублей.





Пишите в комментарии, чтобы вы выбрали для игрового ПК сегодня - Core i5-10400F или Ryzen 5 3600? И чтобы изменили в этой сборке?