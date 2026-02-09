В Эр-Рияде планируют нарастить авиационные пассажироперевозки на 50%.

За последние тридцать лет в мире появились новые центры экономического развития, и, как следствие, в них стала активно развиваться транспортная инфраструктура — в частности, гражданская авиация. Промышленных мощностей Boeing и Airbus на всех не хватает, из-за чего цены на самолёты их производства уже превышают все пределы, и на сцене необходимо появление нового независимого игрока с собственной промышленной и научной базой.

Источник изображения: ChatGPT.

Шанс стать таким игроком есть у России, которая уже потихоньку ищет внешние рынки сбыта в том числе для продукции гражданского авиастроения. И вот сегодня в рамках выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» глава Минпромторга России Антон Алиханов озвучил предположение, что данное ближневосточное государство тоже в перспективе может эксплуатировать лайнеры российского производства.

Как отметил Алиханов, в Саудовской Аравии реализуется амбициозная программа Vision 2030, подразумевающая помимо всего прочего 50-процентный рост пассажироперевозок к 2030 году — с нынешних 100 миллионов до 150 миллионов. Для осуществления этой задачи потребуется и наращивание гражданского авиационного флота, и здесь могут пригодиться российские SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.

Насколько идея Алиханова реалистична, сказать пока сложно, но совершенно ясно, что экономическое взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией растёт. Как и растёт желание восточных авиаперевозчиков иметь альтернативу опасной с геополитической точки зрения дуополии Boeing и Airbus. Так что обмен самолётов на валютную выручку, которая, кто бы что ни говорил, ещё очень долго будет иметь значение, выгоден и России, и тем, кто потенциально будут закупать российские лайнеры.