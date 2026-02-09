Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Алиханов: самолёты SJ-100, МС-21 и Ил-114-300 могут удовлетворить растущий спрос в Саудовской Аравии
В Эр-Рияде планируют нарастить авиационные пассажироперевозки на 50%.

За последние тридцать лет в мире появились новые центры экономического развития, и, как следствие, в них стала активно развиваться транспортная инфраструктура — в частности, гражданская авиация. Промышленных мощностей Boeing и Airbus на всех не хватает, из-за чего цены на самолёты их производства уже превышают все пределы, и на сцене необходимо появление нового независимого игрока с собственной промышленной и научной базой.

Источник изображения: ChatGPT.

Шанс стать таким игроком есть у России, которая уже потихоньку ищет внешние рынки сбыта в том числе для продукции гражданского авиастроения. И вот сегодня в рамках выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» глава Минпромторга России Антон Алиханов озвучил предположение, что данное ближневосточное государство тоже в перспективе может эксплуатировать лайнеры российского производства.

Как отметил Алиханов, в Саудовской Аравии реализуется амбициозная программа Vision 2030, подразумевающая помимо всего прочего 50-процентный рост пассажироперевозок к 2030 году — с нынешних 100 миллионов до 150 миллионов. Для осуществления этой задачи потребуется и наращивание гражданского авиационного флота, и здесь могут пригодиться российские SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.

Насколько идея Алиханова реалистична, сказать пока сложно, но совершенно ясно, что экономическое взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией растёт. Как и растёт желание восточных авиаперевозчиков иметь альтернативу опасной с геополитической точки зрения дуополии Boeing и Airbus. Так что обмен самолётов на валютную выручку, которая, кто бы что ни говорил, ещё очень долго будет иметь значение, выгоден и России, и тем, кто потенциально будут закупать российские лайнеры.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #саудовская аравия #гражданская авиация #мс-21 #sj-100 #ил-114-300
Сейчас обсуждают

Dentarg
23:32
Необоснованное и незаконное - разные вещи. Ещё веселее, когда закон защищает богатых и их инструменты от бедных. "Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра же с...
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
lighteon
23:09
Что можно сказать? Бенч работает...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Waramagedon
23:09
статья больше выглядит как лохотрон.
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
Waramagedon
23:04
это называется - спекуляция. В отличии от крипты, картошку можно кушать. А крипта - она в пустыне никому не нужна. или как сейчас на Украине без электричества и интернета.
Как я инвестировал 35 000$ в Paradex и Hyperliquid, чтобы зарабатывать на потерях трейдеров
lighteon
22:22
Так напишите, в чем проблема?) Может кто пользоваться будет +)
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
Котэ
22:03
лет 20 все бегут и бегут на линукс, а в унылом глинуксе пользователей как около нуля было, так и осталось, большой привет местному уо говномесу линукса ирэнпасту
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:59
И 7 и Vista поддерживает
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
IRanPast
21:49
Этой видеокарте хватило бы и 16 гигов, но куртка зажала....
Энтузиаст купил и протестировал официально не выпущенный вариант GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти
Hard-Workshop
21:47
я пока что на 13.4 каталисте хочу провести тесты, он и на хр установлен, и на 7 и на 10 винде, да руки никак не дойдут. Кстати, 12.4 или 12.6 каталист есть под висту, чтобы и на десятке установился, ч...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
lighteon
21:35
Для 3100 я бы использовал 12.4 для ХР и 12.6 Legacy для 7...
Пытаюсь начать разработку нового проекта и размышляю о несостоятельности Open-Source. Часть 2
