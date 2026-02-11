Издание GizmoChina сообщает, что Xiaomi готовится к мировому запуску новой портативной Bluetooth-колонки под названием Essential.

На сайте Xiaomi для глобальной аудитории появилась страница новой портативной колонки — Essential. Как отмечает GizmoChina, это явный сигнал о скором старте международных продаж устройства, которое позиционируется как спутник для активного отдыха.

Колонка получила скромные габариты (9.8 × 4.6 × 13 см) и вес всего около 200 граммов. Производитель даже проводит сравнение: она весит примерно как крупное яблоко. Корпус обтянут тканью, а для защиты от непогоды предусмотрен стандарт IP66. Такая защита позволяет без опасений брать устройство на улицу, в том числе на пляж или пикник, не боясь пыли и брызг.

Внутри установлены два динамика по 1.5 дюйма и пассивный излучатель для усиления низких частот. Общая номинальная мощность — 5 Вт. Этого, по заявлению компании, достаточно для качественного звука на открытом пространстве.

Из ключевых особенностей — поддержка актуального Bluetooth 6.0 для быстрого и стабильного соединения. Колонка умеет объединяться в стереопару с такой же второй или создавать группу аж из 10 устройств для синхронного воспроизведения. Также есть встроенный микрофон для разговоров по громкой связи и возможность работать как USB-звуковая карта для проводного подключения к компьютеру.

Производитель заявляет до 10 часов автономной работы от встроенного аккумулятора на 1000 мАч. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C. О конкретных сроках выхода и, что важнее, о цене Xiaomi пока умалчивает.

* все фото издания mi.com