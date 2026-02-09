Сайт Конференция
События в мире
Ил-114-300 прибыл в Якутск для прохождения испытаний в условиях экстремально низких температур
Обязательная часть сертификационных испытаний лайнера.

Современный пассажирский лайнер обязательно должен сохранять работоспособность при любой погоде: будь то тропическая жара или же арктический холод. Соответственно, все системы, узлы и агрегаты должны выдерживать температурные перепады, причём делать это по несколько раз на дню

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

И вот, как сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), региональный лайнер Ил-114-300 прибыл в аэропорт Якутска для прохождения следующего этапа сертификационных испытаний: в данном случае для проверки работоспособности самолёта в условиях экстремально низких температур.

На момент публикации пресс-релиза в Якутске было -30 по Цельсию, что в ОАК не считают экстремально низкой температурой, поэтому испытатели будут дожидаться похолодания.

Может показаться, что для «морозных» испытаний достаточно подняться на рабочую для данного лайнера высоту, но на самом деле нет: суть в том, чтобы самолёт стабильно и без проблем при лютом холоде выходил из состояния, в авиационной терминологии именуемого «cold and dark». То есть, работоспособность при экстремальном «промораживании» на земле должны подтвердить и аккумуляторные батареи, гидравлические, пневматические и электрические системы, и электроника, и вспомогательная силовая установка, и непосредственно двигатели.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
