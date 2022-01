За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первой части блога про забытые стратегии мы стали вспоминать лучшие образцы жанра, которые в свое время не выдержали конкуренции с хитами и оказались довольно быстро забыты игроками. И здесь нужно сделать важно отступление, чтобы понять, какие именно стратегии считать забытыми. Думаю, немало читателей, увидев в списке забытых стратегий Command & Conquer 3: Tiberium Wars или The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II воскликнули - "Да какая же она забытая? Это одна из лучших игр жанра!".

Но, несмотря на то, что у каждого из нас есть своя "забытая" другими игра, которую мы считаем одной из лучших, статистика игр, в которые в 2022 году играют игроки, неумолима. Если посмотреть список 100 лучших по количеству игроков игр в Steam, то из довольно старых стратегий мы увидим там только Sid Meier's Civilization V, Europa Universalis IV и переиздание Age of Empires II: Definitive Edition, которое можно отнести к стратегиям старой школы, несмотря на заметно улучшенную графику и физику.

Еще в сотню самых популярных игр вошли такие замечательные стратегии, уже перешагнувшие порог возраста в пять лет, как: Cities: Skylines, Hearts of Iron IV и Stellaris. А из стратегий, вышедших совсем недавно, популярны Crusader Kings III и Age of Empires IV. Как вы понимаете, вряд ли мы уже когда-либо увидим в сотне популярных игр большинство наших любимых старых стратегий и помочь им выбиться в лидеры рейтингов может только качественный ремастер, как в случае с Age of Empires II: Definitive Edition.

Есть еще один критерий популярности старых игр, даже тех, что уже давно отсутствуют в онлайн-сервисах цифрового распространения компьютерных игр. Это комьюнити игроков, которые поддерживают любимую игру на плаву, делая для нее моды, карты, патчи для поддержки высоких разрешений и исправления багов.

Один из ярких примеров такой игры - Heroes of Might and Magic III, фанатское дополнение для которой Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss по качеству исполнения оказалось не хуже, чем дополнения от разработчиков.

А некоторые новые карты и сценарии для Heroes of Might and Magic III настолько хороши, что даже в 2022 году заставят вас забыть о других играх на недели. Например, гигантская карта "Герои Колец и Средиземья 3.0" в которой автор уместил 300 страниц текста о героях, городах, локациях и истории Средиземья на основе книг по Легендариуму Толкина, музыкальный пак OST "Властелина Колец" и 105 доступных для игры героев.

А вот Heroes of Might and Magic V, несмотря на более поздний год выхода, красивую графику и отличную популярность в свои годы, такой поддержкой фанатов похвалится не может. Что уж говорить о менее популярных стратегических играх прошлых лет, которые, тем не менее, имеют своих преданных фанатов.

Мы, любители старых стратегий, уже должны радоваться, если игра имеет поддержку высоких разрешений и корректно запускается под Windows 10 и Windows 11. Надо признаться, чтобы заставить нормально работать на моем ПК The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II из прошлого блога, пришлось немного "поплясать с бубном", а ведь она выпущена в 2006 году. Особенно это касается следующей стратегии, которая, несмотря на 2009 год выпуска, без фанатских патчей отказывалась запускаться даже на Windows 8, не говоря уже о Windows 10.

Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

В далеком 2000 году студией Cyberlore Studios была выпущена стратегия Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, которая дерзко попрала главный принцип стратегий - прямое управление юнитами. В игре использовалось так называемое "непрямое управление", где вы лишь предлагаете героям сделать что-то, назначив за это награду. И если они сочтут награду достойной, то пойдут рисковать своей головой ради награды и своего королевства Ардания.

Награду они потом потратят в тавернах или на рынке и в виде налогов ее часть вернется в казну. Согласитесь, подход очень необычный, интересный и ради этого стоит попробовать эту игру. Но, графика ее безнадежно устарела, а некоторые огрехи портят удовольствие от игры. К счастью, в 2009 году вышло ее отличное продолжение - Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, графика в котором смотрится достойно даже в 2022 году, а необычный игровой процесс затянет вас на несколько дней. Главное - разберитесь с фанатским патчем, или установите Windows 7 второй системой на ПК.

Empire Earth II

В прошлом блоге я рассказывал про игру Rise of Nations: Thrones and Patriots, удачно совместившую глубину пошаговых игр Sid Meier’s Civilization и динамику стратегий в реальном времени по типу Age of Empires II. Попытки совместить эти, на первый взгляд, несовместимые жанры, пробовали и другие студии и в 2005 году компанией Mad Doc Software была создана игра Empire Earth II, в которой вам доступны 18 наций и 13 тысяч лет развития на протяжении 15 эпох, начиная с каменной эпохи и заканчивая веком ядерного синтеза.

Несколько нововведений в Empire Earth II никогда не встречались в стратегиях ранее. Например, режим "картинка в картинке", дающий возможность наблюдать за разными участками карты в режиме реального времени. "Городской менеджер", позволяющий эффективно распределить простаивающую рабочую силу и "Военные планы", которые можно предложить игрокам-союзникам.

SpellForce: The Order of Dawn

Удачный сплав элементов стратегии в реальном времени и героев, развиваемых по RPG канонам, получившийся в Warcraft III: Reign of Chaos, не давал покоя другим разработчикам и подобные игры посыпались как из рога и изобилия. Одна из них SpellForce: The Order of Dawn, вышедшая в 2003 году. В ней упор в RPG элементы был заметно сильнее, чем у игр-конкурентов. Вам предстояло сразу создать героя с довольно обширным набором характеристик и внушительной боевой мощью, прокачивать его в боях, попутно собирая армию, как в обычных стратегиях в реальном времени.

В Тылу Врага

Многие из нас играли в великолепную стратегию Company of Heroes в 2006 году, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. Игра задала новую планку для стратегий в реальном времени, поразив реализмом, динамикой боев, отличной физической моделью и кинематографичной графикой. В ее тени сразу оказались многие более ранние стратегии в реальном времени, посвященные Второй мировой войне, одной из которых стала В Тылу Врага, вышедшая в 2004 году.

Игра представляла собой необычный сплав RTS и тактической игры с возможностью ручного управления юнитами. Однозначно отнести ее только к одному из жанров трудно, но в первую очередь это все-таки стратегия. Отличало ее очень вдумчивое отношение к мелочам, таким, сложная система повреждений военной техники, часто выводящая ее из строя только частично. Некоторые наработки из игры В Тылу Врага мы потом и увидели в Company of Heroes и других RTS с участием бронетехники и артиллерии.

Rise of Nations Rise of Legends

Еще одна стратегия, разработчики которой пытались нащупать новый путь, а не идти по проторенной хитами дорожке. В Rise of Nations Rise of Legends вы попадете в мир, где сосуществуют стимпанк с различной техникой и фэнтези с магией и волшебниками. Вам доступны три радикально отличающиеся фракции, но главная изюминка игры - уникальный тип зданий, дополняющий главное здание, так называемые "Округа", которые могут быть шести видов и усилить вашу военную мощь, торговлю ускорить постройку юнитов и зданий и многое другое.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?