Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первой части блога про забытые стратегии мы стали вспоминать лучшие образцы жанра, которые в свое время не выдержали конкуренции с хитами и оказались довольно быстро забыты игроками. И здесь нужно сделать важно отступление, чтобы понять, какие именно стратегии считать забытыми. Думаю, немало читателей, увидев в списке забытых стратегий Command & Conquer 3: Tiberium Wars или The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II воскликнули - "Да какая же она забытая? Это одна из лучших игр жанра!".

реклама

Но, несмотря на то, что у каждого из нас есть своя "забытая" другими игра, которую мы считаем одной из лучших, статистика игр, в которые в 2022 году играют игроки, неумолима. Если посмотреть список 100 лучших по количеству игроков игр в Steam, то из довольно старых стратегий мы увидим там только Sid Meier's Civilization V, Europa Universalis IV и переиздание Age of Empires II: Definitive Edition, которое можно отнести к стратегиям старой школы, несмотря на заметно улучшенную графику и физику.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Еще в сотню самых популярных игр вошли такие замечательные стратегии, уже перешагнувшие порог возраста в пять лет, как: Cities: Skylines, Hearts of Iron IV и Stellaris. А из стратегий, вышедших совсем недавно, популярны Crusader Kings III и Age of Empires IV. Как вы понимаете, вряд ли мы уже когда-либо увидим в сотне популярных игр большинство наших любимых старых стратегий и помочь им выбиться в лидеры рейтингов может только качественный ремастер, как в случае с Age of Empires II: Definitive Edition.

реклама

Есть еще один критерий популярности старых игр, даже тех, что уже давно отсутствуют в онлайн-сервисах цифрового распространения компьютерных игр. Это комьюнити игроков, которые поддерживают любимую игру на плаву, делая для нее моды, карты, патчи для поддержки высоких разрешений и исправления багов.
Один из ярких примеров такой игры - Heroes of Might and Magic III, фанатское дополнение для которой Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss по качеству исполнения оказалось не хуже, чем дополнения от разработчиков.

А некоторые новые карты и сценарии для Heroes of Might and Magic III настолько хороши, что даже в 2022 году заставят вас забыть о других играх на недели. Например, гигантская карта "Герои Колец и Средиземья 3.0" в которой автор уместил 300 страниц текста о героях, городах, локациях и истории Средиземья на основе книг по Легендариуму Толкина, музыкальный пак OST "Властелина Колец" и 105 доступных для игры героев.

реклама

А вот Heroes of Might and Magic V, несмотря на более поздний год выхода, красивую графику и отличную популярность в свои годы, такой поддержкой фанатов похвалится не может. Что уж говорить о менее популярных стратегических играх прошлых лет, которые, тем не менее, имеют своих преданных фанатов. 

Мы, любители старых стратегий, уже должны радоваться, если игра имеет поддержку высоких разрешений и корректно запускается под Windows 10 и Windows 11. Надо признаться, чтобы заставить нормально работать на моем ПК The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II из прошлого блога,  пришлось немного "поплясать с бубном", а ведь она выпущена в 2006 году. Особенно это касается следующей стратегии, которая, несмотря на 2009 год выпуска, без фанатских патчей отказывалась запускаться даже на Windows 8, не говоря уже о Windows 10.

Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

реклама

В далеком 2000 году студией Cyberlore Studios была выпущена стратегия Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, которая дерзко попрала главный принцип стратегий - прямое управление юнитами. В игре использовалось так называемое "непрямое управление", где вы лишь предлагаете героям сделать что-то, назначив за это награду. И если они сочтут награду достойной, то пойдут рисковать своей головой ради награды и своего королевства Ардания.

Награду они потом потратят в тавернах или на рынке и в виде налогов ее часть вернется в казну. Согласитесь, подход очень необычный, интересный и ради этого стоит попробовать эту игру. Но, графика ее безнадежно устарела, а некоторые огрехи портят удовольствие от игры. К счастью, в 2009 году вышло ее отличное продолжение - Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, графика в котором смотрится достойно даже в 2022 году, а необычный игровой процесс затянет вас на несколько дней. Главное - разберитесь с фанатским патчем, или установите Windows 7 второй системой на ПК.

Empire Earth II

В прошлом блоге я рассказывал про игру Rise of Nations: Thrones and Patriots, удачно совместившую глубину пошаговых игр Sid Meier’s Civilization и динамику стратегий в реальном времени по типу Age of Empires II. Попытки совместить эти, на первый взгляд, несовместимые жанры, пробовали и другие студии и в 2005 году компанией Mad Doc Software была создана игра Empire Earth II, в которой вам доступны 18 наций и 13 тысяч лет развития на протяжении 15 эпох, начиная с каменной эпохи и заканчивая веком ядерного синтеза.

Несколько нововведений в Empire Earth II никогда не встречались в стратегиях ранее. Например, режим "картинка в картинке", дающий возможность наблюдать за разными участками карты в режиме реального времени. "Городской менеджер", позволяющий эффективно распределить простаивающую рабочую силу и "Военные планы", которые можно предложить игрокам-союзникам.

SpellForce: The Order of Dawn

Удачный сплав элементов стратегии в реальном времени и героев, развиваемых по RPG канонам, получившийся в Warcraft III: Reign of Chaos, не давал покоя другим разработчикам и подобные игры посыпались как из рога и изобилия. Одна из них SpellForce: The Order of Dawn, вышедшая в 2003 году. В ней упор в RPG элементы был заметно сильнее, чем у игр-конкурентов. Вам предстояло сразу создать героя с довольно обширным набором характеристик и внушительной боевой мощью, прокачивать его в боях, попутно собирая армию, как в обычных стратегиях в реальном времени.

В Тылу Врага

Многие из нас играли в великолепную стратегию Company of Heroes в 2006 году, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. Игра задала новую планку для стратегий в реальном времени, поразив реализмом, динамикой боев, отличной физической моделью и кинематографичной графикой. В ее тени сразу оказались многие более ранние стратегии в реальном времени, посвященные Второй мировой войне, одной из которых стала В Тылу Врага, вышедшая в 2004 году.

Игра представляла собой необычный сплав RTS и тактической игры с возможностью ручного управления юнитами. Однозначно отнести ее только к одному из жанров трудно, но в первую очередь это все-таки стратегия. Отличало ее очень вдумчивое отношение к мелочам, таким, сложная система повреждений военной техники, часто выводящая ее из строя только частично. Некоторые наработки из игры В Тылу Врага мы потом и увидели в Company of Heroes и других RTS с участием бронетехники и артиллерии.

Rise of Nations Rise of Legends

Еще одна стратегия, разработчики которой пытались нащупать новый путь, а не идти по проторенной хитами дорожке. В Rise of Nations Rise of Legends вы попадете в мир, где сосуществуют стимпанк с различной техникой и фэнтези с магией и волшебниками. Вам доступны три радикально отличающиеся фракции, но главная изюминка игры - уникальный тип зданий, дополняющий главное здание, так называемые "Округа", которые могут быть шести видов и усилить вашу военную мощь, торговлю ускорить постройку юнитов и зданий и многое другое.

Игры тех лет в 2022 году нетребовательны не только к мощности вашей видеокарты или процессора, но и к размеру накопителя. Они занимают в среднем пару гигабайт и даже на бюджетном SSD небольшого объема можно установить целую коллекцию отличных стратегий. Самым популярным в Ситилинке бюджетным  SSD объемом 240 ГБ уже давно является Kingston A400. Чуть дороже, но  производительнее такие популярные модели, как Crucial BX500 и WD Green.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подборка игры лучшие ретро ностальгия ретрогейминг стратегии стратегии в реальном времени
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
37
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
16
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
15
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
39
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
17
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 37
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
75
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
33
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
43
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
21
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
84
Флагманы Xiaomi 12 установили новый рекорд продаж – за 5 минут доход компании составил $300 млн
+
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
9
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
17
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
68
Более 4,5 млн человек забрали подарочную копию Call of Juarez Gunslinger в рамках раздачи в Steam
4
Популярный эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает графический интерфейс консоли
1
Можно ли играть в игры без видеокарты – Core i7-12700K и UHD770 vs Ryzen 7 5700G и VEGA 8 в тесте TG
17
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
8
Официально: следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
22
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26
Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 12 ГБ, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3050 8 ГБ
21

Популярные статьи

Откат парадигмы Intel в 2022 году
85
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
12
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
53
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
15
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
+
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
06:58
Крик гречневого... Майнят милок майнят.. ничто не мешает и они майнят. Все крупные майнерские фермы (от тысячи и более видях) так или иначе завязанны на производителей.. Ой наивный!ой не могу
Российские геймеры переходят на GeForce RTX 3060Ti за 96 000р – 30 видеокарт куплено 5.01 в Ситилинк
cliket
06:58
Ну да, а вам что их не хватает?
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
cliket
06:55
Но тут спорное утверждение про нанометров, я так и не понял кто как считает свои нанометры?
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
cliket
06:53
Интол, амуде, вы два дегенерата которые разучились нормально общатся
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
Денис Рожнов
06:47
Понятно ,что такие дети , как вы 23 летние .Любят все новое ,все в тренде ,что бы идти в ногу со временем .Но вы часто упускаете истину вещей .Все новое ,не всегда надежное !Вы меряете одной игрой "...
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
Данияр Кайбышев
06:42
Тот момент, когда берёшь контроль над всем эфиром себе, а то хозяева по башне настучат
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
Влад Цепин
06:38
А почему - Соленый? Красивее было бы Лысый или Фантомас. Красиво и актуально!
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
Alexshanghaie Noper
06:33
кто такой основатель битка?
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Влад Цепин
06:31
А вы попробуйте основателю битка их сдать. Интересно, примет ли он. Если сдадут сразу 60-70% держателей. Вот тут проявится истинная ценность битка
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Alexshanghaie Noper
06:28
утомил уже этой говноигрой
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем