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5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11

Выход Windows 10 в 2015 году дал старт компании по почти принудительному пересаживанию на нее пользователей Windows 7. Давайте разберемся, произойдет ли тоже самое с Windows 11.
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Думаю, многие пользователи помнят компанию по пересаживанию пользователей с Windows 7 на Windows 10, которую активно вела компания Microsoft последние годы. Помимо стандартных инструментов заманивания пользователей на новую ОС, таких как: поддержка DirectX 12 только на Windows 10 и завершения поддержки обновлениями в этот раз Microsoft не гнушалась агрессивными и сомнительными действиями. 

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Достаточно вспомнить приложение Get Windows 10, которое вело себя как троянская программа, постоянно выскакивая на экран с призывом обновиться до Windows 10, а кнопку закрытия окна в правом верхнем углу с крестиком обрабатывая как согласие пользователя. Microsoft даже приносила извинения за это от лица Криса Капосселу, директора по маркетингу, но репутация зарабатывается годами, а рушится за один день и извинения тут не помогут.

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Были и искусственные ограничения по поддержке нового железа, например, процессоров микроархитектур Intel Kaby Lake и AMD Zen, некоторых чипсетов и встроенной графики. Часть этих ограничений пользователям удалось обойти, а часть так и остались, вынуждая пользователей мигрировать на Windows 10.

Windows 7 оказалась крепким орешком и пользователи упорно не хотели переходить с нее на Windows 10, даже несмотря на такие беспрецедентные меры. В результате в июне 2021 года у Windows 7 еще остается 15.58% пользователей по данным сервиса gs.statcounter.com. 

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Хуже обстоит дело на ПК геймеров, по статистике сервиса Steam у Windows 7 осталось всего 5% пользователей.

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Можно констатировать, что Windows 10 смогла вытеснить Windows 7 с рынка только к концу своего жизненного цикла, перед выходом Windows 11. И сегодня пользователи Windows 10 задаются вопросом - не повторится ли история с их принудительным пересаживанием на новую операционную систему? Давайте разберемся в этом поподробней и проанализируем причины, по которым, скорее всего, у Windows 10 осталось еще много времени в запасе.

Длительный срок поддержки

На сайте Microsoft опубликованы сроки окончания поддержки Windows 10 Домашняя и Pro, которая окончится более чем через четыре года. Это очень солидный срок, а опыт Windows 7 подсказывает, что и после окончания поддержки ОС есть безопасные способы пользоваться ей.

Еще более долгий срок Microsoft оставила версии Windows 10 2019 LTSC, поддержка которой будет продолжаться еще 7.5 лет.

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Серьезные ограничения в поддержке "железа" в Windows 11

Требования Windows 11 к "железу" удивили многих, если ее нужду в модуле TPM еще можно как-то понять, то требования к процессорам явно взяты с потолка. Windows 11 требует процессор Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen 2000 и выше. То есть, AMD Ryzen 1000 серии, имеющие минимальные отличия от 2000-й серии, по какой-то причине не подходят для Windows 11. 

Такие требования отрезают от Windows 11 миллионы ПК, на которых сейчас прекрасно работает Windows 7 и Windows 10, а Microsoft напоминает почтальона Печкина, который принес посылку, но не хочет ее отдавать. Но, скорее всего, после старта новой ОС и провала по количеству установок маркетологи в Microsoft кинуться срочно переписывать требования к "железу", тем более, что пользователи уже нашли способы обходить эти надуманные ограничения.

Windows 10 удобна и актуальна и менять ее на новую ОС нет смысла

Windows 10 сейчас находится на пике своего расцвета: те небольшие порции улучшений, которые мы получали в каждом полугодовом обновлении, наконец-то достигли такого уровня, что пользоваться такими устаревшими ОС, как Windows 7 и даже Windows 8.1 после "десятки" совсем не хочется. Конечно, у Windows 10 есть недостатки, такие как повысившиеся требования к накопителю, но покупка бюджетного SSD, например ADATA Ultimate SU750 в Регарде, легко решает эти проблемы.

Поддерживает Windows 10 и весь спектр актуального железа, а новой версии DirectX, с помощью которой так удобно загонять пользователей на новую ОС, пока не предвидится.

Windows 11 имеет минимальные косметические отличия от Windows 10

По сообщениям многих СМИ Windows 11 - это всего лишь очередное полугодовое обновление Windows 10 Sun Valley, которое решили представить как "новую" операционную систему. Но под ее капотом все та же старая добрая "десятка", ноги которой растут из Windows 8.1. А если копнуть глубже, то мы увидим довольно нелицеприятный факт, что последняя новая ОС выходила у Microsoft в 2007 году и называлась Windows Vista. 

А ее дальнейшие последовательные трансформации в Windows 7, Windows 8 и Windows 10 не меняют того факта, что фундамент последних Windows не меняется, и под капотом у них Vista, облепленная тысячами патчей и косметических изменений. А радикальных изменений, которые ждут многие пользователи от ОС, например, новой файловой системы, ядра, или модульности ОС, так и не произошло.

Комплектующие для ПК стоят дорого как никогда и массовый апгрейд под Windows 11 не случится

Windows уже 25 лет является главным катализатором апгрейдов ПК пользователями, постепенно повышая свои системные требования. Неслучайно платформу персональных компьютеров называют "Wintel", ведь Windows отлично двигает продажи новых процессоров, материнских плат и ОЗУ. Но с Windows 11 такой трюк может не пройти. Комплектующие стоят дорого как никогда из-за пандемии коронавируса COVID-19 и специально апгрейдить ПК для совместимости с Windows 11 пользователи массово не будут.

Итоги


Если попытаться заглянуть в будущее Windows 11 то, скорее всего, мы увидим расширение списка поддерживаемого железа, вялый старт и очень трудную борьбу за пользователей с Windows 10. А если принять во внимание сложное время для многих компаний из-за COVID-19, то можно и не исключать полную отмену Windows 11, как была отменена Windows 10X, некоторые наработки которой и используются в Windows 11.

Пишите в комментарии, ждете ли вы Windows 11 и будете ли переходить на нее?



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