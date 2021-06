Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Цены на видеокарты продолжают расти и в ближайшие месяцы ждать их снижения не стоит. Дело не только в майнинг-буме, но и в дефиците полупроводников, который спровоцировала пандемия коронавируса COVID–19. Переход на удаленную работу и учебу подстегнул спрос на готовые ПК и ноутбуки, а отсутствие оффлайн развлечений заставило многих купить игровые ПК и приставки.

В результате подорожало все: процессоры, ОЗУ, материнские платы и даже бюджетные видеокарты, практически не интересные геймерам и майнерам. Например, цены на видеокарту GeForce GT 1030 с памятью GDDR5, обеспечивающую минимально приемлемую производительность в разрешении 720p в играх последних лет, стартуют в Регарде от 8040 рублей.

Чтобы хоть как то компенсировать спрос на видеокарты, NVIDIA вновь запустила производство видеокарт GeForce GTX 1050 Ti, не интересных для майнеров, но и их цена уже перевалила за 20000 рублей.

Много геймеров, планирующих апгрейд, продали старые видеокарты в 2020 году в ожидании NVIDIA Ampere, а многие, как и автор, не удержались продать видеокарты на пике цен и остались или с встроенными видеокартами, или с недорогими "затычками", обеспечивающими минимальную производительность в играх даже десятилетней давности.

Я, оставшись с видеокартой AMD Radeon HD 4870, стал подбирать игры-хиты для нее, которые скрасят ожидание конца дефицита и высоких цен. Критерии отбора игр в мой список - минимальные системные требования, позволяющие запустить игру даже на встроенной графике уровня Intel HD Graphics 2500, реиграбельность, отличный сюжет, и, желательно, оптимизация под широкоэкранные разрешения.

Fallout 2

Легендарная постапокалептическая игра, уже более 20-ти лет радующая своих поклонников, может увлечь и в 2021 году. Тем более, что для выпущены отличные фанатские аддоны, огромные и интересные, такие как: Fallout Sonora, Fallout of Nevada, Fallout 1.5 Resurrection и Olympus 2207. И конечно же игра теперь поддерживает широкоэкранные мониторы и высокие разрешения.

Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss

Культовая стратегия Heroes of Might and Magic III получила неофициальное фанатское дополнение Horn of the Abyss, заметно улучшающее геймплей игры, ее баланс, графику и дающее новую пиратскую фракцию с уникальными юнитами. Игра поддерживает высокие разрешения и широкоэкранные мониторы и способна увлечь на недели и месяцы.

Gothic 2: Night of the Raven

Gothic 2 в моем списке стоит выше The Elder Scrolls 3: Morrowind и этому есть объяснение. The Elder Scrolls 3: Morrowind - серьезная, сложная и огромная игра, требующая много времени на изучение боевой и магической части, да что там говорить, даже создание персонажа может затянуться на полчаса. Gothic 2 более проста, уютна и камерна, быстрое вступление и вот вы уже лупите гоблинов палкой, а спустя полчаса становитесь подмастерьем в Хоринисе. Игра сразу цепляет атмосферой, а графика даже спустя почти 20 лет довольно приятна.

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Великая и огромная игра, у которой до сих мало конкурентов среди RPG игр, способна увлечь на месяцы и при каждом прохождении показать что-нибудь новое. The Elder Scrolls 3: Morrowind имеет много модов, улучшающих графику, но не затрагивающих дух и атмосферу игры. Я обычно устанавливаю моды на увеличение обзора и улучшение текстур и растительности, и игра сразу молодеет почти на 10 лет в плане графики.

WarCraft 3: The Frozen Throne

WarCraft 3: The Frozen Throne остается одной из самых высоко оцененных и любимых игроками стратегий в реальном времени. Годы идут, а конкурента у игры так и не предвидится. С одним из последних патчей игра получает поддержку высоких разрешений и широкого формата как в 3D части, так и в интерфейсе.

Half-Life 2 и эпизоды

Half-Life 2 можно проходить бесконечное число раз, в игре есть какая-то особенная магия, способная увлечь игрока снова и снова. А учитывая, что эпизоды Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two можно считать прямым продолжением второй части, то на их совместное прохождение уйдет не меньше недели.

Космические рейнджеры HD: Революция

С Космическими рейнджерами в 2021 году лучше знакомиться начиная с последней части, "Революции" или "A War Apart" с приставкой HD. Игра про разнообразные приключения в космосе сохранила дух первой части, при этом заметно улучшила графику, получив поддержку широких экранов.

Mafia: The City of Lost Heaven

Первая Мафия произвела фурор среди ПК-игроков, ведь по сравнению с главным конкурентом, Grand Theft Auto III, в ней было лучше все: сюжет, машины и их вождение, графика и стрельба. В 2020 году вышел ремейк Mafia: Definitive Edition, но если вы читаете этот блог, то, скорее всего, ваш ПК потянет только оригинальную игру 2002 года выпуска. Но ради нее стоит смириться с устаревшей графикой.

Max Payne

Мрачная игра с атмосферой нуара и отлично реализованным slow motion эффектом расскажет о похождениях полицейского Макса Пэйна, мстящего за убитую семью. Игра захватывает и в 2021 году, сев играть, вы сами не замечаете, как полностью погружаетесь в эту историю, не обращая внимания на устаревшую графику.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Игра жанра Action/RPG про вампиров на движке Source от Half-Life 2 на старте страдала от багов и недоработок и была не очень тепло встречена игроками, но после множества патчей стала довольно стабильна и может доставить вам огромное удовольствие от прохождения даже в 2021 году.





В рамках одного блога невозможно перечислить все игры, достойные повторного прохождения и способных увлечь вас на недели и месяцы. В одни только Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss и The Elder Scrolls 3: Morrowind можно заиграться так, что не заметить как на полках магазинов будут лежать GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене в 31 800 рублей.



Пишите в комментарии, какие еще игры достойны попасть в этот список?