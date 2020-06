Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наступил дачный сезон, на который наложилась эпидемия коронавируса, а это значит, что многие из нас "заперты" на дачах и ограничены в играх мощностью "дачных компьютеров". На дачу обычно отправляются устаревшие и слабые компьютеры, не нужные дома и которые не жалко оставить надолго.

У меня, к примеру, дачный компьютер собран из процессора Core i3-2100, видеокарты Radeon HD 4870 и восьми гигабайт DDR3. Это "старичок" не только справляется с современными браузерами и просмотром Full HD видео, но и с огромным количеством игр 2000-х и 2010-х годов.

В этом цикле блогов я решил вспомнить лучшие шутеры всех времен, которые пойдут практически на любом компьютере или ноутбуке. Чем хорош это жанр, так это тем, что можно сесть за игру и сразу втянутся в игровой процесс.

Это не RPG, где только создание персонажа может растянуться на час. Но не переживайте, лучшие RPG для слабых компьютеров я тоже постараюсь вспомнить в следующем цикле блогов.

Конечно, если брать только "чистые" шутеры, то их наберется очень мало, ведь разработчики очень любили смешивать этот жанр с элементами стелса и RPG. Поэтому не удивляйтесь наличию в этой подборкеили

Начальную временную отметку для поиска лучших шутеров я поставил на 1998 год. Конечно, и до 1998 года выходили отличные шутеры, такие, как Doom, Quake или HeXen: Beyond Heretic, но будем честны с собой, они ужасно устарели в графике и геймплее, да и пройдены уже много раз.



И где-то с 1998 начинается эпоха кинематографичных, захватывающих шутеров, старт которым дал Half-Life.



Давайте с него и начнем.





Half-Life, Black Mesa

Выход Half-Life был для своего времени чем-то большим, чем выходом просто еще одного хорошего шутера. Каждый, кто поиграл в него хотя бы 20 минут, понимал, что произошла революция в жанре.

Скриптовые сценки и диалоги сразу погружали в мир игры, а постоянно меняющиеся локации и новое оружие не давали заскучать. Даже спустя 22 года после выхода, Half-Life остается одним из лучших шутеров всех времен.



Если ваш компьютер имеет двухъядерный процессор и видеокарту уровня GeForce GTX 560 и выше, я очень рекомендую фанатский римейк Half-Life - игру Black Mesa. В ней старый добрый Half-Life дотошно и качественно перенесен на новый движок. Выглядит и играется Black Mesa отлично даже для 2020 года!





Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two









Half-Life 2 вышел в конце 2004 года и оправдал все ожидания любителей первой части. Он стал лучшей игрой 2004 года по мнению большинства игровых изданий и играется "на ура" даже сейчас.

Дополнения Half-Life 2: Episode One и Episode Two вышли спустя несколько лет и вполне неплохи. Единственный минус - слишком быстро проходятся. Поэтому я обычно переигрываю все три игры сразу.





Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne









Две игры про детектива с нуарной атмосферой и системой стрельбы "slow motion" вышли в 2001 и 2003 году. Они были очень популярны в свое время и с интересом играются даже сейчас, особенно вторая часть.

Главное в этих играх - мрачная атмосфера, которая придает геймплею серьезности.





Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money









Серия из четырех первых игр про лысого наемного убийцу, вышедших в 2004-2006 годах. Игры про Хитмана выпускают и сейчас, но именно первые части были самыми популярными и новаторскими в плане геймплея. Вы можете действовать тихо или с автоматом наперевес, но главное - вам не будет легко, эти игры бросают серьезный вызов игроку.









Return to Castle Wolfenstein









Отличный шутер по мотивам Второй мировой войны с элементами фантастики и мистики. Захватывает с первых минут и не отпускает до конца. Отличные локации, много оружия и сложные враги и оригинальный геймплей.





Dark Messiah of Might and Magic







Отличный фэнтезийный экшен с RPG-элементами. Убивать врагов в нем можно не только мечом и магией, но и с помощью физики: обрушив на них тяжести, столкнув в пропасть, или дав такого пинка, чтобы враг отлетел и напоролся на острые предметы.



И геймплейно и графически Dark Messiah of Might and Magic неплохо смотрится даже сейчас, спустя 14 лет после выхода. А если добавить ко всем выше написанному отличный сюжет, то можно признать эту игру одним из лучших шутеров всех времен.







На этом я заканчиваю первую часть, ведь игр, описанных в ней, уже может хватить на пару месяцев прохождения. Но я постараюсь не пропустить ни один популярный шутер из конца 90-х и 2000-х и 2010-х годов.



Пишите в комментарии, какие шутеры тех времен оставили наибольший след в вашей памяти и играете ли вы в них сейчас?