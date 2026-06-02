link1pc
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
В США начались ходовые испытания морского беспилотника Marauder
Американская компания Saronic сообщила о начале эксплуатации первого автономного надводного судна (БНА) Marauder, созданного на её верфи в городе Франклин, штат Луизиана. Судно было спущено на воду и теперь проходит испытания в режиме реального плавания.

Marauder — это самое большое беспилотное судно в линейке продукции данного разработчика. Оно создано для длительных автономных миссий вдали от берега и способно выполнять разнообразные задачи в сфере обороны и коммерции. Судно имеет возможность работать как самостоятельно, так и под управлением оператора, который находится на расстоянии.

Технические характеристики Marauder впечатляют: максимальная скорость может превышать 25 узлов, а дальность хода достигает 5400 морских миль (чуть более 10 000 км), что, впрочем, зависит от массы груза. Судно способно перевозить до 150 тонн груза.

Конструкция Marauder представляет собой модульную систему, которая позволяет размещать различные типы контейнеров: четыре 40-футовых или восемь 20-футовых. Кроме того, можно использовать и другие специализированные грузовые модули. Это даёт возможность быстро адаптировать судно под конкретные задачи без необходимости проводить дорогостоящую модернизацию.

Создатели позиционируют Marauder как многофункциональную платформу. Она может использоваться для решения различных задач в сфере логистики (перевозка грузов), мониторинга морских акваторий, проведения научных исследований, а также для разведывательных и наблюдательных целей.

Главное преимущество беспилотного корабля — способность выполнять длительные миссии в опасных районах (например, в зонах боевых действий или в суровых погодных условиях), где использование традиционных судов с экипажем связано с высокими затратами и риском для жизни людей.

По информации от компании Saronic, от зарождения самой идеи до самого спуска на воду первого корпуса прошло менее двенадцати месяцев, что говорит о высокой скорости реализации проекта. В данный момент первый Marauder проходит серию тестов для проверки всех систем и оценки его ходовых качеств.

В то же время на верфи во Франклине уже строят следующие суда этого типа, что свидетельствует о планах по увеличению производства и расширению флота автономных кораблей. Если испытания пройдут успешно, это может стать началом новой эры в морской логистике и военном деле.

#морские дроны #морской беспилотник #морские перевозки #морской дрон #морской транспорт #морские суда #морские бпла #saronic #беспилотное судно #судно marauder
Источник: interestingengineering.com
