Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
ОАК объявила о начале поставок обновлённого среднемагистрального самолёта Ту-214 после полного импортозамещения. Лайнер уже получил одобрение на серийный выпуск и призван заменить иностранные модели на внутренних маршрутах.
реклама

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила о старте отгрузок среднемагистрального самолёта Ту-214. Соответствующее заявление сделал глава компании Вадим Бадеха. «По Ту-214 поставки уже идут», — приводит его слова пресс-служба.

Изображение: Nano Banana

Это событие знаменует собой завершение длительного этапа адаптации конструкции под российские реалии. Напомним, Ту-214 — двухдвигательный пассажирский лайнер отечественной разработки. Его дальность полёта достигает 4,5 тысяч километров. Актуальная модификация воздушного судна прошла все необходимые сертификационные процедуры после тотальной замены зарубежных деталей, материалов и бортового оборудования на аналоги, произведённые в Российской Федерации.

реклама

Ключевое одобрение изменений типовой конструкции было получено в декабре 2025 года. Именно это решение, по данным отраслевых источников, разблокировало возможность полномасштабной серийной сборки. Ранее руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов пояснял, что вывод производства на плановые мощности будет осуществляться поэтапно, и к 2026 году ожидается выход на целевые показатели выпуска.

Начало отгрузок является показателем того, что по крайней мере, большинство работ по импортозамещению завершены успешно. Теперь перед отраслью стоит задача наращивания темпов выпуска, чтобы насытить внутренний рынок востребованным типом воздушных судов.

Появление серийного Ту-214 имеет стратегическое значение: он призван заполнить нишу перевозок на средние расстояния, где раньше безраздельно господствовали иностранные модели Airbus и Boeing. Отечественный борт, обладающий проверенной временем конструкцией и полностью адаптированной авионикой, похоже, полностью готов к вводу в эксплуатацию.


#россия #импортозамещение #ростех #гражданская авиация #ту-214 #туполев #объединённая авиастроительная корпорация #ту-214р
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
Первые российские турбовинтовые самолёты Ил-114-300 получит Архангельская область

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter