ОАК объявила о начале поставок обновлённого среднемагистрального самолёта Ту-214 после полного импортозамещения. Лайнер уже получил одобрение на серийный выпуск и призван заменить иностранные модели на внутренних маршрутах.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила о старте отгрузок среднемагистрального самолёта Ту-214. Соответствующее заявление сделал глава компании Вадим Бадеха. «По Ту-214 поставки уже идут», — приводит его слова пресс-служба.

Изображение: Nano Banana

Это событие знаменует собой завершение длительного этапа адаптации конструкции под российские реалии. Напомним, Ту-214 — двухдвигательный пассажирский лайнер отечественной разработки. Его дальность полёта достигает 4,5 тысяч километров. Актуальная модификация воздушного судна прошла все необходимые сертификационные процедуры после тотальной замены зарубежных деталей, материалов и бортового оборудования на аналоги, произведённые в Российской Федерации.

Ключевое одобрение изменений типовой конструкции было получено в декабре 2025 года. Именно это решение, по данным отраслевых источников, разблокировало возможность полномасштабной серийной сборки. Ранее руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов пояснял, что вывод производства на плановые мощности будет осуществляться поэтапно, и к 2026 году ожидается выход на целевые показатели выпуска.

Начало отгрузок является показателем того, что по крайней мере, большинство работ по импортозамещению завершены успешно. Теперь перед отраслью стоит задача наращивания темпов выпуска, чтобы насытить внутренний рынок востребованным типом воздушных судов.

Появление серийного Ту-214 имеет стратегическое значение: он призван заполнить нишу перевозок на средние расстояния, где раньше безраздельно господствовали иностранные модели Airbus и Boeing. Отечественный борт, обладающий проверенной временем конструкцией и полностью адаптированной авионикой, похоже, полностью готов к вводу в эксплуатацию.



