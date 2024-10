В моем основном игровом компьютере стоит процессор Ryzen 5 5600X и видеокарта GeForce RTX 3060, что по меркам 2024 года является распространенной, но весьма средней по производительности конфигурацией. GeForce RTX 3060 до сих пор лидирует по популярности в Steam, а шести ядер с архитектурой Zen 3 вполне хватает для любой игры, если вам не нужен запредельный FPS. Но я стал замечать, что с каждым годом все меньше играю в требовательные новые игры и самой тяжелой нагрузкой для моей видеокарты в 2024 году было прохождение игр Horizon Forbidden West и God of War. А многие новинки я удаляю спустя очень короткое время игры, например, в игре Senua’s Saga: Hellblade II меня хватило всего на 20 минут, а в Warhammer 40,000: Space Marine 2 — примерно на час, несмотря на впечатляющую графику в этих проектах.

Причем у меня на ПК всегда установлен довольно обширный список игр, насчитывающий несколько десятков штук, и в некоторые из них я играю постоянно, а некоторые просто ждут начала прохождения, которое может и не начаться вовсе. А часть я забросил на половине и не уверен, что осилю пройти до конца, но пока не удаляю с SSD, так как с парой SSD по 1 ТБ объема места для игр, более, чем достаточно.

Этот набор игр занимает целых 700 ГБ

В приоритете у меня находятся стратегии, и играть в Sid Meier's Civilization 6, StarCraft II, Age of Empires II - Definitive Edition, They Are Billions Northgard, Heroes of Might and Magic V, Disciples II Восстание Эльфов мне не надоедает уже долгие годы, а самой требовательной стратегией стала Anno 1800, вышедшая в 2019 году. И проанализировав ситуацию, я понял, что мои игровые пристрастия уже на 90% сместились в сторону старых игр, и именно игры начала нулевых я прохожу с наибольшим азартом и удовольствием.

Держать для них большой и тяжелый системный блок становится крайне нерационально. Особенно учитывая то, что и само время, проведенное в играх, стало небольшим, а акцент сместился на серфинг интернета, работу с текстами и просмотр сериалов. Причем, судя по нашему форуму и комментариях в соцсетях, такая ситуация не только у меня, и все больше и больше пользователей хотят иметь компактный и недорогой ПК, который можно взять на лето на дачу или без проблем перенести в другую комнату. Который и стоить будет не очень дорого и работать будет очень тихо.

Сегодня продается огромное количество мини-ПК, но они не соответствуют этим требованиям, так как очень дороги, практически не имеют возможности замены комплектующих, а температурный режим у них иногда находится просто на грани. И мне бы было очень некомфортно работать и играть на ПК, когда процессор и SSD-накопитель у него раскалены до 80 градусов. И мне стало интересно, во сколько обойдется в конце 2024 года недорогой игровой и мультимедийный ПК для геймера, предпочитающего в основном старые игры, и я набросал конфигурацию такого ПК на основе ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и, надеюсь, вы дадите ему конструктивную критику в комментариях.

Корпус

Собирать компактный ПК стоит начать именно с корпуса, ведь он задаст основные параметры — тип материнской платы и возможности системы охлаждения. И посмотрев массу видео про компактные ПК, я понял, что гнаться за сверхкомпактностью не стоит — чем меньше ПК, тем больше будет сложностей в подборке комплектующих, их сборке в корпусе и охлаждении. А выигрыш по весу и площади суперкомпактного ПК часто не стоит свеч и здесь не нужно переступать за грань разумности и практичности.

А еще с уменьшением объема корпуса сильно подскакивает его цена, и если в Яндекс Маркете ввести в поиске корпуса типа Slim-Desktop или HTPC, то заметно, что они неоправданно дорого стоят, ведь количество металла, потраченного на их изготовление, в разы меньше, чем на обычные Mini-Tower или Midi-Tower корпуса. Очень дороги и корпуса, рассчитанные под установку компактных блоков питания SFX, индустрия ПК-гейминга требует переплаты за любое, отличающееся от среднестатистического, устройства, предназначенного для отдельной группы энтузиастов. Поэтому, если требуется собрать компактный ПК и не переплачивать при этом, в поиске нужно ввести тип корпуса — "Mini-Tower", и начинать отсеивать модели, постепенно уменьшая их размеры, высоту, ширину и глубину.

И вам попадутся одни из самых дешевых Mini-Tower корпусов, иногда с размерами, ненамного превышающие габариты материнской платы форм-фактора Micro-ATX, с возможностью установки вентиляторов 80 мм на задней панели и 120 мм на боку и передней панели. А блок питания будет стоять сверху, но при сборке ПК с небольшим энергопотреблением — это не будет проблемой, да и провода можно будет легко проложить внутри. А еще такой корпус позволит использовать обычные недорогие процессорные кулеры и бюджетные видеокарты. Мне понравился корпус Digma DC-MATX102-U, он очень компактен, а стоит копейки, и его единственный минус — порты старой версии USB 2.0 на передней панели.

Процессор

Для моих целей идеально подошел бы процессор со встроенной графикой Ryzen 5 5600G, но цены на них взлетели буквально за сутки, и цена в 14000-16000 рублей уже не вяжется с бюджетным ПК. А если нашлось 14000 рублей на Ryzen 5 5600G, стоит наскрести еще 4000 рублей на гораздо более привлекательный APU Ryzen 5 8500G и собрать ПК на перспективной платформе AM5, особенно учитывая то, как подорожали материнские платы AM4. А пока я присмотрел недорогой процессор Ryzen 3 3200G. Да, у него всего четыре ядра с не самой новой архитектурой, но для старых игр этого вполне достаточно, а главное — у Ryzen 3 3200G есть мощная встроенная графика Radeon Vega 8, которая по производительности опережает дискретную видеокарту GeForce GT 1030. А это значит, что этот процессор потянет даже Ведьмак 3: Дикая Охота в разрешении Full HD, правда, на минимальных настройках графики.

Кулер процессора

Несмотря на то, что Ryzen 3 3200G в сборке присутствует в боксовом исполнении, так как OEM модели попросту не было, лучше взять для него кулер с теплотрубками, так как комплектный слишком слаб. Но вот вентилятор от боксового кулера нам пригодится - для установки в корпус, а в качестве его замены подойдет BaseTech Tower 120BL, кулер с парой теплотрубок и большим вентилятором диаметром 120 мм, который стал самой недорогой моделью с теплотрубками на Яндекс Маркете.

Материнская плата

Для использования встроенной графики Radeon Vega 8 в играх нужно искать материнскую плату с неплохой системой питания, у которой все фазы будут накрыты радиатором, а не только те, что питают процессорные ядра. И одной из таких плат является Asrock B450M Pro4 R2.0 на чипсете AMD B450. Несмотря на довольно старый чипсет, это вполне подходящая для игрового применения модель, минус у которой только один — поддержка шины PCI Express только третьей версии. Это особенно обидно, учитывая то, что физически чипсет AMD B450 поддерживает PCI Express 4.0, и даже выходили BIOS с поддержкой этой версии шины для некоторых плат, но компания AMD решила сделать ее доступной только на более новых платах на чипсете AMD B550 и старше.

Оперативная память

Производительность встроенной графики Ryzen 3 3200G будет сильно зависеть от частоты оперативной памяти и поэтому лучше сразу взять модули на 3600 МГц, например — Kingston FURY Beast (KF436C17BBK2/16). В идеале желательны еще и низкие тайминги, но модули с CL 16 потребуют переплаты в 2000 рублей, что для бюджетного ПК очень чувствительно, поэтому для этой сборки хватит таймингов 17-21-21-32, которые имеет Kingston FURY Beast. Ну а объем будет небольшой, всего 16 ГБ, что для системы, берущей часть ОЗУ под нужды видеокарты, позволительно только для запуска старых игр. Но новинки отсеиваются производительностью видеосистемы, и никто не будет пытаться играть на этом ПК в Cyberpunk 2077 или Horizon Forbidden West.

SSD-накопитель

Для подобного ПК с лихвой хватит бюджетного SSD объемом 500 ГБ, например — ADATA LEGEND 800 [ALEG-800-500GCS], как по скоростным характеристикам, так и по вместимости, ведь старые игры редко переваливают в объеме за 10-15 ГБ. По характеристикам ADATA LEGEND 800 [ALEG-800-500GCS] — типичный середнячок со скоростью чтения 3500 МБ/с, а записи — 2200 МБ/с, но нужно учитывать, что его пиковую скорость срежет шина PCI Express 3.0 на нашей материнской плате. Суммарное число записываемых байтов (TBW) у этого SSD равно 300 ТБ, что довольно немного, но для нашей сборки это некритично, так как в ней будет использоваться еще один накопитель.

Жесткий диск

В этом ПК никак не обойтись без жесткого диска, так как и торренты куда-то надо качать, и файлы пользователя где-то хранить и старый добрый механический HDD подходит для этого идеально, а модели объемом 1 ТБ стоят не очень дорого. А еще одно применение жесткого диска — установка второй, независимой операционной системы, так как в ПК для ретрогеймера никак не обойтись одной Windows 10. Эта ОС отлично справляется с большинством старых игр, но есть некоторые, которые запустить можно, а вот заставить нормально работать — никак, например, одну из моих любимых гонок Need for Speed: Porsche Unleashed. На жесткий диск можно установить как Windows 7, так и специальную сборку Windows XP, предназначенную для установки на современные компьютеры. Лучше всего подойдет HDD Western Digital WD Blue WD10EZEX объемом 1 ТБ, он не очень дорог и при этом довольно надежен.

Блок питания

С блоком питания все просто — этот ПК будет потреблять не больше 100 ватт в играх, поэтому хватит добротного бюджетника Deepcool PF350 мощностью 350 ватт, который часто встречается в бюджетных сборках.

Итоги





Подсчитывая итоговую сумму, мне кажется что получилось установить рекорд, ведь этот компьютер обойдется всего в 30832 рубля с картой Пэй, а без нее — в 31118 рублей. При этом мы взяли отличную материнскую плату, хороший SSD-накопитель и быструю ОЗУ, и через несколько лет можно будет сделать копеечный апгрейд этого ПК, установив, к примеру, процессор Ryzen 5 5500 и видеокарту GeForce RTX 3050 на 6 ГБ, которая, похоже, станет заменой для GeForce GT 1030 и будет продаваться еще очень долго. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере?

