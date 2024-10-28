Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году

Несмотря на стремительный рост цен на комплектующие, мне удалось поставить рекорд экономии при сборке этого ПК, который идеально подойдет для игр нулевых и 2010-х годов.
[ ] для раздела Блоги
2
2

В моем основном игровом компьютере стоит процессор Ryzen 5 5600X и видеокарта GeForce RTX 3060, что по меркам 2024 года является распространенной, но весьма средней по производительности конфигурацией. GeForce RTX 3060 до сих пор лидирует по популярности в Steam, а шести ядер с архитектурой Zen 3 вполне хватает для любой игры, если вам не нужен запредельный FPS. Но я стал замечать, что с каждым годом все меньше играю в требовательные новые игры и самой тяжелой нагрузкой для моей видеокарты в 2024 году было прохождение игр Horizon Forbidden West и God of War. А многие новинки я удаляю спустя очень короткое время игры, например, в игре Senua’s Saga: Hellblade II меня хватило всего на 20 минут, а в Warhammer 40,000: Space Marine 2 — примерно на час, несмотря на впечатляющую графику в этих проектах.

реклама



Причем у меня на ПК всегда установлен довольно обширный список игр, насчитывающий несколько десятков штук, и в некоторые из них я играю постоянно, а некоторые просто ждут начала прохождения, которое может и не начаться вовсе. А часть я забросил на половине и не уверен, что осилю пройти до конца, но пока не удаляю с SSD, так как с парой SSD по 1 ТБ объема места для игр, более, чем достаточно.

Этот набор игр занимает целых 700 ГБ

реклама



В приоритете у меня находятся стратегии, и играть в Sid Meier's Civilization 6, StarCraft II, Age of Empires II - Definitive Edition, They Are Billions Northgard, Heroes of Might and Magic V, Disciples II Восстание Эльфов мне не надоедает уже долгие годы, а самой требовательной стратегией стала Anno 1800, вышедшая в 2019 году. И проанализировав ситуацию, я понял, что мои игровые пристрастия уже на 90% сместились в сторону старых игр, и именно игры начала нулевых я прохожу с наибольшим азартом и удовольствием. 

Держать для них большой и тяжелый системный блок становится крайне нерационально. Особенно учитывая то, что и само время, проведенное в играх, стало небольшим, а акцент сместился на серфинг интернета, работу с текстами и просмотр сериалов. Причем, судя по нашему форуму и комментариях в соцсетях, такая ситуация не только у меня, и все больше и больше пользователей хотят иметь компактный и недорогой ПК, который можно взять на лето на дачу или без проблем перенести в другую комнату. Который и стоить будет не очень дорого и работать будет очень тихо.

Сегодня продается огромное количество мини-ПК, но они не соответствуют этим требованиям, так как очень дороги, практически не имеют возможности замены комплектующих, а температурный режим у них иногда находится просто на грани. И мне бы было очень некомфортно работать и играть на ПК, когда процессор и SSD-накопитель у него раскалены до 80 градусов. И мне стало интересно, во сколько обойдется в конце 2024 года недорогой игровой и мультимедийный ПК для геймера, предпочитающего в основном старые игры, и я набросал конфигурацию такого ПК на основе ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и, надеюсь, вы дадите ему конструктивную критику в комментариях.

Корпус

реклама



Собирать компактный ПК стоит начать именно с корпуса, ведь он задаст основные параметры — тип материнской платы и возможности системы охлаждения. И посмотрев массу видео про компактные ПК, я понял, что гнаться за сверхкомпактностью не стоит — чем меньше ПК, тем больше будет сложностей в подборке комплектующих, их сборке в корпусе и охлаждении. А выигрыш по весу и площади суперкомпактного ПК часто не стоит свеч и здесь не нужно переступать за грань разумности и практичности.  

А еще с уменьшением объема корпуса сильно подскакивает его цена, и если в Яндекс Маркете ввести в поиске корпуса типа Slim-Desktop или HTPC, то заметно, что они неоправданно дорого стоят, ведь количество металла, потраченного на их изготовление, в разы меньше, чем на обычные Mini-Tower или Midi-Tower корпуса. Очень дороги и корпуса, рассчитанные под установку компактных блоков питания SFX, индустрия ПК-гейминга требует переплаты за любое, отличающееся от среднестатистического, устройства, предназначенного для отдельной группы энтузиастов. Поэтому, если требуется собрать компактный ПК и не переплачивать при этом, в поиске нужно ввести тип корпуса — "Mini-Tower", и начинать отсеивать модели, постепенно уменьшая их размеры, высоту, ширину и глубину. 

реклама



И вам попадутся одни из самых дешевых Mini-Tower корпусов, иногда с размерами, ненамного превышающие габариты материнской платы форм-фактора Micro-ATX, с возможностью установки вентиляторов 80 мм на задней панели и 120 мм на боку и передней панели. А блок питания будет стоять сверху, но при сборке ПК с небольшим энергопотреблением — это не будет проблемой, да и провода можно будет легко проложить внутри. А еще такой корпус позволит использовать обычные недорогие процессорные кулеры и бюджетные видеокарты. Мне понравился корпус Digma DC-MATX102-U, он очень компактен, а стоит копейки, и его единственный минус — порты старой версии USB 2.0 на передней панели.

Процессор

Для моих целей идеально подошел бы процессор со встроенной графикой Ryzen 5 5600G, но цены на них взлетели буквально за сутки, и цена в 14000-16000 рублей уже не вяжется с бюджетным ПК. А если нашлось 14000 рублей на Ryzen 5 5600G, стоит наскрести еще 4000 рублей на гораздо более привлекательный APU Ryzen 5 8500G и собрать ПК на перспективной платформе AM5, особенно учитывая то, как подорожали материнские платы AM4. А пока я присмотрел недорогой процессор Ryzen 3 3200G. Да, у него всего четыре ядра с не самой новой архитектурой, но для старых игр этого вполне достаточно, а главное — у Ryzen 3 3200G есть мощная встроенная графика Radeon Vega 8, которая по производительности опережает дискретную видеокарту GeForce GT 1030. А это значит, что этот процессор потянет даже Ведьмак 3: Дикая Охота в разрешении Full HD, правда, на минимальных настройках графики.

Кулер процессора

Несмотря на то, что Ryzen 3 3200G в сборке присутствует в боксовом исполнении, так как OEM модели попросту не было, лучше взять для него кулер с теплотрубками, так как комплектный слишком слаб. Но вот вентилятор от боксового кулера нам пригодится - для установки в корпус, а в качестве его замены подойдет BaseTech Tower 120BL, кулер с парой теплотрубок и большим вентилятором диаметром 120 мм, который стал самой недорогой моделью с теплотрубками на Яндекс Маркете.

Материнская плата

Для использования встроенной графики Radeon Vega 8 в играх нужно искать материнскую плату с неплохой системой питания, у которой все фазы будут накрыты радиатором, а не только те, что питают процессорные ядра. И одной из таких плат является Asrock B450M Pro4 R2.0 на чипсете AMD B450. Несмотря на довольно старый чипсет, это вполне подходящая для игрового применения модель, минус у которой только один — поддержка шины PCI Express только третьей версии. Это особенно обидно, учитывая то, что физически чипсет AMD B450 поддерживает PCI Express 4.0, и даже выходили BIOS с поддержкой этой версии шины для некоторых плат, но компания AMD решила сделать ее доступной только на более новых платах на чипсете AMD B550 и старше.

Оперативная память

Производительность встроенной графики Ryzen 3 3200G будет сильно зависеть от частоты оперативной памяти и поэтому лучше сразу взять модули на 3600 МГц, например — Kingston FURY Beast (KF436C17BBK2/16). В идеале желательны еще и низкие тайминги, но модули с CL 16 потребуют переплаты в 2000 рублей, что для бюджетного ПК очень чувствительно, поэтому для этой сборки хватит таймингов 17-21-21-32, которые имеет Kingston FURY Beast. Ну а объем будет небольшой, всего 16 ГБ, что для системы, берущей часть ОЗУ под нужды видеокарты, позволительно только для запуска старых игр. Но новинки отсеиваются производительностью видеосистемы, и никто не будет пытаться играть на этом ПК в Cyberpunk 2077 или Horizon Forbidden West.

SSD-накопитель

Для подобного ПК с лихвой хватит бюджетного SSD объемом 500 ГБ, например — ADATA LEGEND 800 [ALEG-800-500GCS], как по скоростным характеристикам, так и по вместимости, ведь старые игры редко переваливают в объеме за 10-15 ГБ. По характеристикам ADATA LEGEND 800 [ALEG-800-500GCS] — типичный середнячок со скоростью чтения 3500 МБ/с, а записи — 2200 МБ/с, но нужно учитывать, что его пиковую скорость срежет шина PCI Express 3.0 на нашей материнской плате. Суммарное число записываемых байтов (TBW) у этого SSD равно 300 ТБ, что довольно немного, но для нашей сборки это некритично, так как в ней будет использоваться еще один накопитель.

Жесткий диск

В этом ПК никак не обойтись без жесткого диска, так как и торренты куда-то надо качать, и файлы пользователя где-то хранить и старый добрый механический HDD подходит для этого идеально, а модели объемом 1 ТБ стоят не очень дорого. А еще одно применение жесткого диска — установка второй, независимой операционной системы, так как в ПК для ретрогеймера никак не обойтись одной Windows 10. Эта ОС отлично справляется с большинством старых игр, но есть некоторые, которые запустить можно, а вот заставить нормально работать — никак, например, одну из моих любимых гонок Need for Speed: Porsche Unleashed. На жесткий диск можно установить как Windows 7, так и специальную сборку Windows XP, предназначенную для установки на современные компьютеры. Лучше всего подойдет HDD Western Digital WD Blue WD10EZEX объемом 1 ТБ, он не очень дорог и при этом довольно надежен.

Блок питания

С блоком питания все просто — этот ПК будет потреблять не больше 100 ватт в играх, поэтому хватит добротного бюджетника Deepcool PF350 мощностью 350 ватт, который часто встречается в бюджетных сборках.

Итоги


Подсчитывая итоговую сумму, мне кажется что получилось установить рекорд, ведь этот компьютер обойдется всего в 30832 рубля с картой Пэй, а без нее — в 31118 рублей. При этом мы взяли отличную материнскую плату, хороший SSD-накопитель и быструю ОЗУ, и через несколько лет можно будет сделать копеечный апгрейд этого ПК, установив, к примеру, процессор Ryzen 5 5500 и видеокарту GeForce RTX 3050 на 6 ГБ, которая, похоже, станет заменой для GeForce GT 1030 и будет продаваться еще очень долго. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере? А еще я порекомендую вам прочитать моих последние блоги: 

Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей

Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года

Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

цены игровой компьютер экономия ретро-гейминг adata legend 800 vega 8 ryzen 3 3200g asrock b450m pro4 r2.0 deepcool pf kingston fury beast
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
18
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
24
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
3
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
2
Opera последует за Brave и продолжит поддерживать uBlock Origin, несмотря на действия Google
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+

Популярные статьи

История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
38
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
5
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
7

Сейчас обсуждают

Денис Корбанов
15:19
Стоп, что? Это типа достижение? Я не в теме? Это не новый телефон? Хмм мой gt neo 2 запускает в 120 ФПС ТОФ... Хммм
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
Тимур Вихарев
15:13
Много так-же как на dvd и cd? Или много это те 6 человек которые хотят забекапить фотки но не верят яндекс облаку? Это нишевый продукт, скорее всего для компаний бекапящих данные, и приводы и диски б...
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
eightylvl
15:13
Велотренажёр, бег, плавание, что угодно -- без разницы. Вопрос в интенсивности. Низко-интенсивное кардио в принципе не эффективно для сжигания подкожного жира, к тому же помимо жира жжёт ещё и мышцы....
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Тимур Вихарев
15:09
Раньше cd было в каждой затычке. Диски в пк, в магнитолах, в авто, в портативных плеерах, весь контент на cd, игровые приставки - была массовость. Сейчас какой диск бы не вышел - массовому потребителю...
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Гульназ Батыршина
15:09
Все мы тут знаем, как ты заработал на 3050 )))
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
zik3ak
15:08
Т.е. хром удаляем нахрен...
Google и OpenAI разрабатывают ИИ для управления компьютером через браузер
eightylvl
15:08
Зачем? Заработать инсулинорезистентность? Всё правильно человек выше сказал.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Аслан Абубеков
15:04
Это я
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
RandomXP
14:57
"недорогой ПК, который можно взять на лето на дачу или без проблем перенести в другую комнату" Так надо было идти в этом до конца - взять корпус с ручкой! Я себе купил Jonsbo C6 - такой кубик прикольн...
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
Fergus
14:57
Зиро решил не упоминать самые прибыльные источники заработка, не нужна конкуренция
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем