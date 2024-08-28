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9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3

В третьем и заключительном блоге про игры с бесконечно реиграбельностью мы вспомним не самые очевидные игры, которые все равно позволят вам провести в их мирах сотни часов.
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Это третий и заключительный блог про игры с бесконечной реиграбельностью, ведь, как вы сами понимаете, таких игр на ПК существует не очень много. И если в прошлом блоге мы вспоминали довольно очевидные и всем известные игры, то сегодня будут и такие, играть в которые бесконечно можно лишь при соблюдении некоторых условий, так как время прохождения их сюжета не слишком большое. 

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Но перед этим давайте вспомним весь список игр, про которые я писал в первом и втором блогах. 

  • Age Of Empires 2: Definitive Edition
  • Civilization VI
  • The Elder Scrolls V: Skyrim
  • Heroes of Might and Magic III
  • Heroes of Might and Magic V
  • Anno 1800
  • No Man Sky
  • Forza Horizon 5
  • Darkest Dungeon
  • Minecraft
  • Cities: Skylines
  • Fallout 4
  • Factorio
  • Dwarf Fortress
  • RimWorld
  • Terraria
  • The Sims 4
  • Vampire Survivors

Как видите, в списке явно преобладают стратегии, и есть только один шутер, в котором можно от души пострелять — Fallout 4, и поэтому сегодня именно с подобных игр мы и начнем, чтобы соблюсти баланс.

Grand Theft Auto V

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Этой отличной игре скоро стукнет 10 лет, а шестой части все еще нет и виновата в этом, как ни странно сама Grand Theft Auto V. Популярность у нее настолько велика, а онлайн-режим постоянно пополняется новыми игроками и разработчикам — компании Rockstar, просто не хочется резать курицу, приносящую золотые яйца. Но речь сегодня пойдет не про онлайн режим GTA V, а про одиночное прохождение, ведь несмотря на то, что основную сюжетную линию можно пройти часов за 20-30, мало кто из геймеров удалял эту замечательную игру со своего ПК сразу после появления финальных титров.

Ведь нам в Grand Theft Auto V доступен огромный, живущий по своим, довольно реалистичным правилам, мир, в котором можно провести сотни часов, просто катаясь на разных машинах, исследовать секретные места и устраивать перестрелки. Признаюсь, что даже я, любитель олдскульных стратегий, периодически играл в Grand Theft Auto V целый год, и она мне все еще не надоела. А для полного веселья и фана стоит попробовать ввести в игру коды, которые дают различное оружие, патроны и транспортные средства. 

Red Dead Redemption 2

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Еще один шутер с открытым миром, который раскрывается не столько в прохождении сюжета, сколько при исследовании игрового мира, тоже создан компанией Rockstar. Это Red Dead Redemption 2, действие которого происходит на Диком Западе и довольно многие геймеры используют его как симулятор жизни ковбоя и бандита 19-го века, наигрывая сотни часов. На YouTube есть сотни роликов о том, как игроки "угорают" в Red Dead Redemption 2, устраивая драки, перестрелки и различные приколы, которые стали возможны из-за отлично работающей физики и качественно проработанного окружения игры, а еще — неплохого искусственного интеллекта персонажей.

Disciples II

На этом запас шутеров для бесконечной игры у меня исчерпан, хотя есть геймеры, готовые играть в любимую игру снова и снова после небольшой передышки. Например, я почти каждый год перепрохожу Fallout: New Vegas, устанавливая на него различные моды. Но, будем честны, у стратегий потенциал реиграбельности намного выше, чем даже у таких проработанных RPG, как Fallout: New Vegas. И одна из таких стратегий, которая установлена на моем ПК всегда, уже более 20-ти лет, это Disciples II. 

Это мрачная игра с гораздо более привлекательной атмосферой, чем у главного конкурента — Heroes of Might and Magic III и, несмотря на то, что масштаб и количество контента в Disciples II не такие огромные, играть в нее не менее интересно. А после того, как вы несколько раз пройдете кампанию за все расы, игра позволит вам играть практически бесконечно, используя сторонние карты. У меня, к примеру, есть архив с 6000 различным картами. А еще — моды, правящие баланс и вносящие различные новшества, например, мод Norvezskaya Semga.

They Are Billions

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Еще одна стратегия, в которую я играю постоянно — They Are Billions, представляет собой смесь Roguelike, довольно сложной экономической системы, почти достигающей уровня игр The Settlers и жанра Tower defense. В ней вам предстоит отражать атаки волн зомби на случайно генерируемых картах, а уровень сложности можно гибко настраивать, хотя даже на легком уровне сложности одна ошибка заканчивается крахом и запуском новой партии. Но в это вся прелесть подобных игр — без права на ошибку мы начинаем играть совсем по-другому и получаем массу адреналина и эмоций.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Я долго думал, добавлять ли в этот блог знаменитую RPG The Elder Scrolls III: Morrowind, но, учитывая, что прошел ее бесчисленное число раз, думаю, ее стоит попробовать даже тем геймерам, которые только начинают играть на ПК. И которых может отпугнуть сложная и в чем-то даже кривоватая боевая система и система прокачки, с помощью которой вы можете получить нежизнеспособного персонажа, который заставит вас только страдать и начинать игру заново. Поэтому, пробуя играть в The Elder Scrolls III: Morrowind в 2024 году, не поленитесь сначала посмотреть несколько гайдов по прокачке и механике боя, и тогда вы избежите многих ошибок. 

А еще — не пробуйте играть в оригинальную версию, ее устаревшая графика может вызывать ностальгические чувства только у олдфагов, а в наши дни есть масса модов на графику, которые преображают The Elder Scrolls III: Morrowind. Мир Морровинда очень большой, но главное — он сделан разработчиками вручную, и есть огромное количество модов, исчисляемых тысячами, с помощью которых фанаты добавили в игру массу контента.

Crusader Kings III

В глобальную стратегию Crusader Kings III, как и во многие игры от студии Paradox, не надоедает играть снова и снова, после того, как вы завершили прошлую партию. Главное — разобраться в сложной механике их игр, и вы не сможете оторваться не только от Crusader Kings III и Civilization VI, про которую я писал в прошлых блогах, но и от Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, Age of Wonders 4 или Stellaris. Умных игр эта студия выпустила очень много, но именно Crusader Kings III близка многим игрокам из-за средневекового сеттинга и очень тонко проработанных игровых механик. В игре вам нужно будет возглавить династию и воевать, плести интриги и заключать выгодные браки. Даже несмотря на то, что порог вхождения у третьей части игры немного ниже, чем у слишком сложной Crusader Kings II, стоит пересилить себя и после нескольких часов игры, немного разобравшись, вы не сможете от нее оторваться.

Diablo II

Еще одна RPG, в которую играют не из-за прохождения сюжета, а ради самого игрового процесса — это знаменитая Diablo II, вышедшая в далеком 2000 году. Разработчики создали в этой игре жанра «hack and slash», что переводится как «руби и режь», просто идеальный баланс и огромное количество редкого "шмота", за которым вы будете охотится, истребляя тысячи мелких монстров и сложных боссов. Один мой друг после выхода дополнения Lord of Destruction к этой игре, прошел ее последовательно за все классы несколько раз, потратив огромное количество времени. Но, как говорится, время, проведенное с удовольствием, потраченным не считается. Игра Diablo II породила много удачных клонов и, если вам она кажется слишком старой даже в виде ремастера Diablo II: Resurrected, попробуйте Titan Quest или Grim Dawn — от этих похожих игр тоже невозможно оторваться. Я и сам этим летом в очередной раз прошел продолжение Diablo II — Diablo III, получив массу удовольствия.

Mount & Blade II: Bannerlord

Эта игра совершенно не похожа на остальные игры из нашего списка, но имеет множество фанатов, которые играют и играют в нее, проведя в ее жестоком, похожем на наше средневековье мире сотни и даже тысячи часов. Секрет такой реиграбельности Mount & Blade II: Bannerlord в огромном числе разнообразных занятий, в ней вы будете не только махать мечом и копьем, но и осаждать и разрушать замки, оборонять свои, расчищать торговые пути от бандитов и торговать. Игра очень увлекательна, необычна и подойдет тем геймерам, которые устали от "хитов" последних лет и ищут нечто особенное.

Kenshi

Что-то общее с игрой Mount & Blade II: Bannerlord есть у игры Kenshi, с которой незнакомы большинство ПК-геймеров. Ведь при первом знакомстве игра совсем не впечатляет — простенькая графика, корявые анимации и непонятные игровые механики. Но стоит вам только немного разобраться в этом и привыкнуть к визуальному стилю игры, как вы поймете, что перед вам самая настоящая жемчужина, в которой можно провести сотни часов. Мир Kenshi огромен, и в нем вы можете занимать множеством дел: нанимать воинов в свой отряд, собирать ресурсы и отстраивать город, воевать с другими фракциями, заниматься крафтом и осваивать разнообразные профессии.

Бонус — Daggerfall Unity

Так как это последний выпуск блога про бесконечные игры, я не могу не упомянуть по-настоящему бесконечную игру — RPG The Elder Scrolls II: Daggerfall, площадь открытого мира которой составляет около 160 000 квадратных километров. Это просто чудовищные размеры, сопоставимые с реальным и странами и, как вы понимаете, исследовать The Elder Scrolls II: Daggerfall можно очень и очень долго. В 2024 году стоит обратить внимание на эту игру из-за ее ремейка на более приятном глазу движке — Daggerfall Unity, и теперь даже современным геймерам можно познакомится с предетечей The Elder Scrolls III: Morrowind. Ведь даже меня, олдфага, начавшего играть в 90-е годы прошлого века, оригинальная графика The Elder Scrolls II: Daggerfall отпугивала. 

Итоги

В нетребовательные игры этого блога можно поиграть не только на довольно старых ПК и даже на процессорах со встроенной графикой, но и на не самых дорогих ноутбуках, предназначенных для офисных и мультимедийных задач. Ноутбук позволит вам не расставаться с любимыми играми в том случае, если вы часто ездите в командировки или мотаетесь по съемным квартирам. Например, на Lenovo ThinkPad X280 со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620, который стоит очень недорого.

HONOR Magicbook с графикой AMD Radeon Graphics подойдет для игр гораздо лучше.

Неплохие игровые возможности дает и Asus VivoBook E1504FA-BQ664.

И примерно за такую же цену можно приобрести Asus VivoBook M3604YA-MB248.

Но, если вам нужна игровая производительность, как у мощного игрового десктопа, то присмотритесь к ноутбукам с мобильной видеокартой GeForce RTX 4050. Например, к MSI Thin 15 B12VE-1865XRU.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в этот список? А еще позвольте предложить вам прочитать парочку моих новых блогов: 

11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры

10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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