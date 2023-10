2023 год в игровой индустрии ознаменовался выходом большого количества отличных игр — ведь игровые студии наконец-то смогли разобраться с проблемами, возникшими во время пандемии коронавируса COVID–19. Игровые хиты в этом году сыпятся как из рога изобилия: Atomic Heart, Dead Island 2, Lords of the Fallen, Ghostrunner 2, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Age of Wonders 4, Jagged Alliance 3, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy. Переиздаются и старые хиты — вышли отличные ремейки Dead Space, Quake II, System Shock и Resident Evil 4.

Но некоторые новые игры совсем не радуют геймеров системными требованиями, которые настолько высоки, что для игры на средних настройках в разрешении Full HD уже желательна видеокарта уровня GeForce RTX 2060. Причем таких игр уже немало — это шутер с элементами RPG Remnant II, новое дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которая делает из этой игры почти ту, что нам обещали CD Projekt в 2020 году.

Немалыми аппетитами отличилась и градостроительная стратегия Cities: Skylines II, с мощными видеокартами GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в рекомендованных системных требованиях. Новая большая RPG Starfield от Bethesda, получившаяся довольно спорной как в плане геймплея, так и графики, тем не менее, в минимальных системных требованиях имеет видеокарты AMD Radeon RX 5700 и NVIDIA GeForce 1070 Ti.

Но самые суровые системные требования оказались у игры Alan Wake II, второй части знаменитого хоррора от Remedy Entertainment, разработчика, создавшего такие игры, как Max Payne и Max Payne 2, Control и Quantum Break. В системных требованиях Alan Wake II для разрешения 1080p на низких настройках даже без задействованной трассировки лучей значатся видеокарты GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, а для средних настроек с трассировкой лучей потребуется мощная GeForce RTX 4070 даже в разрешении Full HD.

Игра Alan Wake II к тому же не поддерживает видеокарты серии RX 5000 от AMD и GeForce GTX 1xxx от NVIDIA из-за использования технологии Mesh Shaders, а это оставляет "за бортом" огромное количество геймеров. Ведь в конце 2023 года, судя по статистике Steam, самыми распространенными видеокартами, помимо GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060, остаются GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1060.

Разработчики игр уже не скрывают, что ориентируются на технологии DLSS от NVIDIA и FSR от AMD, в которых рендер игры происходит в низком разрешении, а Alan Wake II показывает адекватную производительность только на видеокартах GeForce RTX 4000 с активацией функции Frame Generation, заметно увеличивающей количество кадров в секунду, прирост от которой может достигать 300% и даже более, особенно на высоких разрешениях.

И если вы до сих пор сидите на старом ПК с видеокартой GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1650 или Radeon RX 580, и решаете — не пришло ли время делать апгрейд, то выход новых игр со столь высокими системными требованиями дает ясный ответ на этот вопрос. И ждать, что новые хиты, которые будут выходить в 2024 году, будут иметь более демократичные системные требования, не приходится.

Еще один вопрос, который мучает пользователей при сборке новых игровых компьютеров — какую видеокарту выбрать, GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060 Ti или GeForce RTX 4060 Ti, тоже можно закрывать и делать выбор новинок ради технологии Frame Generation, даже несмотря на их узкую шину памяти и небольшой ее объем. И, учитывая все это, сегодня я предлагаю собрать мощный игровой компьютер для новых игр, который еще долго будет справляться с самыми требовательными хитами, обеспечивая красивую картинку и комфортную кадровую частоту. И при этом не сильно бьющий по вашему бюджету. Комплектующие возьмем из ассортимента магазина Регард.

Процессор

Годы идут, а шестиядерные процессоры все еще остаются оптимальным выбором в игровые компьютеры, несмотря на то, что современные игровые движки умеют задействовать восемь и более ядер. Но шесть ядер все еще хватает для получения комфортного FPS, а зависимость игр, особенно сетевых, от производительности одного ядра никуда не делась. Поэтому мы возьмем в эту сборку быстрый шестиядерник от AMD для платформы AM5 — Ryzen 5 7600. Этот процессор стал отличным конкурентом более дорогим шестиядерникам от Intel, и очень заметно опережает в играх шестиядерники прошлого поколения от AMD — Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X. Стоят они, конечно, заметно дешевле, но время платформы AM4 подходит к концу и довольно дорогой ПК в конце 2023 года стоит собирать на перспективной платформе с поддержкой памяти DDR5.

Кулер процессора

Один из главных минусов процессоров Ryzen платформы AM5 — высокий нагрев. Кристаллы, выполненные по 5-нм техпроцессу, стали еще меньше, чем у считающихся горячими Ryzen 5000 и температуры в 90 градусов, которые раньше пугали, становятся привычными. Но и гнаться за топовыми кулерами с Ryzen 5 7600 не имеет смысла, так как они просто не успеют быстро отвести тепло с небольшого кристалла через слишком толстую распределительную крышку. Поэтому оптимальным станет кулер с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например — ID-COOLING SE-214-XT RING, который стал самой недорогой моделью такого типа в Регарде. Кулер способен отвести 180 ватт от процессора, работает тихо и станет отличным выбором для Ryzen 5 7600.

Материнская плата

Цены на материнские платы под процессоры Ryzen 7000 на чипсете AMD B650 опустились до уровня аналогичных по оснащению плат LGA 1700, а детские болячки платформы AM5 практически исправлены. Поэтому выбор между платформами Intel и AMD при покупке нового игрового компьютера стал еще сложнее. Но не стоит сбрасывать со счетов традиционно более длительный жизненный цикл плат от AMD, достаточно вспомнить платформу AM4, которая продержалась почти пять лет, позволяя установить четыре поколения процессоров Ryzen, от 1ххх, до 5xxx.

Мы возьмем в эту сборку ASUS PRIME B650M-K, одну из самых недорогих плат на чипсете AMD B650, имеющих радиатор на цепях питания. Эта модель имеет все, что нужно современному игровому ПК, от полного набора актуальных внешних разъемов, включая видеовыходы, ведь наш Ryzen 5 7600 имеет встроенное видеоядро Radeon Graphics, до радиатора для SSD-накопителя и 2.5 гигабитной сетевой карты.

Оперативная память

Стоимость памяти нового стандарта DDR5 выровнялась относительно памяти DDR4 и теперь неплохой бюджетный комплект DDR5 объемом 32 ГБ можно купить примерно за 10000 рублей, в то время как комплект недорогой памяти DDR4 такого же объема с частой от 3200 МГц и адекватными таймингами обойдется в 7000-8000 рублей. Разница не такая уж и большая при общей стоимости ПК около 100000 рублей, так что можно смело переходить на новый стандарт ОЗУ. Мы возьмем пару модулей ADATA XPG Lancer Blade Black (AX5U5600C4616G-DTLABBK), с частотой 5600 МГц и таймингами 46-45-45.

Видеокарта

Вспомните, сколько негатива в отзывах простых пользователей и специалистов получили видеокарты GeForce RTX 4060 Ti сразу после выхода на рынок. Но снижение их цены и внедрение новых технологий в игры делает свое дело и теперь, после выхода новых требовательных игр, GeForce RTX 4060 Ti становится практически безальтернативным выбором, если вы хотите играть с трассировкой лучей и комфортным FPS, потратив на видеокарту меньше 50000 рублей.

Причем сегодня это решение уже не для 1440p, как позиционировалась GeForce RTX 3060 Ti в 2020 году, а как оптимальный выбор для игр в разрешении 1080p. Энергопотребление у GeForce RTX 4060 Ti даже меньше, чем у GeForce RTX 3060, так что смысла гнаться за топовыми решениями нет, вполне хватит бюджетной модели, например, PALIT GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC 8G.

SSD-накопитель

У нас получается мощный и качественный игровой ПК и теперь главное — не испортить его экономией на не самых критичных комплектующих, например, на SSD. Необходимым минимумом объема в 2023 году стал 1 ТБ, ведь игры уже перешагнули планку в 100 ГБ, и лучше взять надежную и быструю современную модель, которая еще долго будет справляться с требовательными играми и Windows, ведь в системных требованиях некоторых игр уже появляется NVMe SSD, а это значит, что в будущем скорость SSD станет критичной и медленные модели будут "тупить".

А если места станет мало, в будущем можно купить еще один бюджетный и емкий SSD-накопитель для файлов пользователя и нетребовательных игр. Ну а в эту сборку мы возьмем SSD ADATA Legend 960 (ALEG-960-1TCS), построенный на контроллере SMI SM2264 и развивающий скорость чтения в 7400 МБ/сек, а записи — 6000 МБ/сек. Более подробную информацию о характеристиках, тесты скорости и температурного режима можно посмотреть в видео с канала proSSD.





Блок питания

Для нашей сборки, энергопотребление которой в играх не будет достигать и 300 ватт, вполне хватило бы качественного блока питания на 500 ватт, но всегда лучше иметь запас по мощности. Во-первых, это даст вам возможность установить более мощную видеокарту в будущем, а во-вторых, блок питания, загруженный наполовину, будет работать тихо и мало греться, что положительно скажется на его долговечности. Да и в спецификациях PALIT GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC 8G указано требование блока питания мощностью 650 ватт, поэтому мы не будем экономить и возьмем Be Quiet System Power 10 именно такой мощности. Это очень тихий и качественный БП с сертификатом 80 PLUS Bronze, построенный на современной платформе, с использованием японских конденсаторов в цепи дежурного питания.

Корпус

Выбирая корпус для нашей сборки, я нашел интересную модель — Zalman N4 Rev.1 Black, которая занимает немного места на столе, но при этом обеспечивает отличную вентиляцию комплектующих. Zalman N4 Rev.1 Black выделяется на фоне конкурентов просто огромным количеством предустановленных вентиляторов: два, диаметром 120 мм, на верхней панели, один на задней панели, и еще три, диаметром 140 мм, на передней панели. Перегрев нашей сборке точно не грозит, и все фишки современных корпусов у этой модели на месте: боковая крышка из закаленного стекла, кожух над блоком питания, подсветка, пылевые фильтры и возможность установки водяного охлаждения.

Итоги

Итак, наша сборка готова, и она обойдется вам в 119630 рублей. Сумма немаленькая, но этот компьютер собран из качественных комплектующих и прослужит вам несколько лет, а еще нужно учитывать курс рубля, который заметно просел в этом году, а это сразу отражается на ценах комплектующих.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке и что думаете по поводу системных требований современных игр?

