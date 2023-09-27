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Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality

Project Reality - это глобальный мод на Battlefield 2, который делает из игры хардкорный реалистичный шутер. Мод стал прародителем игры Squad и имеет с ней очень много всего общего.
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Глобальный мод для Battlefield 2 под названием Project Reality является довольно уникальной игрой. Её наследником является современный Squad, но если у вас нет достаточно мощного ПК или денег на его покупку, а поиграть в качественный шутер в военном сеттинге с реалистичными механиками всё же хочется, вам определённо стоит обратить своё внимание на абсолютно бесплатный PR. Также он подойдёт тем, кто устал от современных AAA шутеров с клоунскими скинами и прочими "прелестями". 

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Что же такое Project Reality? Давайте разбираться. Хоть основой для игры и выступает не слишком реалистичный BF2, всё же PR является весьма самобытным и хардкорным проектом. Фактически, ПРка продвигает идеи серии Battlefield, заключающиеся в том, чтобы показать игроку масштабную войну и командное взаимодействие. Бои в PR проходят 50 на 50 человек на больших картах с применением техники и различного тяжёлого вооружения. Игроки делятся на отряды по 8 человек, у каждого отряда есть свой лидер. Ключевым элементом игры является взаимодействие между игроками: в каждом отдельном отряде игроки держат друг с другом связь, а у командиров есть собственный голосовой чат, где они могут координировать совместные действия. И если в серии Battlefield игроки часто действуют по одиночке и бегают по карте в поисках фрагов, то в PR совсем другой контингент и масштаб, а значит, и геймплей. Люди там действительно общаются друг с другом, хотя иногда и можно попасть в неслаженный отряд без адекватного командира, и игроки там могут просто молчать и действовать разрозненно, но это скорее исключение из случаев. Но когда вы заходите в хороший отряд, ощущения от командной работы в атмосфере боевых действий просто волшебные. У каждого игрока в отряде своя роль в зависимости от класса. Классов в игре немало: обычный стрелок, подносящий боеприпасы, медик, лечащий раненых и поднимающий убитых, разведчик, который обладает специальной взрывчаткой и крюком-кошкой, 2 вида пулемётчика - тяжёлый и лёгкий, сапёр, снайпер и лёгкий снайпер, гранатомётчики и тому подобное. У лидеров отрядов особый класс - офицер. Офицеры могут ставить метки на карте и ставить различные сооружения или стационарное вооружение, например, ПТУР или крупнокалиберный пулемёт. Все механики в игре, будь то стрельба или перемещение не похожи на BF и сделаны с упором на реализм и хардкор. У оружия сильная отдача, при прицеливании нужно дожидаться сведения, с тяжёлых пулемётов нормально стрелять можно только установив их на сошки, персонаж может упасть от одного-двух попаданий, а в случае ранения он начнёт истекать кровью. Множество подобных мелочей формируют правдоподобный игровой опыт. Также стоит отметить огромные карты, на которых до точек приходится перемещаться на различном транспорте - вертолётах, грузовиках и бронемашинах. Чтобы каждый раз не появляться на базе и не ждать транспорт, командиры отрядов ставят так называемые "фобы", точки, на которых могут появляться игроки после смерти. За счёт таких масштабов в игре появляется стратегических элемент, нужно с умом расставлять фобы и планировать совместные действия всей команды, чтобы победить. К слову, для постройки различных объектов нужны специальные ящики с припасами, которые можно привезти на специальных грузовиках или сбросить с вертолёта. Из таких ящиков также берётся особое снаряжение, например класс снайпера или тяжёлого пулемётчика, а количество таких классов на команду ограничено. За счёт больших локаций дистанция ведения боя может быть огромной - всё как в жизни. Динамика тоже зачастую невысокая, иногда придётся потрястись в вертолёте или грузовике и выкопать фобы или ещё что-нибудь перед тем, как вступить в столкновение с противником. Но в этом и прелесть игры, она даёт почувствовать себя обычным солдатом, который не стреляет каждую секунду своей жизни, как это бывает в том же Battlefield и других казуальных шутерах. В том числе рутина боевых действий создаёт уникальную атмосферу военного конфликта. 

Если уж мы заговорили об атмосфере, давайте обсудим сеттинг. Здесь вскрывается ещё одно достоинство игры - огромное количество контента. В PR есть десятки карт, на которых представлены вымышленные и реальные конфликты между разными фракциями, у которых своё вооружение и техника. В игре есть, например, Чеченская война - одна из карт даёт игрокам поучаствовать в штурме или обороне Грозного. Ещё есть Вьетнам, вторжение НАТО в Афганистан, конфликты на Ближнем Востоке, Вторая Мировая, Фолклендская война и целая куча вымышленных противостояний, в том числе Россия против США и других стран НАТО. Разнообразие фракций тоже поражает: Россия, США, Канада, Польша, Нидерланды, Германия, Франция, Великобритания, различные ополоченцы, Китай и не только. 

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Я уже затрагивал основные игровые механики, но хотелось бы отдельно остановиться на тяжёлом вооружении и технике. В PR есть ПТУРы, ПВО, станковые крупнокалиберные пулемёты, миномёты БМП, БТРы, зенитки, танки, ударная и транспортная авиация, лёгкие бронемашины, грузовики и обычные автомобили. У ополоченцев могут быть даже мотоциклы.  Всё это выполнено очень качественно и реалистично. В технике за вождение и стрельбу отвечают два разных человека с особыми классами механиков-водителей. У некоторого тяжёлого вооружения, в том числе установленного на технике, присутствуют тепловизоры. Разрушительная сила этого оружия тоже передана шикарно, особенно хорошо это ощущается когда ты пехотинец, находящийся под огнём БМП, тяжёлого пулемёта или артиллерии. Летают осколки, работает эффект подавления, экран мигает, прицел сбивается, а в локальный голосовой чат орут сокомандники. 

Про Project Reality можно говорить очень много, но лучше просто скачать и попробовать самому. Если вы любитель реалистичных шутеров в военном сеттинге или просто устали от клоунады современных шутеров от больших студий и прошли мимо PR, то это определённо необходимо исправить. Онлайн в игре небольшой, но есть. Ближе к вечеру даже в будни обычно заполняется русскоязычный сервер с надписью "SSG" в начале названия, так же есть англоязычный сервер HOG. Если вы решили поиграть, что я вам крайне рекомендую, то помните, что один в поле не воин. Удачи! 

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