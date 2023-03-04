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Как сообщает Nikkei Asian Review, компания Qualcomm намерена расширять рынки сбыта и осваивать новые ниши, и одним из перспективных направлений считается сотрудничество с японскими автопроизводителями. Как рассказал финдиректор Qualcomm Акаш Палкхивала, выпускаемый совместно с Honda электрокар под названием Afeela, который, по предварительным данным, должен выйти в 2026 году, получит от компании не только элементы для щитка приборов и медиасистемы, но и компоненты систем помощи водителю.
По мнению топ-менеджера, автоотрасль сейчас проходит быструю трансформацию. Согласны с ним и сторонние эксперты, заявляющие, что как современные машины с ДВС, так и электрокары становятся все более «умными» и содержат все больше цифровых систем. Кстати, Qualcomm уже сотрудничает с такими культовыми японскими брендами, как Toyota и Nissan. При этом забрасывать рынок мобильных устройств американский производитель, естественно, не собирается, и продолжит предлагать на нем как флагманские SoC, так и решения среднего и бюджетного ценовых сегментов. Улучшения на глобальном рынке полупроводниковой продукции в Qualcomm ждут примерно со второй половины 2023 года.