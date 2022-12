За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Всем привет! С вами Zero, и это последний в году, декабрьский выпуск «Народного ПК» об игровой конфигурации за 75 тысяч рублей. Снижение цен на комплектующие в российских магазинах остановилось, а кое-где стоимость товаров даже медленно поползла вверх. Пропали из продажи и некоторые позиции, включая часть популярных SSD и комплектов модулей памяти, хотя им пока есть адекватная замена. Посмотрим, на что можно рассчитывать, собирая к Новому Году игровой компьютер за 75 тысяч. Выбирать комплектующие я буду в московских магазинах «Ситилинк» и «Регард». Поехали!

Открывает сегодняшнюю подборку комплектующих «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F, основанный на микроархитектуре Alder Lake. Он уместно смотрится как в конфигурации за 75 тысяч рублей, так и в сборке за 100-120 тысяч, поскольку производительности этого CPU хватает для любых видеокарт продвинутого среднего и субфлагманского игрового сегмента. И нет, я не поддерживаю миф о «раскрытии» графических ускорителей процессором, а лишь подчеркиваю, что «двенадцать тысяч четырехсотый» не станет в описанной ситуации узким местом системы, каким стал бы, например, двухъядерный четырехпоточный Pentium Gold G6400. Кроме того, Core i5-12400F – еще и весьма энергоэффективный и холодный процессор: его можно использовать с материнскими платами, не оснащенными радиаторной защитой зоны VRM, а для отвода тепла ему хватит бюджетного башенного кулера. Пожалуй, рассматриваемый CPU сейчас является оптимальным выбором по соотношению цены и возможностей.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ключевых требований к материнской плате для процессора Intel Core i5-12400F у меня два: во-первых, чтобы она была на чипсете B660 – это позволит гибко настраивать параметры оперативной памяти. И, во-вторых, чтобы у нее было хотя бы два M.2 PCI-Express разъема для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одного SSD, как показывает опыт многих геймеров, хватает очень ненадолго, особенно если его емкость не превышает терабайта. Наличие второго слота для установки дополнительного накопителя при таких вводных крайне желательно. Что же касается радиатора, защищающего от перегрева подсистему питания – он был бы нужен при использовании более горячего CPU, с Core i5-12400F же можно за него не переплачивать, как и за два дополнительных слота для модулей ОЗУ. Требуемый объем оперативной памяти в любом случае оптимально набирать двумя планками.

Поскольку процессор у нас используется тот же самый, что и в сборке за 100 тысяч, с выбором системы охлаждения тоже можно особенно не заморачиваться и взять такую же. Благо, по соотношению цены и возможностей ID-COOLING SE-214-XT – один из лучших вариантов в своем ценовом сегменте. Он значительно превосходит боксовые кулеры Intel по эффективности отвода тепла, и, при этом, отличается невысоким уровнем шума, если говорить о средних оборотах вентилятора. На максимальных же или околомаксимальных «вертушке» с Core i5-12400F работать не придется – запас эффективности в данном случае является гарантией комфортной для пользователя шумовой нагрузки. Если вам не удастся найти SE-214-XT в вашем регионе – не расстраивайтесь: переплатив совсем немного, можно взять SE-214-XT ARGB, отличающийся от рассматриваемой модели наличием многоцветной иллюминации, а если нет и его, то подойдет, например, Deepcool GAMMAXX 400 V2.

реклама

Оперативная память DDR4 сейчас стоит крайне дешево – приличный комплект на 16 ГБ, состоящий из двух восьмигигабайтных модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18, можно приобрести чуть больше, чем за 4 тысячи рублей. При этом подобного объема ОЗУ по-прежнему хватает для любых игр, даже самых требовательных, включая Cyberpunk 2077. В рамках пусть не самого маленького, но все же ограниченного бюджета в 75 тысяч рублей оптимальным решением будет вложить не менее 40-45% средств в видеокарту, поскольку именно от нее в наибольшей степени зависит частота смены кадров в играх. На остальном стоит в разумных рамках экономить, в том числе, и на оперативной памяти, поэтому набор на 32 ГБ покупать в данном случае нецелесообразно. Если через 2-3 года памяти начнет не хватать, можно будет приобрести пару 16-гигабайтных модулей на вторичном рынке – их к тому времени будет в продаже много, поскольку геймеры будут массово переходить на ОЗУ стандарта DDR5. Сейчас же просто берите любой DIMM DDR4 комплект из пары восьмигиговых планок с частотой 3200 МГц и задержками 16-18-18 или хотя бы 16-20-20.

Видеокарты в интересующем нас ценовом сегменте за последний месяц не только не подешевели, но даже немного подорожали, поэтому твердотельный накопитель придется взять не на терабайт, а на 500 гигабайт, в дальнейшем же я рекомендую докупить еще один – на два терабайта, поскольку у выбранной материнской платы как раз два M.2 PCI-Express слота. Отличным выбором для начала станет, например, Samsung 980 – в отличие от Pro-версии, этот SSD безбуферный, но скоростные показатели он демонстрирует вполне приличные, и в домашне-игровых сценариях использования, в отличие от бенчмарков, тестов и операций длительного копирования, не так уж сильно отстает от своего «старшего брата» и других флагманских моделей, оснащенных DRAM-буфером. Если же вы не хотите брать безбуферный SSD – присмотритесь к Samsung 970 Evo Plus или ADATA XPG GAMMIX S50 Lite, но они в большинстве магазинов стоят немного дороже.

Как я уже писал выше, некоторые видеокарты за месяц стали стоить дороже, но удорожание это оказалось несколько неравномерным, в результате чего сложилась парадоксальная ситуация: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в «Ситилинке» и «Регарде» стала стоить больше, чем более производительная и обладающая большим объемом видеопамяти AMD Radeon RX 6700 XT в исполнении ряда вендоров. Да, «зеленая» видеокарта лучше справляется с трассировкой лучей и обладает поддержкой технологии масштабирования DLSS, но и то, и другое актуально скорее для предтоповых и топовых конфигураций ПК и высоких разрешений.

Если вы планируете играть в наиболее популярном разрешении FullHD, возможностей «шесть тысяч семисотой» хватит с лихвой – в пресловутом Cyberpunk 2077 без рейтрейсинга карточка выдает 80-90 FPS, а менее требовательные проекты и вовсе щелкает, как орешки. Соответственно, комфортно играть почти в любые тайтлы на максимальных настройках можно не только в FullHD, но и в QuadHD: снижать параметры графики до высоких придется лишь в самых требовательных проектах. Напоследок еще раз отмечу солидный объем видеопамяти RX 6700 XT – его хватит до конца жизненного цикла модели.

реклама

На блоке питания и корпусе придется в разумных пределах сэкономить – это лучше, чем экономить на видеокарте. При этом подчеркну, что во всем нужна мера – заказывать с Aliexpress БП китайских Noname-производителей я не рекомендую. А вот взять что-то из бюджетных решений Zalman или Chieftec, например, IArena GPC-600S, вполне можно. Честная мощность, приемлемая стабильность напряжений и невысокий уровень шума делают рассматриваемый блок питания неплохим выбором для конфигураций со сравнительно малым по современным меркам энергопотреблением. Напомню, что Core i5-12400F потребляет примерно 120 Вт даже в стресс-тестах с отключенным в BIOS лимитом (в играх – еще меньше), а RX 6700 XT, даже подразогнанная, добавляет к этому значению максимум 250-260 Вт. Мощность GPC-600S по линии 12В составляет 540 Вт, так что остается некоторый запас, хотя, конечно, если вы увидите по той же цене БП Chieftec на 700 Вт, лучше взять его на случай апгрейда.

Последний пункт в списке комплектующих – это корпус, и на корпусе можно хорошо так сэкономить. Возьмите картонную коробку из-под холодильника, скотч и канцелярский нож…ладно, это шутка. Возьмите 3600 рублей и купите Zalman N2 – этот недорогой кейс по-умолчанию оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, обеспечивающими приличный воздушный поток и высокую скорость смены отработанного горячего воздуха внутри системного блока на свежий холодный. Что же касается главной проблемы рассматриваемого корпуса – невозможности установки процессорных кулеров с радиатором выше 155 мм, она актуальна только для продвинутых систем охлаждения и суперкулеров, которые для Core i5-12400F явно избыточны. А так, несмотря на явную бюджетность и компромиссность, модель можно назвать неплохой – металл не напоминает «фольгу», да и пылевые фильтры имеются. Еще бы посадочное гнездо под вентилятор на верхней панели – и все было бы совсем хорошо. Но, как говорится, и так сойдет.

Подводим итоги

В этот раз по сравнению с ноябрьской сборкой пришлось взять менее емкий SSD, зато удалось перейти на более производительную видеокарту. Посмотрим на систему в сборе:

Стала ли конфигурация за 75 тысяч за месяц лучше или хуже? На этот вопрос каждый может ответить самостоятельно. С одной стороны, материнская плата, блок питания и корпус в этот раз немного более бюджетные, с другой же, запас производительности у видеокарты RX 6700 XT явно больше, чем у RTX 3060 Ti, особенно с учетом наличия 12 ГБ видеопамяти против 8 ГБ. Для разрешения FullHD это вряд ли в ближайшее время будет критично, а вот для QuadHD – вполне может стать.

FAQ (Вопросы и ответы)



У меня есть 5-10 тысяч рублей сверх бюджета в 75 тысяч. На что их потратить?

Тут есть два варианта. Первый - возьмите более продвинутый корпус, например, Zalman Z3 Plus, блок питания Be Quiet System Power 9 700 Вт, или похожий, и быстрый твердотельный накопитель на терабайт. Хотя бы Samsung 970 Evo Plus. Второй – вложите все в видеокарту и купите RTX 3070. С точки зрения прибавки FPS в играх второй вариант предпочтительнее. Но менее, чем 500 ГБ места на твердотельном накопителе для игр вам надолго не хватит.

А подсистема питания у материнской платы не «закипит» без радиатора?

Нет. Благодаря тонкому техпроцессу и микроархитектурным оптимизациям процессор Intel Core i5-12400F заметно холоднее, чем, например, шестиядерник предыдущего поколения, Core i5-11400F. Так что переживать не о чем.

Может, лучше взять RTX 3070 у майнера на вторичном рынке и сэкономить?

На ваш страх и риск. Если сами не разбираетесь и не сможете тщательно проверить видеокарту, возьмите с собой знакомого компьютерщика. И, желательно, приобретайте карту на гарантии. Но лучше вообще не покупайте графические ускорители у майнеров – неизвестно, в каких условиях они эксплуатировались.

Стоит ли сейчас приобретать ПК или лучше подождать?

Снижение цен остановилось – ритейлеры ждут предновогоднего повышения спроса. С одной стороны, в некоторых магазинах можно будет увидеть приятные скидки и акции. С другой, часть наиболее востребованных позиций могут раскупить – в московском «Ситилинке», например, на момент написания статьи закончились запасы процессоров Intel Core i5-12400F. Да и рубль может подкинуть неприятных сюрпризов. Так что, на мой взгляд, лучше не тянуть с покупкой.

Приедет ли после Нового Года в Россию новое железо, которое анонсируют перед выставкой CES 2023 и в ее рамках?

Судя по тому, что все или почти все новые комплектующие все-таки добираются до отечественных магазинов, пусть и с задержкой в 1-3 месяца по сравнению с европейскими и американскими – скорее всего, да. Но низких цен на новинки, вероятно, ждать не стоит.

Заключение

Снижение цен на большую часть комплектующих в преддверии Нового Года остановилось, а складские запасы некоторых востребованных «железок» у части ритейлеров исчерпаны или близки к исчерпанию. Логистические сети и транспортные компании, как обычно и бывает в середине-конце декабря и начале января, сейчас перегружены, поэтому новых крупных поставок пока ждать не приходится. Соответственно, если вы хотите приобрести новый ПК или проапгрейдиться – советую не откладывать, иначе что-то из интересных вам компонентов может пропасть из продажи или подорожать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу предложенной мной сборки и динамики цен в российских магазинах, а следующий материал, скорее всего, будет посвящен конфигурации за 50 тысяч рублей.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)

Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство

Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих

Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских