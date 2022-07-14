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Всем привет! С вами Zero, и это снова рубрика «народный ПК». В рамках сегодняшней статьи я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине июля 2022 года за 75 тысяч рублей, если использовать исключительно новые, продающиеся в магазинах, комплектующие. Выбирать компоненты сборки я буду из ассортимента столичных магазинов Ситилинк и Регард. Кстати, как СМИ и покупатели, так и представители торговых сетей отмечают сокращение числа наименований компьютерного железа и другой цифровой техники – кажется, российский рынок приближается к той самой «товарной яме», которую прогнозировали представители ритейла еще пару месяцев назад. Конечно, может выручить AliExpress, но, зная, как «бережно» относятся почта и транспортные компании к посылкам, я бы не рискнул приобретать там большинство комплектующих, за исключением самых «неубиваемых» и малогабаритных вроде M.2 SSD. Но хватит отступлений, пора начинать. Поехали!

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Двенадцатипоточный шестиядерный процессор Intel Core i5-11400F по-прежнему остается лучшим выбором для низкобюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций по соотношению цены и производительности. Он не станет узким местом системы с любой видеокартой, за исключением флагманских моделей, а также довольно неприхотлив по части охлаждения: хорошего башенного кулера начального уровня за 1500-2000 рублей хватит с лихвой. При этом брать боксовую версию рассматриваемого CPU не советую – комплектный кулер слишком слабый, и при этом на максимальных или околомаксимальных оборотах достаточно шумный.

Если вы будете использовать его, то столкнетесь сразу с двумя проблемами: во-первых, процессор будет работать под серьезной нагрузкой на более низкой частоте, чем мог бы с нормальной системой охлаждения, а во-вторых, уровень шума будет мешать комфортному взаимодействию с ПК. Лучше возьмите OEM-версию и бюджетную «башню», рассчитанную на TDP 160-180 Вт и оснащенную радиатором с четырьмя тепловыми трубками, а также 120-миллиметровым вентилятором. Один-два примера я приведу ниже.

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В российских магазинах наблюдается нарастающий дефицит некоторых комплектующих – в том числе и материнских плат. Будь ситуация с ними адекватной, приличную модель на чипсете Intel B560, оснащенную четырьмя слотами для модулей оперативной памяти, парой M.2 для SSD, а также радиаторами, защищающим от перегрева подсистему питания, можно было бы купить на 2-3 тысячи рублей дешевле. Сейчас же приходится выбирать плату по принципу «что есть в магазинах» – будь в Регарде или Ситилинке адекватные альтернативы от ASUS, MSI или даже ASRock, я бы предпочел предложить их. Рекомендую посмотреть в других магазинах или на Яндекс.Маркете, может, найдете MSI B560M PRO-VDH или что-то похожее тысяч за 7. Если же нет – GIGABYTE B560 HD3 за 9 тысяч по нынешним кризисным меркам тоже можно считать неплохим вариантом, несмотря на подпортившуюся за последнее десятилетие репутацию производителя.

Примерно за полторы тысячи рублей в российских магазинах можно приобрести два весьма близких по своей эффективности кулера: ID-COOLING SE-224-XT Basic и DeepCool GAMMAXX 400 V2 Blue/Red. Можете выбирать любой из них – если предпочитаете, чтобы внутри системного блока было как можно больше подсветки, то более выигрышно будет смотреться DeepCool, если же чрезмерная иллюминация вас раздражает – оптимальным вариантом будет ID-COOLING. С охлаждением же Intel Core i5-11400F или AMD Ryzen 5 5600X в любых реальных нагрузках с запасом справятся обе системы охлаждения, при этом во время гейминга скорость вращения вентилятора будет далека от максимальной, поэтому уровень шума останется комфортным.

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Оперативной памяти для игр в 2022 году нужно 16 гигабайт, причем работающей в двухканальном режиме. Если хочется иметь большой запас – можно взять 32 гигабайта. Но у нас не резиновый бюджет, поэтому ограничимся шестнадцатью: хорошим вариантом будут любые два небуферизованных, без коррекции ошибок (без ECC) DIMM DDR4 модуля с заявленной производителем частотой 3000-3600 МГц и таймингами 15-16-16 или 16-18-18. В крайнем случае – 16-20-20.

В идеале, конечно, взять планки Crucial Ballistix с индексом U4, основанные на обладающих шикарным разгонным потенциалом чипах Micron E-Die, но в одних магазинах они серьезно подорожали, а в других – вообще пропали из продажи. К тому же, конфигурация у нас хоть и игровая, но далеко не топовая, поэтому если есть дополнительные средства – лучше вложите их в видеокарту, а не в память. Одним же из самых доступных решений, удовлетворяющих перечисленным выше требованиям, являются планки Patriot Viper Steel, также подойдут, например, Kingston Fury с аналогичными или похожими показателями частоты и задержек.

В качестве основного накопителя для системы, программного обеспечения и игр, разумеется, стоит использовать SSD, а не медленный по современным меркам жесткий диск. Если вам требуется объемный HDD, например, для хранения личной медиаколлекции – его можно докупить и потом, ну, или переставить со старого ПК, в случае его наличия. Кстати, на компьютерных форумах часто в разных формулировках спрашивают – на что делать упор в случае ограниченного бюджета – на объем SSD или на его скоростные показатели? В случае игровой сборки – объем важнее. Конечно, не стоит приобретать SATA III модель на 500 ГБ, когда за те же деньги можно взять M.2 PCI-Express с последовательными скоростями чтения и записи в несколько раз выше, но и гнаться за запредельными значениями этих самых скоростей тоже не стоит.

Бюджетного твердотельного накопителя уровня Kingston NV1 500 ГБ или WD Green SN350 480 ГБ будет для гейминга вполне достаточно. Да, Samsung 970 EVO Plus намного круче. Но в рамках нашего бюджета переплата в 4-5 тысяч рублей того не стоит: на практике разницу вы заметите в основном только в тестах или в операциях длительного копирования. Или если будете искать ее специально. Лучше уж тогда взять бюджетный терабайтник – многие игры сейчас весят за сотню гигабайт, поэтому 500 ГБ очень быстро начнет не хватать, если вы уделяете время нескольким проектам сразу или не любите удалять пройденные тайтлы.

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Любой геймер знает, что главное в игровой сборке – это видеокарта. Вариант-минимум сейчас для бюджета в 75 тысяч рублей – это NVIDIA GeForce RTX 3050, но гораздо лучшим выбором будет AMD Radeon RX 6600 – приобрести ее порой можно всего на пару тысяч дороже, при этом разница в выдаваемой частоте кадров во многих играх превышает 20%. Какую конкретно взять модификацию RX 6600 – не так критично, это не какой-нибудь горячий суперфлагман с TDP 350 Вт, которому требуется экстремальное охлаждение. Кстати, RX 6600 ощутимо превосходит не только RTX 3050, но и RTX 2060, не говоря уж о GTX 1660 (Super/Ti). Ее можно сравнить с моделью предыдущего поколения, RX 5700 XT. Что же касается актуальных конкурентов из «зеленого лагеря» – их нет. RTX 3050 сильно позади, а RTX 3060 сильно впереди.

Теперь рассмотрим главные вопросы – для каких игр годится RX 6600, на каких настройках и в каком разрешении. На последний отвечу сразу – в FullHD (1920 на 1080 пикселей). В более высоких разрешениях получится комфортно играть в основном в нетребовательные или не самые новые игры. Но не спешите разочаровываться – вслед за плохой новостью идут хорошие. Производительности «шесть тысяч шестисотой» достаточно для абсолютно любых проектов (важно: без рейтрейсинга), включая Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Если вы привыкли к консольным 30 FPS, можете смело ставить везде максимальные параметры графики: в «Киберпанке» на ультра с TAA сглаживанием карточка выдает примерно 40-48 FPS с просадками до 32-37. Если же хотите стабильных 60+ FPS, то в наиболее требовательных играх придется идти на некоторые компромиссы, выставляя высокие или средне-высокие настройки.

На блоке питания в рамках конфигурации с ограниченным бюджетом можно и нужно экономить, не опускаясь, впрочем, до Aerocool KCAS и решений китайских Noname-производителей. Благо, на российском рынке присутствуют крайне дешевые и при этом достаточно надежные и качественные для своей смешной цены блоки питания от таких фирм, как Chieftec, Zalman и Cooler Master. Да, у БП за 3 тысячи рублей не будет ни отстегивающихся кабелей, ни полупассивной системы охлаждения, ни хотя бы бронзового сертификата 80 Plus, но всем этим можно пренебречь.

Главное – чтобы модель обеспечивала достаточную мощность (с запасом хотя бы процентов 20 сверху) и стабильность напряжений, не выделялась на фоне других комплектующих по уровню шума и была надежной, а также, чтобы при выходе из строя не уносила за собой остальное железо. Всем этим требованиям удовлетворяет множество блоков питания на 600-750 Вт от перечисленных выше компаний. Например, можно взять Zalman ZM700-TXII (V2).

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Большинство бюджетных геймерских корпусов с нормально или хорошо организованным охлаждением страдают от общей проблемы – неотключаемой подсветки корпусных вентиляторов. И если поначалу эта подсветка может вызывать «вау-эффект» и радовать глаз, то уже через неделю-две в большинстве случаев приедается. Если лично вас подсветка не раздражает – можете взять Zalman i3, если же вы, как и я, предпочитаете, чтобы системный блок, что называется, «не отсвечивал» - предлагаю вместо этого обратить внимание на Zalman S3 Black. Все перечисленное выше железо в него поместится без каких-либо проблем, что же касается наличия только одного предустановленного корпусного вентилятора – разумеется, ограничиваться им не стоит. Разумно будет поставить еще пару «стодвадцаток» на вдув, закрепив их на передней панели.





Кто-то из комментаторов может, конечно, написать, что 800 рублей за вентилятор – это дорого, но с этим можно было бы согласиться в 2012 году, в 2022 же житель мегаполиса часто тратит больше при походе в магазин за продуктами. Здесь же мы приобретаем устройство, которое будет служить нам долгие годы, поэтому лучше немного переплатить за сниженный уровень шума, чем взять пару вертушек сомнительного качества по 400 рублей и каждый день скрежетать зубами, слушая гул, стрекот или постукивания. Fractal Design – это компания, в качестве продукции которой сомневаться не приходится, отзывы в сети о 120-миллиметровых вентиляторах Silent Series R3 также в основном крайне положительные. Сам я с ними дела не имел (предпочитаю «вертушки» Noctua, пусть они и дорогие), но на 95% уверен, что кулеры от уважаемой шведской компании окажутся тише залмановских ZM-F3 (SF). По крайней мере, штатные вентиляторы в корпусах Fractal Design тихие и беспроблемные.

Финальная конфигурация

Все комплектующие подобраны, теперь посмотрим на конфигурацию в сборе.

В сумме все собранное в таблице железо на момент написания статьи стоит в Ситилинке и Регарде чуть больше 75 тысяч рублей. Полагаю, что, приобретая его в разных магазинах, или воспользовавшись скидками, акциями и бонусами, можно сэкономить несколько тысяч. Впрочем, в других регионах сборка может оказаться и значительно дороже, чем в Москве, поэтому планка в 75 тысяч является ориентировочной.

FAQ (Вопросы и ответы)



В какие игры и на каких настройках я смогу комфортно играть с такой конфигурацией?

В большинство проектов со стабильными 60+ FPS можно будет играть на высоких, в не очень требовательные – на максимальных. Но без трассировки лучей. В наиболее ресурсоемкие, такие, как Cyberpunk 2077 – на средне-высоких.

Я хочу играть с 60+ FPS во все игры на ультра. Что мне заменить в сборке?

Видеокарту. Абсолютный минимум, не гарантирующий отсутствия просадок ниже 60 кадров в секунду – это NVIDIA GeForce RTX 3060. Но лучше сразу возьмите AMD Radeon RX 6700. RTX 3060 Ti тоже можно брать, но только модели с видеопамятью производства НЕ Hynix – она часто выходит из строя. Неплохо по соотношению цены и производительности сейчас смотрится субфлагманская RTX 3070 (она выступает на равных с бывшим топом, RTX 2080 Ti), но это уже сильно выше рассматриваемого в статье бюджета.

Что в будущем стоит проапгрейдить?

Дисковую подсистему, если вам будет не хватать места. Для игр купите еще один SSD на 1-2 терабайта, для всего остального, если понадобится – жесткий диск на 3-8 терабайт. Желательно, рассчитанный на круглосуточную работу и без черепичной записи, при которой происходит частичное перекрытие дорожек друг другом. Хорошо подойдут, например, WD Red Plus и WD Purple. Также, когда видеокарта перестанет справляться – замените ее на более современную модель того же или более высокого сегмента.

Почему не рассмотрена сборка на AMD в том же бюджете?

Брать Ryzen 5 3600, когда в продаже есть Core i5-11400F за те же деньги или даже дешевле, я не вижу смысла. А 5600X стоит значительно дороже, при этом найти в продаже качественную материнскую плату на чипсете B550 или даже B450 еще сложнее, чем на B560 для Intel.

Когда закончится дефицит комплектующих в российских магазинах?

К сожалению, как прогнозируют и экономисты, и представители ритейлеров, вряд ли скоро. А параллельного импорта на всех желающих не хватит – с его помощью не получится ввозить столько же продукции, сколько по официальным каналам. В ближайшие месяцы дефицит может даже усугубиться – по данным Ситилинка, спрос на некоторые группы товаров более чем в 2 раза превышает скорость пополнения запасов.

Заключение

В этой статье я рассказал, какую игровую конфигурацию можно собрать за 75 тысяч рублей в середине июля 2022 года, используя только новые комплектующие из московских магазинов – как оказалось, весьма неплохую и позволяющую комфортно играть в любые современные игры, пусть и снижая параметры графики в наиболее требовательных. Хотя, если добавить еще 25-30 тысяч, можно взять видеокарту продвинутого среднего или субфлагманского сегмента и везде ставить «ультра». А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки и по поводу того, что будет с ассортиментом комплектующих в российских магазинах? Пишите в комментариях.

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