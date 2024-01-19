Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу рассказать о пяти главных правилах, которые в большинстве случаев позволят защититься от телефонных и интернет-мошенников. Разумеется, злоумышленники используют разные схемы, но в большинстве случаев они сводятся к социальной инженерии, фишингу и получению удаленного контроля над устройством пользователя или авторизационных данных. Поделитесь приведенными ниже советами в простой форме со своими знакомыми, друзьями и родственниками, особенно пожилыми – согласно статистике, чаще всего в России жертвами мошенников становятся граждане пенсионного и предпенсионного возраста.

Бросайте трубку и перезванивайте самостоятельно по официальным номерам

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Правило первое – если вам звонит «полицейский», «сотрудник службы безопасности банка» или кто-либо еще – не принимайте его слова на веру и по-умолчанию считайте, что это злоумышленник, пока не доказано обратное. Не думайте, что высветившийся на экране смартфона номер «900» означает, что звонят действительно из Сбербанка, потому что вместо «900» это может быть «9oo», с буквами вместо цифр. Технические возможности для подмены номера также существуют. Если вам звонят и начинают «втирать какую-то дичь» — просто бросайте трубку и перезванивайте в полицию, банк или куда-либо еще. Только перезванивайте не по тому номеру, что назовут вам по телефону! Если с вами связался якобы «сотрудник службы Сбербанка», а на ваши слова, что вы перезвоните в банк самостоятельно, продиктовал вам номер – звонить по этому номеру не нужно.

Еще раз: помните о том, что по-умолчанию следует считать, что с вами говорит мошенник. То, что он знает ваши ФИО, дату рождения, адрес регистрации и номер телефона – ничего не значит. Эту информацию легко достать в интернете, используя утекшие у различных компаний базы данных. Если звонили якобы из банка – ищем в Google или Яндексе номер этого банка и звоним. Если якобы из полиции — звоним в 112, дальше сориентирует оператор. Если сказали, что нечто плохое случилось с родственником (несчастный случай, ДТП) – звоним родственнику. Вообще, в большинстве случаев можно просто не принимать вызовы с незнакомых номеров. А для работы завести вторую SIM-карту. Если кому-то из родственников, друзей или знакомых понадобится с вами связаться – они свяжутся. По моим личным впечатлениям, 95-99% поступающих с незнакомых номеров звонков, которых человек не ждет (например, вызвав курьера) – это либо спам, либо реклама, либо мошеннические вызовы.

Не сообщайте никаких кодов из SMS-сообщений или push-уведомлений, даже «роботу»

Правило второе – если вам позвонили или написали, никогда не сообщайте собеседнику каких-либо кодов из SMS-сообщений или push-уведомлений. Если вы сделаете это, то, вероятно, потеряете доступ к своей учетной записи, например, в онлайн-банкинге, «Госуслугах» или другом важном сервисе. Чаще всего короткие цифровые коды используются для подтверждения авторизации или для восстановления пароля, именно поэтому злоумышленники пытаются выведать их в разговоре. Примечательно, что со многими людьми работает простая схема. Мошенник говорит: «Не называйте мне или другим людям код, назовите его только роботу после звукового сигнала». После этого он замолкает и включает звуковой сигнал, а иногда – даже реплику, записанную «роботизированным» голосом. И некоторые люди на такое ведутся.

Не переходите по подозрительным ссылкам

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Правило третье — не переходите по подозрительным ссылкам. Если вы не можете отличить подозрительную ссылку от не подозрительной – не переходите по присланным вам ссылкам вообще. Даже если их присылают родственники, друзья или знакомые в мессенджерах. Учетная запись вашего собеседника может быть взломана мошенниками. Это довольно распространенная схема – злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджере при помощи фишинговой ссылки, после чего рассылают ту же ссылку по всему его списку контактов. Иногда, впрочем, они просто просят в долг деньги, притворяясь тем самым родственником, другом или знакомым и используя историю переписки и информацию из соцсетей для «подтверждения» своей личности.

Не вводите логин и пароль нигде кроме официальных приложений и сайтов

Часто кража аккаунта в социальной сети или мессенджере происходит так:

Мошенники получают доступ к аккаунту Васи. Мошенники отправляют Пете, другу Васи, фишинговую ссылку, например, выглядящую как авторизационная страница социальной сети. Петя, хотя и был залогинен в этой соцсети, решает, что авторизация слетела, и вводит логин-пароль на фейковом сайте, визуально похожем на настоящую социальную сеть.

Все! Петя уже не владеет своим аккаунтом, если у него не подключена система двухфакторной аутентификации. А если подключена, то ему надо еще ввести или сообщить злоумышленникам код из SMS или push-уведомления. Какой из этого можно сделать вывод? Нельзя вводить логин и пароль где-либо, кроме официальных приложений и сайтов. Если друг скинул в мессенджере ссылку на VK, а там надо авторизовываться — лучше самостоятельно вбить в адресную строку Vk.com или в Google/Яндекс «Vk соцсеть». Итак, четвертое правило: никогда не вводите логин-пароль после перехода по подозрительным ссылкам. Вводите их только в официальных приложениях и на официальных сайтах.

Не устанавливайте приложения по просьбе неизвестных лиц

Правило пятое. Не устанавливайте по просьбе неизвестных лиц никакие приложения, даже если вас заверяют, что это «обязательно» и говорят, что это антивирус или новый банковский софт. Скорее всего, вам пытаются «впарить» вредоносное ПО или ПО для удаленного управления смартфоном. Конечно, если в офисе «Сбера» сотрудник предлагает вам установить «Сбербанк онлайн», на это можно согласиться. Но если якобы банковское приложение предлагают установить в мессенджере или социальной сети, высока вероятность, что софт окажется вредоносным.

Не поддавайтесь эмоциям, возьмите паузу

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Напоследок – бонусное правило, которое можно считать нулевым. Для того, чтобы успешно обмануть человека, мошеннику в подавляющем большинстве случаев важно вывести его из эмоционального равновесия. Если в ходе разговора с неизвестным вы чувствуете тревогу, страх, ощущение, что может случиться непоправимое – прекратите разговор, возьмите паузу и позвоните близкому человеку, чтобы обсудить ситуацию. Спустя непродолжительное время ваше эмоциональное состояние нормализуется, и вы поймете, что разговаривали со злоумышленником, который пытался завладеть вашими денежными средствами.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти правилах, которые помогут защититься от большинства распространенных схем телефонного и интернет-мошенничества. Как показывает статистика, приемы злоумышленников нередко работают и на людях, в обычной жизни не склонных к лишним эмоциям и мыслящих рационально – преступные схемы отрабатываются и совершенствуются с целью повышения «конверсии». Тем не менее, уметь противостоять мошенникам можно и нужно – и перечисленные в данном материале базовые рекомендации могут в этом помочь.

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