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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)

Рассказываю о производительной игровой конфигурации, легко справляющейся с любыми играми даже на максимальных настройках со включенной трассировкой лучей
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Всем привет. С вами Zero, и это первый октябрьский выпуск рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю об интересных игровых конфигурациях в разных бюджетах. В сегодняшней статье речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей. Цены на компьютерное железо в российских магазинах сейчас довольно высоки – предпринятые Центробанком меры по поддержанию рубля не помогли, и президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому 43 группы компаний, занимающихся экспортом, в течение 6 месяцев будут продавать часть валютной выручки. Большинство экономистов и финансовых аналитиков склоняются к тому, что такая мера позволит рублю стабилизироваться на уровне 90-95 единиц за доллар, а значит, дальнейшего значительного роста цен на комплектующие для ПК в ближайшие месяцы не будет, возможно и небольшое их снижение. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Народный шестиядерный двенадцатипоточный процессор Intel Core i5-12400F за месяц подорожал в партнерском магазине «Регард» почти на тысячу рублей, а в крупных федеральных сетях на момент написания данного материала стоит еще дороже. Тем не менее, даже за 16.5 тысяч рублей он остается оптимальным выбором для игровой конфигурации в нашем бюджете – в качестве альтернативы можно рассмотреть разве что платформу AMD и шестиядерник Ryzen 5 5600. Но «пять тысяч шестисотый» слабее, особенно если говорить об игровых сценариях использования – сравнивать его будет более корректно с 11400F, а не 12400F. Что же касается Raptor Lake – он производительный и энергоэффективный, а для его охлаждения с лихвой хватит качественного воздушного кулера за полторы-две тысячи рублей. Действительно народный процессор, адекватной замены которому пока не предвидится – преемник стоит значительно дороже.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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Набор требований к материнской плате у меня остается стандартным: совместимость с выбранным процессором, поддержка интерфейса PCI-Express 4.0, наличие хотя бы двух разъемов M.2 для установки скоростных твердотельных накопителей. Одним из наилучших вариантов, удовлетворяющих данным требованиям, и при этом максимально бюджетных, является модель ASUS PRIME B660M-K D4 на чипсете B660. Среди ее дополнительных преимуществ можно отметить наличие дополнительного радиатора, защищающего от перегрева подсистему памяти, а также удобный BIOS с большим количеством настроек. Напомню, что набор системной логики B660 пусть и не позволяет разгонять CPU по множителю, зато допускает тонкую настройку оперативной памяти с регулировкой, например, первичных, вторичных и третичных таймингов. Напоследок вишенка на торте – за прошедший месяц выбранная мной материнская плата не только не подорожала, но даже немного подешевела.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

Подешевел примерно на 100 рублей с середины сентября по середину октября и кулер ID-COOLING SE-214-XT. Несмотря на то, что это бюджетный воздушный охладитель, со своими задачами он справляется на ура. Происходит это благодаря сочетанию средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Пожалуй, в рассматриваемом ценовом сегменте китайская компания ID-COOLING выпускает одни из лучших решений на рынке – поспорить с ней могут разве что DeepCool и еще пара фирм. На самом деле, для Intel Core i5-12400F хватило бы и более скромной системы охлаждения, рассчитанной на 120-150 Вт, но запас, как говорится, карман не тянет, и чем больше этот самый запас по эффективности отвода тепла, тем тише будет работать кулер. Ведь оптимально, чтобы вентилятор функционировал на средних или средне-низких оборотах, а не на максимальных или околомаксимальных.

Оперативная память: 32 ГБ DDR4 3200 МГЦ Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT) 

Игровая конфигурация за 100 тысяч рублей уже предусматривает солидный объем оперативной памяти, а в 2023 году это 32 гигабайта. Чипы DRAM (как и NAND) дешевели на протяжении всего года, и в скором времени начнут дорожать – крупнейшие производители памяти, а именно Samsung, Hynix и Micron специально сократили объемы производства, чтобы развернуть ценовой тренд. Так что памятью лучше закупаться сразу, а не надеяться на будущий апгрейд. Хорошо подойдет комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Я пока не уверен в надежности продукции китайских производителей вроде Netac, поэтому порекомендую взять набор от одного из проверенных брендов – например, Patriot Viper Steel.

SSD: ADATA Legend 960 1 ТБ

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Твердотельный накопитель стоит взять сразу хотя бы на терабайт – полутерабайтной модификации хватит ненадолго, поскольку многие игры AAA-класса требуют не менее 100 гигабайт свободного места. SSD брендов первого эшелона (Samsung, Western Digital) слишком дороги, так что предлагаю рассмотреть вариант от бренда второго – компании ADATA, которая использует контроллеры сторонних производителей, например, Innogrit, Phison и Silicon Motion, и память Micron. В результате получаются весьма конкурентоспособные продукты, нередко являющиеся оптимальным выбором с точки зрения стоимости и характеристик. Взять, например, ADATA Legend 960: сочетание контроллера SMI SM2264, оснащенного DRAM-буфером, и 176-слойной 3D TLC памяти Micron обеспечивает ему превосходную, с учетом цены, производительность. Нет, это, конечно, не Samsung 980 Pro, но и цена в полтора раза ниже.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

При выборе графического ускорителя стоит руководствоваться не только его чистой производительностью в играх, но и тем, какие он поддерживает современные технологии, а также сколько потребляет энергии. Да, RTX 4060 Ti немного уступает RTX 3070 и RTX 3070 Ti в большинстве игр, но зато на этом адаптере можно включить во многих наиболее требовательных проектах DLSS 3/Frame Generation, значительно увеличив частоту смены кадров. Да и по энергоэффективности микроархитектура Ada Lovelace и техпроцесс TSMC проявляют себя лучше, чем Ampere и Samsung. Конечно, для беспроблемного QuadHD-гейминга RTX 4060 Ti не хватает видеопамяти, тут нужна хотя бы RTX 4070 с 12 гигабайтами. Но для разрешения FullHD возможностей выбранной видеокарты более, чем достаточно.

Блок питания: Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Блоки питания тайваньской компании Chieftec – эталон качества в бюджетном ценовом сегменте. Откровенно неудачных моделей у бренда почти нет. Для сегодняшней конфигурации предлагаю рассмотреть тот же БП, что и в сентябре – Chieftec Element ELP-700S. До 6 тысяч рублей это один из лучших вариантов, среди преимуществ которого – честная мощность, высокая надежность, приличные электрические характеристики и КПД, подтвержденный бронзовым сертификатом 80 Plus. Также отмечу нейтральный дизайн устройства и тихий вентилятор, который вряд ли будет слышно на фоне работы остальных комплектующих. Напоследок стоит сказать, что связке Intel Core i5-12400F и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, конечно, не требуется 700-ваттный блок питания, но в дальнейшем его можно будет сохранить после апгрейда или переставить в новый, еще более производительный компьютер.

Корпус: Zalman Z1 Plus Black

Последний компонент конфигурации – это корпус. Неплохих шасси в ценовом диапазоне от 4 до 6 тысяч рублей немало – я предлагаю остановить выбор на модели Zalman Z1 Plus. Она может похвастаться продуманной организацией пространства, привлекательным современным дизайном, обилием свободного места для установки достаточно габаритных комплектующих, а также наличием трех предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов, к которым при желании можно добавить еще несколько. Это один из самых функциональных корпусов в своем сегменте, к недостаткам которого можно причислить разве что экономию производителя на пылевых фильтрах и чрезмерно яркий светодиод индикации питания. Плюсы, впрочем, явно перевешивают минусы – перед нами достойный представитель геймерских шасси от Zalman. Модель не стыдно поставить в один ряд с такими легендарными кейсами, как Zalman Z3 Plus и Z9 Plus.

Подводим итоги

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Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

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ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

32 ГБ DDR4 3200 МГЦ Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA Legend 960 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Корпус

Zalman Z1 Plus Black

Указ президента наконец-то остановил падение рубля, соответственно, пусть цены на некоторые компьютерные комплектующие за месяц и подросли, другие компоненты системы, напротив, подешевели. И хотя по производительности в играх октябрьская сборка не отличается от сентябрьской, как минимум по одному дополнительному параметру она впереди. Речь идет об SSD – ADATA Legend 960 гораздо быстрее, чем ADATA XPG SX8200 Pro, хотя в большинстве практических сценариев использования разница будет малозаметна или даже незаметна.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить денег, чтобы не потерять в производительности в играх?

Материнскую плату можно взять попроще – с одним разъемом M.2, а не двумя, но я не рекомендую – места может быстро начать не хватать. Также допустима умеренная экономия на твердотельном накопителе, блоке питания и корпусе – выгадать суммарно удастся тысяч 5, а если брать железо, пользуясь акциями и скидками – 7. Но система будет более шумной и менее сбалансированной.

А если бюджет больше 100 тысяч, во что вкладываться?

В видеокарту – берите RTX 4070 или даже RTX 4070 Ti. Это отличные адаптеры для QuadHD-гейминга.

Какой к конфигурации подойдет монитор?

Если с RTX 4060 Ti, то FullHD, если с RTX 4070, то QuadHD. На базе IPS или VA матрицы, Flicker Free. Желательно – с повышенной частотой обновления экрана (хотя бы 120 Гц) и поддержкой технологий адаптивной синхронизации. При выборе монитора рекомендую обращать внимание на обзоры и отзывы, а также внимательно проверять экземпляр на битые пиксели прямо в магазине.

Можно ли заказывать комплектующие в «Регарде» в другой город? Хорошо ли упаковывают заказы?

Да, можно. Я заказывал несколько раз с доставкой до двери – например, один раз процессор, а другой – SSD и вентиляторы. Упаковывают отлично, используя вспененный полиэтилен, пупырчатую пленку и другие материалы. Товар при получении можно распаковать и внимательно осмотреть, если будут какие-либо повреждения или несоответствия – отказаться. Доставка в моем случае была транспортной компанией Boxberry.

Какие прогнозы по поводу курса доллара и цен на компьютерные комплектующие?

Я не эксперт в области экономики, но в данном случае предположения большинства участников рынка и аналитиков кажутся мне вполне обоснованными. Если не случится какого-либо форс-мажора, то можно ожидать, что за один доллар в ближайшие месяцы будут давать 90-100 рублей, по крайней мере, точно не больше 100. На одной из недавних пресс-конференций президент страны Владимир Путин заявил, что для бюджета оптимальный курс доллара – «чуть-чуть пониже». Банк России также принимал меры, когда американская валюта улетала за сотню. Таким образом, высока вероятность, что увеличенная ключевая ставка, указ президента о продаже 43 группами компаний-экспортеров части валютной выручки и заявления на тему курса послужат барьером, который удержит рубль от дальнейшего обрушения. Соответственно, значимого подорожания компьютерного железа не будет, а если доллар будет стоить около 90 рублей или вообще 85, вероятно и удешевление. Но я полагаю, что 95 рублей за доллар – вариант более реалистичный.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в середине октября 2023 года за 100 тысяч рублей. Вероятно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы приобретать новый компьютер – цены в магазинах достаточно высокие. С другой стороны, когда они пойдут вниз – неизвестно, к тому же, и в таких условиях можно собрать весьма производительный геймерский ПК. А что вы думаете по поводу предложенной мной конфигурации? Пишите в комментариях!

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