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Любопытство и свободное время — лучшая мотивация для экспериментов. В том числе и бессмысленных с практической точки зрения. Примерно так родилась идея сравнить в нескольких современных (и не очень) играх новенькую GeForce GTX 1660 Super с почётным ветераном GeForce GTX 760. Между карточками лежит пропасть в шесть лет и исход сравнения нетрудно предугадать безо всяких тестов. Однако, мне стало интересно, насколько большим будет отставание мидла 2013 года от своего прямого наследника. Сказано — сделано. Садитесь поудобнее, будем выяснять.





GeForce GTX 760

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Для начала немного деталей об участниках нашего сравнения. Начнём с 760-й, пенсионеры, как говорится, вперёд. Впервые она увидела свет летом 2013 года. Хотя “впервые” это, конечно громко сказано, потому что в основе этой модели лежит чип GK104.

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А он, на минуточку, использовался ещё в карточках 600-й линейки. А что делать — AMD в то время ничего особо интересного не выпускала, что и позволило “зелёным” без лишних напрягов растянуть одну архитектуру на два полноценных поколения. К слову о GK104 — для видеокарты среднего уровня его немного урезали и 760-й досталась версия чипа с 6 активными мультипроцессорными блоками. Детальные спецификации можно почерпнуть из данных утилиты GPU-Z:

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Памяти ей отгрузили 2 ГБ быстрой по тем временам GDDR5, и, что не может не радовать — с чипом они общаются через 256-битную шину. Так что с пропускной способностью даже по нынешним меркам всё довольно неплохо. А вот объём, конечно, ничего кроме грустной улыбки не вызывает. В 2013 году 2 ГБ хватало за глаза в любых играх и режимах. Как оно будет в современных проектах увидим в тестах.

Если говорить конкретно про мой экземпляр, то это абсолютно, стопроцентно референсная версия от самой Nvidia. Именно поэтому до сих пор её не продал — поди потом ещё такой раритет найди.

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Из интересного в конструкции — можно заметить, что сама плата очень небольшая, а вот система охлаждения значительно выступает за её пределы. Понятно, что это сделано не для красоты, а потому что иначе не удалось бы вкорячить радиатор достаточной величины. В те времена в Nvidia ещё не сообразили, что необязательно использовать именно турбинные кулеры. Для подключения дополнительного питания требуется два 6-пиновых коннектора.





GeForce GTX 1660 Super

Про GeForce GTX 1660 Super много говорить не буду. Во-первых, карточка свежая и “на слуху”, а во-вторых, совсем недавно выкладывал на YouTube обзор одной из её модификаций — Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OC 6G.





Собственно она в нашем сравнении и поучаствовала. На всякий случай лишь напомню, что Super-версия отличается от обычной GTX 1660 более быстрой памятью типа GDDR6. Ну а Gaming OC 6G от Gigabyte получила ещё и заводской разгон.

Поэтому 760-ю я тоже разогнал, чтобы всё по-честному, хотя разгон на стандартных напряжениях оказался довольно скромным. Итоговые параметры обеих карточек на скриншотах ниже:

И ещё одна деталь — на указанных частотах 760-я сохраняла стабильность везде, кроме теста WoT EnCore RT на ультранастройках. Поэтому там разгон пришлось немного убавить:





Методика тестирования

Пара слов о том как тестировал. Во-первых, все тесты были в Full HD. Для 1660 Super использовал только максимальный пресет графики, а вот 760-ю прогнал в двух режимах. Первый — такой же как у GTX 1660 Super, чтобы можно было наглядно сравнить обе модели в равных условиях. Дополнительно проверял её на средних — всё-же для карточки которой скоро по возрасту пора в первый класс, это более актуально. Все тесты прогонялись по три раза с выведением среднего арифметического, статистику собирал при помощи MSI Afterburner. Запись геймплея проводилась отдельным прогоном, результаты которого не учитывались в.





Тестовая сборка

процессор: AMD Ryzen 5 1600AF @3,8 ГГц;

материнская плата: ASUS Prime B450M-K;

память: AMD Radeon R7 Perfomance DDR4-2666 @3,0 ГГц CL16;

системный диск: Patriot P200S512G25 (512 ГБ, SATA 6 Гбит/с);

блок питания: Chieftec GPE-600S (600 Вт);

операционная система: Windows 10 Pro x64;

драйвер: NVIDIA GeForce 445.75.





Результаты тестов

Assassin’s Creed: Odyssey

Ассасинская одиссея сходу даёт понять, что старикам здесь не место. По крайней мере, если речь идёт об ультра-настройках графики. Чуть больше 10 кадров в секунду — это всё, на что способна GTX 760 в таком режиме. И конечно же, 2 ГБ памяти оказываются забиты под завязку. Собственно, иначе и быть не могло, учитывая, что даже 6 ГБ у 1660 Super загружаются почти на 100%. К слову, если сравнивать эти две карточки, то получается практически пятикратная разница по среднему fps. Ну а что со средними установками? Тут старичок смотрится уже куда интереснее. Правда более новую видеокарту он не догнал даже в таких условиях. Тем не менее, более 30 кадров в секунду по среднему значению, причём без критических просадок позволят поиграть более-менее комфортно. Хоть красотами графики в полной мере уже не насладиться. И ещё обратите внимание — даже в простом режиме видеопамять почти всегда занята полностью.





Shadow of the Tomb Raider

Следом у нас Shadow of the Tomb Raider. Если сравнивать с результатами в предыдущем тайтле, то сразу заметно, что средний fps в тяжёлом режиме вырос примерно в два раза. Об играбельности речи, правда, всё равно не идёт, но тем не менее. А вот на более низких настройках, наоборот — производительность оказывается хуже чем в Assassin’s Creed: Odyssey. Да и в принципе эффект от перехода с ультра настроек на средние не так уж и велик. Опять же, поиграть в SOTR на средних, имея в своём распоряжении GTX 760, можно, учитывая что это всё-таки сингл игра и тут высокий fps не так важен. Но производительность балансирует где-то на грани комфортного уровня, так что будет оправдано ещё больше снизить настройки, либо перейти на разрешение 720p. Что касается 1660 Super, то она оказывается примерно в 3,5 раза быстрее при одинаковых настройках качества.





Gears 5

А вот Gears 5 порадовала. Без всяких кавычек, если что. На почти семилетней карточке и на максимальных настройках получилось 26 кадров в секунду по среднему fps. Но полноценно поиграть на таких установка всё равно не получится, потому что просадки до 11-12 кадров в секунду это явно не то, что можно назвать комфортным геймплеем. Даже если вы совсем непривередливый геймер, вроде меня. Более того, текстуры высокого качества банально не успевают прогрузиться с предсказумым замыливанием изображения. Зато средние настройки — это вот прям то, что доктор прописал. 40 кадров в секунду по среднему и больше 30 по минимальному — это уже то, с чем можно жить. Учитывая, что речь идёт про почтенного пенсионера. Да и, надо сказать, отставание от 1660 Super не такое уж и большое. Всего-то чуть больше чем в 2,5 раза. Правда по минимальному fps уже в 4 раза.





Resident Evil 3 Remake





Ремейк третьей части "Обители зла" относится к старости без особого уважения. На максимальных настройках GeForce GTX 760 сумел выдавить из себя около 17 fps по среднему значению. Хотя, учитывая что это всё-таки survival horror, низкий фреймрейт можно считать дополнительным испытанием. Если же такие развлечения не по вашему вкусу, то спешу обрадовать — переход на Medium settings решает проблему с производительностью весьма качественно. Больше 50 кадров в секунду — это уже почти высшая лига. Думаете всё слишком хорошо для старикана? Если да, то просто сравните его с 1660 Super. Семикратная разница при равных настройках. Тот случай, когда понимаешь, что потратил деньги на апгрейд не напрасно.





WoT EnCore RT

Бенчмарк от создателей World of Tanks, как и сама игра, не особо требователен к железу и выдаёт отличную производительность даже на старых или бюджетных видеокартах. Впрочем, для сетевых проектов это одно из основных требований, потому что надо бороться за популярность и среди владельцев слабых машин тоже. Почти 60 кадров в секунду у GeForce GTX 760 на ультра-настройках графики лишнее тому подтверждение. Но это ещё не всё. Обращайте внимание на результаты 760-й на средних настройках. Это единственная игра во всей подборке, где GTX 760 на средних оказалась быстрее чем 1660 Super на максималках. Разница минимальная, но она есть, и она в пользу нашего пенсионера. Не знаю, какой из этого сделать вывод, но внимания точно заслуживает. Заодно это чуть ли не единственная игра где хотя бы на средних настройках видеопамять 760-й не забита на 100%. В этом, видимо, и кроется её внезапная прыть. Так что, будь на борту побольше памяти, возможно бы и остальные результаты были бы более впечатляющими...





The Witcher 3: Wild Hunt

... так можно было бы подумать, если бы не 3-й Ведьмак. Потому что это вторая игра, которой 2 ГБ видеопамяти вполне достаточно. Даже на максимальных настройках. И нет, 760-й это особо не помогло. Ведьмак 3, к слову, по возрасту не так уж далеко ушёл от GTX 760. Тем не менее, он всё равно не пощадил ветерана — 20 fps по среднему значению это максимум на что оказался способен GeForce GTX 760. Но это тот случай, когда откат на средние помог спасти ситуацию. Со средней частотой кадров выше 40 в RPG можно играть без каких-либо неудобств. Особенностью конкретно третьего ведьмака я бы назвал отличную стабильность. В том плане, что на любых настройках минимальный fps оказывается близок к среднему значению. Поэтому даже если общее быстродействие не очень высокое, восприятие картинки оказывается более позитивным, чем в случае когда средний fps выше, но происходят сильные скачки. Если продолжить сравнение с 1660 Super, то GTX 760 отстаёт в три с небольшим раза.





Синтетика

Из синтетических бенчмарков взял только сцены FireStrike и Time Spy из пакета 3DMark. В целом, все результаты у вас на экранах — особых шансов у семилетнего адаптера, в общем-то и не было. Из любопытного можно заметить, что в более современном тесте Time Spy прирост от перехода на свежую видеокарту в процентном соотношении оказывается выше. Впрочем, своя логика в этом есть — более новый тест активнее использует новые технологии, которые при создании 760-й либо вовсе отсутствовали, либо их поддержке ещё не уделяли пристального внимания при проектировании видеочипа. Можно ещё вспомнить, что хоть DirectX 12 формально поддерживают обе карточки, 760-я ограничена лишь Feature level 11





Итоги

Каких-то особых выводов по всему этому сравнению не будет. Результат был очевиден изначально и было интересно лишь то, насколько в итоге GeForce GTX 1660 Super окажется быстрее своего предка. Если вы до сих пор читаете, то полагаю, что вам этот вопрос тоже не даёт покоя. Поэтому не буду затягивать и отвечу: в среднем, GeForce GTX 1660 Super оказался на 287% быстрее чем GTX 760. Или примерно в 4 раза. Такие дела. Стоит ещё добавить, что в системе с более производительным процессором в каких-то случаях отрыв мог бы быть ещё больше. Спасибо что дочитали и жду вас в комментах. На этом на сегодня всё, до связи.



