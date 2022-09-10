Моя борьба с компьютерной аномалией
Наверно самое неприятное при сборке или диагностике ПК, это когда фактически работоспособные комплектующие отказываются работать в определённой комбинации, так еще и с учетом того, что до этого работали безотказно.
Некоторое время назад, на простеньком компьютере отца произошла следующая проблема, при запуске старичка на lga 1151, вместо загрузки windows вылетала следующая ошибка
реклама
Для начала перепроверил настройки в Bios, жесткий диск на месте, сбросил настройки до начальных на всякий случай, результата нет. Решил всё же перепроверить подключения, заменил кабель подключения и переподключил к другому SATA выходу, естественно безрезультатно. Решил возможно проблема в сбое с разделом загрузчика в жестком диске. Подключил жесткий диск к своему ПК, в качестве второго накопителя, после чего полностью вычистил вместе с разделами. Затем через программу Bootice разбил диск на разделы, для создания загрузчика, далее просто-напросто установил на него по новой Windows 10. Запустился с этого же диска на своём ПК для прохождения стартовой настройки и проверки работоспособности жесткого диска. Увы, после всех этих манипуляций положительный результат не замаячил на горизонте, всё та же ошибка на старенькой ПК.
Затем вставив этот же жесткий диск вновь в свой компьютер обнаружил ту же самую ошибку уже и на нём. Махнув рукой, покопавшись в своих закромах нашел свой старенький HDD на 500 ГБ, принял решение накатить на него Windows и заменить накопитель. После эпопеи с настройкой найденного жесткого диска последовала и первая попытка запуска. Результат был такой
Тут я впал в ступор. Вновь манипуляции в Bios, вновь попытка установить Windows уже правда другим путём, и вновь нулевой результат. Попытки замены оперативной памяти и даже блока питания также не дали никаких продвижений. На какое-то время этот вопрос был отложен.
И в очередной выходной, как говорится, по методике - пальцем в небо компьютер запустился. Алгоритм был следующий: вставив одновременно оба жестких диска я получил ошибку №2, после чего в Bios изменил загрузочный диск, получил ошибку №1, затем поменял местами кабеля подключения к материнской плате, получил вновь одну из этих ошибок, далее в Bios вновь сбросил настройки до базовых, по итогу после загрузочного экрана биоса на экране появился выбор какую из двух систем запустить, по типу такого
Выбрав одну из них наконец компьютер заработал. И по факту, я конечно не владею углублёнными знаниями в IT сфере, но элементарные вещи по типу установки Windows, сборки ПК, совместимости и некоторых других моментах я понимаю, однако каким образом каждый диск по отдельности не даёт старта системы, когда с каждым из них в Bios применялись эти самые базовые настройки, а при определённом алгоритме всё запускается, я не могу объяснить. Возможно я не первый и не последний столкнувшийся с подобной ситуацией и данная статья будет кому-то полезна.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила