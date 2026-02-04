Причём вести данные подкасты будут персонажи игровых вселенных компании

Sony планирует использовать генеративный искусственный интеллект, чтобы персонажи из игр, например, Кратос из God of War, могли вести для персональные подкасты. Соответствующая патентная заявка была обнаружена в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Sony

Согласно документам, система под названием «Генеративные подкасты для геймеров на основе LLM» будет анализировать личный профиль игрока в экосистеме PlayStation: его игровую библиотеку, достижения и предпочтения. На основе этих данных большая языковая модель сформирует новостной контент — о грядущих играх, обновлениях или событиях. Озвучит же этот контент цифровой двойник одного из персонажей вселенной Sony.

Патент описывает как аудиоформат, так и видеоподкасты, где «ведущие за столом» могут сопровождать рассказ трейлерами или скриншотами. В заявке даже упоминается возможность добавлять «шутки в адрес игрока», пытаясь создать иллюзию личного общения. Sony

Ключевая проблема, которую обходит патент, это права актёров озвучивания. Документ не поясняет, как будут привлекаться или вознаграждаться оригинальные исполнители, чьи голоса могут стать основой для ИИ-генерации. Поскольку права на образы персонажей принадлежат Sony и её студиям, компания потенциально может реализовать эту идею без прямого участия актёров, что может спровоцировать серьёзные споры в индустрии.

Пока это лишь патент, а не анонс готового сервиса. Но он показывает интерес Sony к использованию ИИ для создания персонализированного контента, который должен удерживать игроков в её экосистеме. Вопрос в том, захотят ли сами геймеры слушать новости от искусственного Кратоса.