Утечка подтверждает минимальный прирост производительности нового процессора по сравнению с моделью Ryzen 7 9800X3D.

За два дня до снятия эмбарго на обзоры процессора AMD Ryzen 7 9850X3D в сеть попали новые результаты тестов. Они подтверждают ранние опасения: игровой прирост производительности нового чипа поколения Zen 5 с 3D V-Cache над предшественником минимален.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Пользователь под ником @g01d3nm4ng0 опубликовал сравнительный график в семи играх. Согласно имеющимся данным, система на основе Ryzen 7 9850X3D и флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 в разрешении 1080p показывает смешанные результаты.

В Battlefield 6, Monster Hunter Wilds и Doom: The Dark Ages разница в FPS практически отсутствует. Небольшой прирост от 3,5% до 5% наблюдается в GTA V: Enhanced, Final Fantasy 14 и Cyberpunk 2077. Лидером же по отрыву стала Counter-Strike 2, где новый процессор оказался быстрее на 6,38%. Ранее именно в этой игре 9850X3D показывал свыше 900 FPS в среднем; сейчас результат превышает 800 кадров.

Результаты тестов

Однако, этот «рекорд» носит скорее теоретический характер. На практике разницу между 775 и 825 FPS человеческий глаз не воспримет. Для её ощущения потребуются мониторы с частотой 1000 Гц, которые только начинают анонсировать.

Эти данные перекликаются с первой утечкой, где чип тоже не показал значительного превосходства в синтетике. Единственное известное архитектурное отличие 9850X3D от 9800X3D — повышенная на 400 МГц максимальная частота. Этого, судя по всему, недостаточно для прорыва в играх, которые уже и так идеально оптимизированы под кэш большого объёма.

Окончательные выводы можно будет сделать 29 января, когда появятся официальные обзоры. Но уже ясно: владельцам Ryzen 7 9800X3D или 7800X3D апгрейд вряд ли будет оправдан.

